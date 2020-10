Nuevo gameplay exclusivo de Demon’s Souls Remake, uno de los juegos más esperados de PlayStation 5

Demon's Souls Remake llegará el 12 de noviembre en exclusiva para PlayStation 5

Hace más de una década nació el género “Soulslike”, aquel caracterizado por títulos de acción y elementos RPG con una dificultad elevada, jefes espectaculares y un universo lleno de misterio. El título pionero del género fue Demon’s Souls, exclusivo de Playstation 3, del cual nace la saga Dark Souls, junto a la expansión y popularización de todo el género.

El próximo 12 de noviembre llegará el Demon’s Souls Remake para la nueva consola de PlayStation y promete ser una reimaginación que dé cuenta de todo lo que ha avanzado el gaming en dos generaciones de consolas. Además, lo está desarrollando Bluepoint Games, equipo que se encargó de traer al clásico de PlayStation 2, Shadow of the Colossus, a los tiempos actuales.

De manera exclusiva, Infobae conversó con el director creativo del juego, Gavin Moore, y este dejó algunas claves del trabajo realizado, pero aclaró que pusieron toda su pasión en el desarrollo, un proceso que iniciaron desde cero para poder recrear y mejorar al título original. La llegada de esta remake al mercado es, sin dudas, una de las mejores sorpresas que presentó el showcase de PlayStation a mitad de año.

El juego fue desarrollando por Bluepoint Games, los encargados de traer al clásico de PS2, Shadow of the Colossus, a los tiempos actuales

En cuanto a las novedades que ofrecerá el título, Moore aclaró que tuvieron en cuenta que es juego que salió hace once años, y que los videojuegos “han avanzado y cambiado desde entonces sus expectativas". En este contexto, el director creativo indicó que agregaron mejoras que harán que esta remake sea “más accesible” para los jugadores modernos, quienes se encontrarán, por ejemplo, con un roll omnidireccional.

Por otro lado, el creativo explicó que hace varios años venían pensando en desarrollar este título: “Yo sentí que no le podíamos hacer justicia, hasta que definimos lo que una “remake” podía ser con Shadow of the Colossus en PS4. Ese título es el conocimiento y el poder de aceptar el desafío que es Demon’s Souls y hacer lo necesario. Pensamos que este sería el tiempo perfecto para traerlo de nuevo, con esta nueva generación de videojuegos y con el increíble poder al alcance de nuestros dedos de PlayStation 5”.

Además, Moore invitó a los jugadores a enviar un tweet con su personaje personalizado utilizando el flamante modo foto, el cuall está llegando a muchos títulos de gran apartado gráfico. Para concluir, indicó que este pedido se debe a que quieren ver lo que los fanáticos están haciendo en el “increíble mundo de Demon´s Souls”.

Demon’s Souls Remake promete ser una reimaginación que permita ver el avance del gaming en dos generaciones de consolas

El título invitará al usuario a vivir una historia que tendrá como eje la búsqueda de poder. En esta, el 12.º rey de Boletaria, el rey Allant, canalizó las antiguas artes del arma, despertando a un demonio desde los albores del tiempo mismo, el Antiguo. Con la invocación del Antiguo, una niebla sin color barrió por la tierra, desatando criaturas con hambre de almas humanas. Aquellos a los que les arrancaron las almas perdieron el juicio, y solo les quedó el deseo de atacar a los cuerdos restantes.

Ahora, Boletaria queda marginada del mundo exterior y a los caballeros que se atreven a adentrarse en la densa niebla para liberar a la tierra de su aprieto, no los ven nunca más. Como guerrero solitario que desafió a la perniciosa niebla, se deberá enfrentar el desafío más duro para ganarte el título “Matademonios” y enviar al Antiguo de vuelta a su letargo.

Sin dudas, Demon’s Souls Remake promete ser una reimaginación que dé cuenta de todo lo que ha avanzado el gaming en dos generaciones de consolas. El título, que llegará el 12 de noviembre a PlayStation 5, tendrá como misión no solo dejar satisfechos a los jugadores que disfrutaron del título de 2009, sino que también deberá ser uno de los grandes encargados de liderar el catálogo de la plataforma en sus primeros meses de vida.

