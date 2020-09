Xbox + Bethesda: Estas son las grandes franquicias que podrían ser exclusivas de Microsoft en la nueva generación de consolas

En el día de ayer, lunes 21 de septiembre, la compañía Microsoft ha hecho el sorpresivo anuncio de la compra de Bethesda Softworks, desarrolladora y distribuidora de algunos de los títulos de acción y aventura más jugados de los últimos años . Aun cuando no se conoce si la adquisición de este gran estudio se traducirá en la exclusividad total de todos sus futuros videojuegos para PC y las futuras Xbox, la situación es posible. Es decir, los usuarios de PlayStation 5 podrán quedarse sin algunos títulos en el futuro o al menos sin poder jugarlos por un tiempo indefinido .

A continuación se realizará un breve recorrido sobre algunas de las franquicias actuales que forman parte de Bethesda, ya sean desarrolladas o distribuidas por la empresa. Se espera que en los próximos años se puedan experimentar nuevos títulos de estas populares sagas.

Para empezar, Doom es una de las franquicias más legendarias en cuanto a juegos de disparos en primera persona. Iniciada en el año 1993 por el aún vigente estudio id Software, esta saga ha sabido ser un punto de inflexión para los shooters, influenciando a todos los que la siguieron . En el corriente año se lanzó la primera parte de Doom Eternal, una suerte de continuación del “reinicio” de la saga de 2016, y es muy probable que aún queden más entregas en el camino.

Otra saga clásica de disparos es Wolfenstein, la cual comparte raíces con Doom. Aunque sus inicios fueron en tercera persona y desarrollados por otra empresa (Muse Software), recién con id Software y Wolfenstein 3D ocurrió la popularización del género . The New Order y The New Colossus, algunos de los títulos más recientes de la franquicia, son videojuegos excelentes, llenos de acción, calidad y carisma.

También de disparos, pero con un enfoque totalmente distinto, Prey “renació” en el año 2017, luego de mucho tiempo de silencio y sin entregas, de la mano de Arkane Studios . En este nuevo título, el protagonista abordaba la estación espacial Talos I, en la cual se encontraría con la raza alienígena Tifón. Estos tipos de aliens tenían diversas formas y tamaños, aunque a todos los caracterizaba su apariencia viscosa y negra, además de ser letales. Prey supo combinar de manera soberbia elementos de horror con exploración y narrativa.

A su vez, Dishonored también es otra saga creada por Arkane, la cual se ha caracterizado por contar con fuertes elementos de sigilo y poderes sobrenaturales . La misma cuenta con dos entregas principales, como también con una entrega sin numerar que funciona a forma de epílogo, llamada “La Muerte del Forastero”. Más allá de que la trama original de la franquicia haya concluido, su buen recibimiento en críticas y con el público en general deja la puerta abierta para un nuevo comienzo.

Aunque The Elders Scrolls sea a esta altura una saga que no requiera introducción, gracias a la masiva popularidad de su última entrega -Skyrim-, quien no la conozca debe imaginarse un mundo enorme, lleno de historias, magias y fantasía. Su siguiente entrega, por el momento solo titulada como The Elders Scrolls VI, ya ha sido confirmada por Bethesda. Por el momento, no se conocen más detalles, pero se estima que aún falten un par de años para su lanzamiento.

Quizás Fallout sea una franquicia que haya caído en desgracia debido a su último título, Fallout 76, el cual fue pobremente recibido por los amantes de la saga debido a sus funcionalidades online y falta del clásico contenido encontrado en sus entregas anteriores. Sin embargo, la serie que suele arrojar al jugador en tierras que han sufrido de una bomba nuclear sigue contando con entregas excelentes en su historial , como New Vegas o Fallout 3. Es cuestión de tiempo para que se anuncie la quinta entrega numerada.

The Evil Within, desarrollado por Tango Gameworks y distribuido por Bethesda, es un título nacido de la mente de Shinji Mikami, reconocido diseñador de videojuegos de terror, como Resident Evil y Dino Crisis. Caracterizado por mezclar elementos clásico del género horror con un fuerte énfasis en la acción , The Evil Within supo cosechar un importante público, el cual ha crecido gracias a su secuela en 2017. Por más que el equipo desarrollador esté actualmente creando otro juego, llamado Ghostwire: Tokyo, no sería sorpresivo que en algún futuro se anuncie una tercera entrega.

Por último, Starfield es la única franquicia nueva de la lista, pero también es uno de los títulos de los que menos información se conoce hasta el momento . Se sabe que está siendo desarrollado por Bethesda y, aparentemente, se viene pensando en él desde hace una década . Starfield promete ser una experiencia de rol única, la primera completamente original de la compañía en 25 años, ambientada en el espacio y centrada en la exploración de planetas.

