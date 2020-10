Todos los juegos que llegarán a PlayStation 5 a través del catálogo de PS Plus Collection

Ps Plus Collection no tendrá costo extra para los miembros de Plus

En conjunto con el anuncio de los títulos que llegarán a PS Plus durante el mes de noviembre, PlayStation anunció, y confirmó, que quienes compren una P5 podrán disfrutar de PS Plus Collection. Según explicó la compañía, esta será una librería curada, conformada por juegos de PS4 que se encargaron de definir lo que fue la última generación de consolas, como God of War, Bloodborne y The Last of Us, entre otros. Además, aclararon que no tendrá un costo extra.

Este nuevo servicio que le dará Sony a los suscriptores de PS Plus es, básicamente, una colección de videojuegos de PlayStation 4, los cuales serán retrocompatibles en la nueva consola de la marca. PS Plus Collection incluye algunos de los mejores exclusivos de PlayStation y además otros grandes títulos de la actual generación de consolas.

Por otra parte, lo que Sony sí confirmó es que PS Plus Collection no va a implicar un costo extra dentro de la membresía de PS Plus y que, desde el primer día en el mercado, todos podrán acceder a dichos títulos. Lo que sí cabe destacar es que esta nueva colección será exclusiva para los usuarios de PlayStation 5, es decir que aquellos que tengan la actual consola, por más que estén suscritos a PS Plus, no podrán hacer uso de este nuevo beneficio.

God of War, el título protagonizado por Kratos, será parte de PS Plus Collection

A continuación, los títulos disponibles en la PlayStation Plus Collection de Worldwide Studios:

Además, PlayStation anunció que los videojuegos third party que llegarán a este catálogo especial serán: Batman: Arkham Knight; Battlefield 1; Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy; Fallout 4; Final Fantasy XV Royal Edition; Monster Hunter: World; Mortal Kombat X; Persona 5 y Resident Evil 7 biohazard.

Por otra parte, en el comunicado oficial brindado a través del blog de la consola, la compañía se encargó de aclarar que Plus Collection será “un beneficio adicional a los ya existentes de PS4″. Esto significa que los usuarios que cuenten con PS Plus no necesitarán pagar una tarifa adicional para disfrutar de este catálogo en PlayStation 5.

Uncharted 4 será otro de los juegos que se podrá disrutar en PS5 con mejoras en los tiempos de carga

En cuanto a los juegos y su utilización, se explica que una vez redimido un título este quedará fijo en la librería y se podrá utilizar siempre y cuando se tenga el servicio de Plus activo, tal cual pasa con los juegos canjeados de PlayStation Plus. Más allá de esto, la empresa indicó que todos los títulos que se disfruten en PS4 tendrán mejoras a comparación de sus versiones originales, como los tiempos de carga y framerates más estables gracias a la función Game Boost.

Quienes aún no tengan en claro que edición elegir cuando se vuelva a habilitar la compra en el país, deben saber que ambas versiones de PlayStation 5 contarán con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

Los dos modelos tendrán una copia preinstalada del videojuego Astro Bot: Rescue Mission, secuela del título que también llegó en conjunto con PS4 . En esta ocasión, el adorable robot recorrerá nuevos niveles, los cuales se dividirán en cuatro mundos basados en los componentes de la consola. Una de las funciones de este videojuego será la de presentar las nuevas características que tendrá el DualSense y fueron presentados por el periodista Geoff Keighley hace algunos meses.

