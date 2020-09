“Riders Republic”: el videojuego de deportes extremos que puede convertirse en el nuevo fenómeno

Riders Republic

En el evento Ubisoft Forward, el cual tuvo lugar en el día de ayer, la compañía conocida por importantes franquicias como Assassin’s Creed y Far Cry anunció Riders Republic. Mediante un video cinematográfico lleno de carisma y otro cargado de información, se pudo dar el primer vistazo a una experiencia multijugador original y bastante alejada de lo que suele ofrecer la empresa .

Esquiadores, ciclistas, patinadores, distintos tipos de paracaidistas y hasta sujetos con jetpacks dicen presente en competiciones extremas y alocadas que se podrán jugar solo, en cooperativo y en grandes equipos. Riders Republic arroja a los jugadores en un enorme mundo abierto, donde tendrán la posibilidad de recorrer libremente las zonas mientras eligen cuándo y cómo competir.

Dentro de las diversas localidades, se pudieron observar zonas nevadas, áridas e incluso bosques, todas ellas preparadas con rampas y caminos complejos a dominar. Dichas zonas están basadas en parques nacionales verídicos del territorio de Estados Unidos, como por ejemplo el Parque Nacional del Cañón Bryce, el Valle de Yosemite o las montañas de California, las Mammoth Mountain, entre otras.

Con respecto a los modos de juego, el título contará con varias opciones para que cada jugador pueda encontrar al menos una con la cual entusiasmarse. Habrá carreras competitivas de pocos jugadores, desafíos de trucos y piruetas por equipos, carreras masivas de más de 50 competidores a la vez y también grandes eventos de improvisación donde muchos competidores se enfrentarán en eventos que aparezcan al azar en el mapa .

A su vez, también se anunciaron otros modos mucho más enfocados en competiciones del estilo eSports como, por ejemplo, arenas multijugadores de combates en equipos de seis jugadores o copas online, las cuales probablemente tengan un sistema de rangos y tablas de posiciones.

Sin embargo, probablemente se encuentre el verdadero encanto y potencial de este título en dos ambientes distintos: en la comunidad de streamers y en partidas que se realicen con amistades . Al parecer, se contará con la posibilidad de jugar con dos tipos de cámara diferentes, siendo una en tercera persona y otra en primera (como si de un juego de disparos se tratase). En esta última se puede escuchar el nerviosismo y la respiración agitada del competidor , lo que sin duda ayudará a la sensación de vértigo y emoción en los jugadores.

¿Podrá Riders Republic volverse un fenómeno social como lo hicieron los recientes Fall Guys: Ultimate Knockout y Among Us? Por supuesto que es temprano para afirmarlo, aún queda mucho por ver sobre cómo se jugarán realmente a todos estos modos. No obstante, el potencial está. La idea de deportes extremos masivos es sumamente atractiva y una que no se ha hecho hasta el momento con partidas online de este calibre. Si el funcionamiento online y la cantidad de contenido acompaña, Riders Republic tiene el éxito asegurado.

Hablando de contenido, cada jugador podrá crear su competidor utilizando muchas opciones de customización, además de eligiendo también qué tipo de deportista quiere ser (con tablas, en dos ruedas, por el aire) . En los dos videos presentados ya se han podido observar coloridos y divertidos atuendos, como cabezas de conejos, jirafas, trajes de dinosaurios y otros simpáticos animales.

Cada usuario podrá utilizar a su competidor personalizado en un modo carrera. En dicho modo empezará siendo un principiante, con la posibilidad de poder llegar a la cima de la tabla de clasificación del deporte que desee, firmando contratos con sponsors conocidos en el camino .

Riders Republic saldrá el 25 de febrero del año 2021 para plataformas de la actual generación y también para la siguiente . Con respecto a las futuras consolas (PlayStation 5 y las Xbox Series X y Xbox Series S), el título correrá a 60 cuadros por segundo. Además, se promete una experiencia accesible e interesante tanto para jugadores casuales como para aquellos más dedicados.