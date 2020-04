La lista completa, hasta el momento, la integran: 11 Bit, 2K Games, Amazon Games, Bethesda, CD Projekt Red, Coffee Stain, Dear Villagers, Deep Silver, Devolver Digital, Fellow Traveller, Good Shepard, Google Stadia, Headup, Larian Studios, Modern wolf, Modus Games, Mythical Games, Bandai Namco, Perfect World Entertainment, Private Division, Raw Fury, Sega of America, Sega of Europe, Square Enix, Those Awesome Guys, Thunderful, United Label, Vs Evil, Wings y Ysbryd.