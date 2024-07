¿Entonces, las redes sociales están afectando la salud mental de los adolescentes o no? Un científico social defiende la respuesta afirmativa

La Asociación Americana de Psicología y el Cirujano General de EEUU alertan sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bestseller del New York Times de Jonathan Haidt, The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, ha resonado con decenas de miles de padres preocupados por el comportamiento adictivo de sus hijos con sus smartphones. Y no solo son personas con hijos quienes están preocupados: la Asociación Americana de Psicología, Common Sense Media y el Cirujano General de EE.UU., Vivek Murthy, quien ha pedido que las plataformas de redes sociales vengan con etiquetas de advertencia, están en alerta máxima respecto al efecto de los smartphones y las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

Sin embargo, la afirmación de Haidt—de que los chicos de la Generación Z son diferentes de sus predecesores en términos de salud mental debido a que han crecido con smartphones—y sus sugerencias para reducir su uso, han provocado muchas críticas.

Andrew Przybylski, un crítico frecuente de Haidt y profesor de Oxford, dijo a Platformer: “Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. En este momento, yo diría que no las tiene.” Chris Ferguson, de la Universidad de Stetson, intentó restar importancia a las afirmaciones de Haidt señalando que el aumento reciente de suicidios en Estados Unidos no es un fenómeno específico de los adolescentes. Y Candice Odgers de la Universidad de California Irvine, en su crítica en la revista Nature, dijo que Haidt está contribuyendo a una “histeria creciente” en torno a los teléfonos y que está “contando historias que no están respaldadas por la investigación”.

Pero Haidt y su principal investigador, Zach Rausch, se mantienen firmes en lo que Rausch llama “un debate académico normal”.

Lo que están tratando de explicar, Rausch dice a Fortune, es “un cambio muy específico que ocurrió en un tiempo muy específico entre un subconjunto de niños.” Además, ofrece, “Estoy totalmente abierto a la idea de que quizás estamos algo equivocados sobre cuánto puede explicar el cambio de la última década. Pero ciertamente creo que estamos en un terreno muy firme para decir que [los smartphones y las redes sociales] han llevado a un aumento bastante sustancial en la ansiedad, la depresión y la autolesión entre los jóvenes”.

El libro señala un incremento del 150% en episodios depresivos mayores entre adolescentes estadounidenses desde 2010. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí, Rausch expone las teorías de The Anxious Generation y responde a las críticas.

¿Qué afirma The Anxious Generation?

La idea central del libro es que algo cambió en la vida de los jóvenes estadounidenses en algún momento entre 2010 y 2015. “Lo que estamos tratando de explicar en el libro es qué cambió durante este período para ayudar a explicar por qué la Generación Z es tan diferente. Y las cosas específicas en las que son diferentes a menudo están relacionadas con su salud mental, ansiedad, tasas de ansiedad, depresión, autolesiones, incluso suicidios,” dice Rausch.

Él y Haidt señalan una serie de hallazgos, incluido que el porcentaje de adolescentes estadounidenses que dicen haber tenido un “episodio depresivo mayor” en el último año ha aumentado en más del 150% desde 2010, con la mayoría ocurriendo antes de la pandemia. Y que, entre las chicas estadounidenses de entre 10 y 14 años, las visitas a la sala de emergencias por autolesiones crecieron en un 188% durante ese período, mientras que las muertes por suicidio aumentaron en un 167%; para los chicos, las visitas a la sala de emergencias por autolesiones aumentaron en un 48% y los suicidios en un 91%.

“Vemos esto en Estados Unidos,” añade Rausch. “Lo vemos en todo el mundo anglosajón, en los países de habla inglesa, y las medidas de bienestar y salud mental en muchos países del mundo muestran declives similares alrededor de la misma época. Así que eso es lo principal que estamos tratando de abordar”.

Lo que teorizan es que una de las cosas fundamentales que cambiaron en el período en cuestión—específicamente entre los jóvenes y especialmente entre las adolescentes—es “el movimiento de la vida social hacia los smartphones y las redes sociales, donde ahora pasan de dedicar muy poco tiempo a plataformas como Instagram, que salió en 2010, [a] pasar más de cuatro o cinco horas al día en estas plataformas para 2015”.

