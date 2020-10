El traje de la película animada de Spider-Man estará disponible en el videojuego de Miles Morales para PlayStation 5

La skin podrá conseguirse al reservar el título o al desbloquearla

A tan solo unas semanas para su lanzamiento, el videojuego de Spider-Man: MIles Morales continúa generando grandes expectativas en los fanáticos. En esta ocasión, I nsomniac Games y Marvel Entertainment presentaron como se verá el traje de la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse dentro del juego. El avance enseña que este no solamente cambiará el look del héroe, sino que también modificará los movimientos del mismo, los cuales pasarán a ser animados como en la cinta.

Pese a que en los últimos días ya se habían presentado alguno de los nuevos trajes que el arácnido podría utilizar en su nuevo videojuego, el arribo de la skin de Into the Spider-Verse no deja de ser sorpresa. Según se pudo ver en el gameplay, este representará fielmente el de la película animada, ya que será predominado por un azul oscuro y tendrá en el pecho el logo como si estuviera hecho en aerosol.

Esta skin irá un poco más allá de lo estético, ya que le permitirá al jugador vivir una experiencia nueva. Como se pudo observar en el adelanto, introducirá nuevos movimientos del tipo animados, con la intención de representar los de la exitosa película animada de 2019. Para esto, el juego tendrá un efecto de frame rates bajos, los cuales se podrán activar cuando se desee. A su vez, este estilo se acentuará con la aparición de onomatopeyas.

La nueva entrega del arácnido llevará a los jugadores a Harlem, hogar del protagonista





Sin dudas, la aparición de este traje será un gran punto a favor por parte de la desarrolladora, dado que seguramente logré despertar más la ansiedad de los seguidores de la franquicia, quien en los últimos años elogiaron la película animada. A su vez, esto promete ampliar la experiencia del juego, lo cual será bien recibido.

Más allá de esto, el adelanto otorgado por la desarrolladora permite ver más del apartado gráfico del juego. Este comprueba que la entrega tendrá un nivel de texturas e iluminación muy bien logrados, los cuales permitirán disfrutar de la ciudad de Nueva York, hogar del hombre araña. Pese a que este llegará como un bonus para quienes reserven el título, tanto en PS4 como en PS5, también se podrá desbloquear a medida que se avance en la historia.

Este nuevo capítulo de la franquicia llevará a los jugadores a Harlem, el hogar de Miles, donde su madre se postulará como gobernadora. La historia presentará personajes nuevos, facciones que habrá que mantener a raya en la ciudad y mucho más. El juego invitará a una experiencia completa, con cinemáticas que prometen sumergir a los usuarios en lo profundo del universo de este clásico superhéroe. Además, el combate se mantendrá en coherencia con respecto a su antecesor y tendrá algunas novedades como nuevos ataques y habilidades especiales, como, por ejemplo, volverse invisible.

El traje permitirá ver nuevos movimientos animados

Spider-Man: Miles Morales para PlayStation 5 contará con la utilización de raytracing, una tecnología que permitirá mejorar de forma notable las iluminaciones, sombras y reflejos de los videojuegos, por lo que las imágenes serán mucho más reales. A su vez, el título aprovechará la capacidad del disco duro SSD con el que cuenta la PS5, que permite que los tiempos de carga en la nueva consola prácticamente no existan.

La llegada de Miles Morales será una completa novedad, porque según explicaron desde el estudio desarrollador se trata de un videojuego independiente, pero de menor tamaño y desarrollo que el título original, algo similar a Legado Perdido de Uncharted. Pero a no desesperar, porque Insomniac Games ya anunció que este no es el final para Peter Parker, y que quedan “muchas historias por contar” del hombre araña más conocido.

Cabe destacar que el juego ya se encuentra en pre-venta en Argentina, tanto en la edición estándar como la ultimate. Quienes compren la primera para PS4, tendrán la posibilidad de actualizar sin inconvenientes a PlayStation 5, donde podrán disfrutar la aventura de Miles Morales. No obstante, quienes adquieran la segunda obtendrán el título en la flamante consola junto a esta versión remasterizada. Esta última propone vivir una experiencia nueva, ya que aprovecha todos los recursos técnicos que ofrecerá la próima plataforma de Sony.

El nuevo título del héroe llegará el 12 de noviembre para PS4 y PS5

Spider-Man: Miles Morales, que ya se encuentra en fase gold, llegará de manera exclusiva para la consola de Sony, PlayStation 5, el próximo 12 de noviembre.

