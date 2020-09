Xbox Series S: todo lo que tenés que saber sobre la nueva consola económica de Microsoft

Hace tan solo unos días, Microsoft reveló todos los detalles de Xbox Series S, su consola económica para la próxima generación. Esta plataforma será la más pequeña creada por la compañía hasta el momento y llegará al mercado el próximo 10 de noviembre con un precio notablemente inferior al de su hermana mayor, Xbox Series X .

Microsoft sabe que no puede dar puntada sin hilo en los próximos años, porque eso le significaría perder terreno frente a Sony, su gran rival. Debido a esto, los Redmond están apuntando a cubrir todas las necesidades de los distintos mercados, como es el de las consolas low cost. Series S llegará al mercado buscando estar a la altura de lo que será la nueva generación de plataformas y no quedar tan lejos de Series X .

Para confrontar el desafío, Microsoft desarrolló una consola que contará con un procesador AMD 8x Z de núcleos que trabajan con 3.8 HZ, el cual será acompañado por una GPU de 4 teraflops de 1550 Ghz. Este últimos señala la potencia de la GPU y de la tarjeta gráfica con la que cuenta el dispositivo. Además, integrará una memoria RAM DD6 de 10 GB.

Por su parte, uno de los ejes de esta consola pasará por la arquitectura de velocidad de Xbox, la cual ofrece 40 veces más que el ancho de banda de E/S de un Xbox One, esto será potenciado por la inclusión de un disco SSD personalizado de 512 GB NVME. Vale remarcar que la capacidad podrá expandirse hasta 1 TB con la compra de una tarjeta de expansión .

Todo esto promete brindar una experiencia de juego fluida, donde los tiempos de carga pasarán muy rápido. A su vez, será clave la nueva función Quick Resume, la cual permitirá a los jugadores retomar la partida de varios videojuegos en el punto que la dejaron “de forma casi instantánea” desde una consola suspendida, suprimiendo así la cantidad de pantallas.

El apartado gráfico, por su parte, ofrecerá una resolución de 1440p a 60 FPS, con soporte para llegar hasta los 120 . Este punto, sin dudas, será la faceta más inmersiva para el jugador, ya que estará potenciada con la implementación de la tecnología ray tracing, que promete una nueva experiencia de juego en consolas.

Esta tecnología está basada en un algoritmo gráfico que permite percibir el comportamiento de la luz de una manera lo más real posible, a diferencia de las simulaciones que existen hoy en día . Distintos desarrolladores anticipan que será un antes y un después tanto para estudios que se enfocan en hacer juegos realistas como para aquellos que buscan explotar su lado artístico con visuales menos convencionales.

A su vez, la consola contará con puertos de salida HDMI 2.1, los cuales sumarán para tener una latencia baja automática y tasas de refresco variable. Cabe destacar que estos cables permiten una velocidad máxima de transmisión de datos de 48.0 Gbit por segundo, el doble de los tradicionales 2.0 que se usan para, por ejemplo, Xbox One . No obstante, no todos los televisores cuentan con estos puertos integrados y, pese a poder adaptarse, no dejaría brindar todo el potencial que ofrecen. Sin dudas, la llegada de la nueva generación hará que gran parte de la industria evolucione junto a ellas , proponiendo cambios interesantes.

Al igual que Series X, la consola económica contará con la función Spatial Sound, compatible con Dolby Atmos . Esto busca brindar una nueva experiencia en cuanto al sonido, ofreciendo una tecnología totalmente envolvente e inmersiva, ya que soporta sonidos por encima y debajo del usuario.

Series S va a ser el modelo más pequeño de Xbox hasta la fecha. Contará con dimensiones de 27,5 cm de largo, 15,1 cm de profundidad y 6,3 cm de ancho , por lo que será significativamente chica al lado de Series X. El logro de este tamaño se debe, entre otras cosas, a la ausencia de la lectora de discos.

Respecto al precio, saldrá al mercado por 299 dólares, 200 menos que la Series X. Pese a que todavía no se reveló cuanto valdrá en Argentina, se sabe que en Chile costará $319.990 pesos chilenos, que equivalen a, aproximadamente, 420 dólares . Si llegara a este valor a nuestro territorio estaríamos hablando de poco más de 42 mil pesos, teniendo como referencia el dólar solidario. Sin embargo, habrá que esperar a que la empresa anuncie su costo localizado.

Al momento de evaluar esta consola en su previa, es difícil hacerlo con su hermana mayor, Series X, la cual ofrece una potencia significativamente mayor. No obstante, a la hora de ponerla al lado de una Xbox One S, el panorama cambia y da la perspectiva de lo que es el salto generacional. Esta comparación deja en claro lo importante que será la nueva arquitectura de Xbox Velocity, la cual sumada al SSD y el CPU, promete a lo usuarios sentir el cambio. Además, la inclusión del ray tracing y la posibilidad de 4K entregan un producto que ofrece alternativas nuevas, pese a que en los papeles cuenta con menos memoria RAM y teraflops.

Con esta consola, Xbox invita a Sony a una pelea muy dura, ya que tanto las prestaciones como el precio son más que interesantes para que muchos usuarios duden menos a la hora de migrar sus consolas. Habrá que esperar para conocer cuales son las cartas de la PlayStation Digital Edition para así tomar dimensiones de las prestaciones de ambas.

