“Watch Dogs: Legion”: nuevo adelanto, un regreso importante de la saga y la aparición de El Rubius

Watch Dogs: Legion, el tercer título perteneciente a la saga de hackers de Ubisoft, llegará al mercado el próximo 29 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Desde hace un tiempo, la compañía desarrolladora fue dando novedades sobre uno de sus próximos juegos; y el último Ubisoft Forward –el cual se llevó a cabo ayer por la tarde– no fue la excepción.

Si bien los detalles más importantes del videojuego ya son de público conocimiento, como la nueva gran mecánica de la franquicia que permite controlar cualquier NPC del juego; Ubisoft aprovechó su evento digital para profundizar un poco más en cuanto a la variedad de personajes con los que es posible contar a lo largo de toda la aventura. En este caso mostraron que es posible encarnar a médicos, artistas callejeros, ancianos, jugadores de fútbol y hasta apicultores. Cada uno de ellos tendrá habilidades especiales y fortalezas que van a permitir encarar cada misión de una manera diferente.

Watch Dogs: Legion: reclutamiento

Uno de los avisos más relevantes que se realizaron durante el segmento destinado a Watch Dogs: Legion también está relacionado con las posibilidades de reclutamiento en nuestras filas revolucionarias; siendo posible sumar a nuestro equipo al mismísimo Aiden Pierce, el protagonista de la primera entrega de la franquicia de hackers, estrenada en 2014. Pierce vuelve al ruedo una vez más en un nuevo capítulo de su historia, el cual estará incluído en el primer DLC del season pass del título.

Otra personalidad que se suma a Watch Dogs: Legion –esta vez del mundo real– es el youtuber español El Rubius; aunque dicha novedad no se dio a conocer durante el Ubisoft Forward; sino que minutos más tarde fue el mismo youtuber quien a través de sus redes sociales dio a conocer la noticia, la cual –según él– la tenía en carpeta hace más de un año. A posterior, Ubisoft España publicó en su cuenta de YouTube un video del making of del personaje en el juego y, además, muestra un poco cómo sería ponerse en los zapatos de Rubius a través de un extenso gameplay. Cabe destacar que este Youtuber comenzó también su camino gracias, en parte, a los videojuegos.

A partir del próximo 29 de octubre los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y PC podrán disfrutar del nuevo Watch Dogs. Con respecto al lanzamiento para la nueva generación de consolas, el mismo estará disponible tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X y S, llegando a esta última línea de consolas el 10 de noviembre. El pasado 9 de septiembre, Ubisoft confirmó que quienes compren las versiones de la actual generación de consolas, van a poder hacer el upgrade a la next gen sin costo alguno.

Todo Watch Dogs: Legion transcurre en una Londres futurista, en la cual se desarrolla un conflicto social entre un grupo terrorista y una fuerza armada llamada Albion, la cual tiene como objetivo garantizar al máximo la seguridad de la ciudad inglesa. A pesar de esto, los métodos de esta organización por momentos rozan las prácticas dictatoriales, lo que la transforman en la principal amenaza del juego. De esa lucha social nacen los dos bandos principales de la historia: Albion y la Resistencia.

A menos que Ubisoft se esté guardando un as bajo la manga, todo parece indicar que –a poco más de un mes de su lanzamiento– no hay mucho más que quede por descubrir sobre Watch Dogs: Legion de acá hasta su lanzamiento. Quitando el anuncio relacionado con Aiden Pierce, sólo se profundizó más en la mecánica principal del juego; por lo que realmente no queda mucho más por saber de cara al 29 de octubre, fecha de su lanzamiento.