Cyberpunk 2077: se anunciaron los requisitos del juego en PC

A pocas semanas para su lanzamiento, desde la desarrolladora decidieron lanzar una serie de eventos llamados Night City Wire, donde se encargan de presentar todas las novedades que tendrá el título. En esta tercera edición los polacos anunciaron los requisitos mínimos y recomendados para los usuarios de PC, presentaron nuevas imágenes de la ciudad e introdujeron las pandillas, las cuales tendrán un rol clave en el juego. Cyberpunk 2077 llegará el próximo 19 de noviembre a los stores de PlayStation 4, Xbox One y PC.

El tercer episodio de esta serie de eventos presentó nuevas imágenes de lo que será Night city, ciudad donde se ambientará el título. Según describió uno de los encargados de la realización del escenario, el mapa tendrá seis distritos distintos, todos con sus propias características topográficas. Estos buscarán dar vida propia al juego, con la posibilidad de encontrarse en diferentes contextos al tan solo ver alrededor.

Las pandillas, por su parte, tuvieron una gran injerencia en el evento, ya que se presentaron por primera vez al público. Los jugadores se podrán encontrar con los Maelstrom, al mejor estilo Mad Max, los Valentinos, que serían la referencia Latina y los Voodo Boys, quienes se acercan más a la tecnología. También incluirán a los Tiger Claws, quienes representan una comunidad asiática que utiliza espadas y los 6th Street, unos fanáticos patriotas que utilizan la bandera de Estados Unidos para representarse. Las The Mox y los Wraiths serán otras de las organizaciones que darán el presente.

Para finalizar, desde la desarrolladora presentaron l os requisitos recomendados que se necesitarán para poder jugar Cyberpunk 2077 en PC. En priemra instancia, el jugador deberá contar con un sistema Windows 10, DirectX 12 y un procesador Intel Core i7 - 4790. En caso de contar con AMD, se propone el uso de un Ryzen 3 3200G. La memoria ram deberá ser de 12 GB y la placa de video una NVIDIA Geforce GTX 1060 de 6GB o una AMD Radeon r9 Fury. El juego por su parte ocupará 70 GB.

Los requisitos mínimos, por su parte, pasarán por un procesador i5-3570K o un AMD FX-8310. La memoria deberá ser en mínima de 8GB y la placa de video no podrá bajar de una Nvidia Geforce GTX 780 de 3Gb o de una AMD Radeon RX 740. Sin dudas, un juego bastante exigente dada la experiencia visual que propondrá al jugador.

No caben duda de que Cyberpunk 2077 será el título encargado en darle un cierre de oro a la actual generación de consolas. Desde su anuncio en el 2012, el título desarrollado por CD Projekt RED comenzó a generar grandes expectativas a la comunidad de usuario, tomando su primer gran pico con la presentación del tráiler un año atrás, el cual incluyó al actor Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 será un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Projekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, que tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Está situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night CIty, la ciudad donde sucederá la acción. La trama del título girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como FPS, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve. El sigilo será una opción igual de válida.

Vale remarcar que la personalización del personaje será algo muy enfocado en el juego, ya que abrá seis tipos de piel, 35 peinados, 17 tipos de ojos, ocho tipos de cejas, 17 tipos de bocas/mandíbulas/orejas, seis tipos de tatuajes, 11 piercings, entre otros, y respecto de los genitales, se podría elegir entre dos tipos de pene (con adicionales de tamaño) y un solo tipo de vagina (también existe la opción de ocultar la desnudez).

El 19 de noviembre el juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. En cuanto a la versión para computadoras, será compatible con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, la cual promete mejorar notablemente el rendimiento; especialmente gracias a las funciones de ray-tracing. Esto otorga grandes resultados respecto de la iluminación, las sombras y el grado de exposición de las imágenes en Cyberpunk 2077. El resplandor del cielo, las luces de las carteleras nocturnas y su reflejo en las calles permiten una mejor performance con esta técnica, la cual buscará ofrecer una experiencia inolvidable.

No obstante, Cyberpunk 2077 también llegará a la próxima generación de consolas, dando el presente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Esta versión, que todavía no tiene fecha de lanzamiento, presentará mejoras técnicas, las cuales estarán enfocadas en el aspecto visual. Por su parte, el modo multijugador debutará recién en 2022, por lo que habrá que esperar más información acerca de este.





Seguí leyendo

Watch Dogs 2 y Football Manager 2020 entre los juegos gratuitos de Epic Games para esta semana

Punto por punto, te contamos todo lo que tenés que saber sobre la llegada de la PlayStation 5

Harry Potter buscará pisar fuerte en la próxima generación de consolas con su nuevo videojuego