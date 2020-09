Regresa el “Príncipe de Persia”: se anunció trailer y fecha de lanzamiento de su próximo videojuego

Trailer de Prince of Persia

Tras varios rumores que indicaban su lanzamiento, Ubisoft presentó la remake de Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo, título que se lanzó originalmente en el año 2003. Esta nueva edición, que llegará el próximo 21 de enero a PlayStation 4, Xbox One y PC, significa el retorno de la franquicia al mundo de las consolas luego de más de diez años de ausencia.

Sin dudas, una de las apuestas fuertes que presentó la desarrolladora francesa durante su último juego es la presentación de este nuevo Prince of Persia. Esto no se debe solo a la repercusión que genera la franquicia, sino a que para Ubisoft significa su primer remake a gran escala. Desarrollado íntegramente en la India por los equipos de Bombay y Pune, el título propone al usuario cambios en la saga, con nuevos enfoques en los sistemas de combates, puzles y la posibilidad de controlar el tiempo.

Para realizar este proyecto se utilizó el motor gráfico Anvil Engine, el mismo que utiliza la franquicia de Assasin´s Creed. Sin embargo, eso no pudo plasmarse del todo bien, dado que el aspecto visual recibió una gran crítica por parte del público. Más allá de esto, el juego buscará introducir nuevos ángulos de cámara, los cuales intentarán ir de la mano con la dinámica que ofrece el personaje. Las secuencias estarán totalmente rediseñadas al igual que los escenarios, que representarán la visión de Persia que tuvieron los desarrolladores.

La historia, por su parte, será la misma que se pudo conocer en el juego de 2003, la cual invita a vivir las aventuras del Príncipe luego de, sin querer, abrir las Arenas del Tiempo, algo que se logra observar en el inicio del trailer. Con el sultán como principal enemigo, el héroe, junto a la Princesa Farah, deberán ir combatiendo a personajes armados a lo largo del palacio real, para así llegar hasta Visir. A modo de easter egg, a medida que vaya avanzando, el usuario podrá desbloquear el título original de Prince of Persia, el de 1989, un interesante plus.

Vale remarcar que el juego de 2003 significó un paso importante para la franquicia, gracias a su buena recepción tanto en el público como en la prensa especializada. El título inició su producción en el año 2001, bajo la supervisión de Jordan Mechner, quien ya había trabajada en la etapa anterior de la saga. El diseñador buscó darle una nueva impronta, por lo que, como indica el nombre, tomaron de referencia las unidades de tiempo. Así, apuntaron a trabajar con las acrobacias del personaje y su dinamismo en los escenarios, buscando innovar en la época. Todo esto fue guiado por una clara inspiración al original de 1989, del cual era indispensable para mantener el espíritu. El programador, no conforme con su trabajo, llegó a probar más de 150 versiones del antes de lanzar la final, demostrando su determinación a entregar algo de alto vuelo.

Con su lanzamiento, Príncipe de Persia: Las Arenas del tiempo marcó lo que fue el inicio de una exitosa trilogía que continuó con El Alma del Guerrero (2003) y Las Dos Coronas (2005), títulos que estuvieron a la altura de la primera entrega de la saga. Pese a haber cosechado grandes números, Ubisoft decidió dar un volantazo haciendo un reboot de la franquicia en el 2007. De esta manera, llegaron Prince of Persia en el 2008 y Las Arenas Olvidadas en 2010. Su último paso en el mercado de consolas con una recopilación de la tríada original de la desarrolladora francesa, remasterizada para PlayStation 3.

Más allá de estos laureles y nostalgia que genera la versión original del juego, lo presentado en el Ubisoft Forward demostró no estar a la altura, tanto de la saga como de lo que ofrece el mercado hoy en día. Esto se debe en su totalidad al apartado gráfico, el cual, al menos por el momento no logró convencer. No obstante, su historia, el personaje y todo lo que brinda la franquicia, podrá ofrecer algo significativo para los seguidores , quienes no tuvieron la posibilidad de disfrutar de la franquicia en la actual generación de consolas.

Por el momento habrá que esperar un poco más y, tal vez, determinar, de forma concisa, lo que pueda ofrecer a través de un gameplay. El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo, hará su arribo a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 21 de enero de 2021.