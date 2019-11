Aunque en esta lista de juegos no se eligió ningún orden en particular, es casi un consenso en la comunidad de Star Wars que el mejor juego de la franquicia es, sin dudas, el Star Wars: KOTOR. El RPG de la franquicia lleva al jugador a una época muy anterior a toda la Saga Skywalker para emprender una aventura en la que se van conociendo personajes, mejorando el equipamiento y descubriendo secretos de este universo en una historia que dejó perplejo a más de un usuario. Tuvo una secuela que pulía muchas cuestiones de jugabilidad y actualmente hay un MMO titulado The Old Republic que retoma esa idea y la traslada al formato online con una sólida base de jugadores.