Ha cambiado la forma en que los niños se relacionan entre ellos, así como con la familia y los extraños. “Eso es lo que queremos decir con la reorganización de la infancia,” dice Rausch. “Es una reorganización de la forma en que interactuamos. Es nuestro ecosistema social y cómo realmente cambió, y eso lo hace muy diferente de otras tecnologías. La televisión no reorganizó nuestras relaciones con todos”.

El debate ha girado en torno a tres preguntas Primero, dice Rausch, los escépticos preguntan: ¿Existe una crisis de salud mental, y en qué medida existe? En segundo lugar: ¿Es internacional o solo está ocurriendo en Estados Unidos? Y tercero: Si estás de acuerdo en que hay una crisis de salud mental, ¿cuál es el papel de las redes sociales?

Pero incluso si no estás de acuerdo en que hay tal crisis, señala Rausch, “las redes sociales aún podrían no ser seguras para los niños, ¿verdad? Esto es algo que siento que se pasa por alto, como con el informe del Cirujano General, donde el énfasis está en, ‘¿Puede explicar este enorme aumento?’ Pero hay todo tipo de productos de consumo para niños que matan a 50 niños al año que inmediatamente sacamos del mercado”.

Puntos conflictivos: Pánico moral, falta de evidencia Un argumento consistente en contra del libro, dice Rausch, es que “hay varias personas que han estudiado los efectos de los medios durante un tiempo y están muy sintonizadas con los pánicos pasados en torno a las tecnologías, ya sean los videojuegos o los cómics, y hay un escepticismo justificado y preocupación de que tal vez esto esté ocurriendo nuevamente”.

En respuesta, destaca, intentan argumentar que, simplemente, “Este es este tiempo. Realmente es diferente”.

Investigadores recopilan evidencia sobre los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de adolescentes, basándose en testimonios y documentos internos de las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo detalle en el que los critican implica la evidencia a la que apuntan Rausch y Haidt, al recopilar todos los estudios que pudieron encontrar, todos los cuales han recopilado en Documentos Google públicos. Eso suma “cientos y cientos ... muchos de ellos de baja calidad, algunos de mejor calidad,” dice Rausch. Algunos críticos señalan los estudios que muestran correlación en lugar de causalidad entre, por ejemplo, las redes sociales y los problemas de salud mental.

Pero hacer experimentos reales con jóvenes que podrían mostrar causa es complicado, explica. “Uno, las redes sociales son relativamente nuevas, especialmente en el tipo del que estamos hablando, que está evolucionando constantemente cada año.” Además, “No haces experimentos, en general, con niños. Y hacer el tipo de experimento que quizás querrías hacer para probarlo realmente es completamente poco ético y nunca sucedería—asignar a un grupo de niños para tener un tipo de infancia y a otro grupo para tener otra”.

Es por eso que llegar a una afirmación científica muy precisa y concluyente es difícil. “Y esta es un poco la naturaleza de las ciencias sociales”, dice, “y por qué hay tanto debate”.

Para reforzar sus argumentos, Rausch y Haidt intentan basarse en varias líneas de evidencia, incluidos testimonios de primera mano de la Generación Z, padres y maestros, así como documentos internos de las propias empresas de redes sociales, como la documentación de Instagram de chicas adolescentes que informan que usar la plataforma empeora su imagen corporal y su salud mental.

Los investigadores también se han centrado en su creencia de que las redes sociales, especialmente con un uso intensivo, tienen “cualidades adictivas”, y que, a su vez, causarán abstinencia cuando se dejen de usar.

“Una gran parte de la historia que estamos tratando de contar es lo que sucede cuando todo un grupo de personas mueve sus vidas a plataformas adictivas”, dice.

Otras razones para la resistencia “Hay diversos sectores de personas que son muy optimistas respecto a la tecnología, que tienen mucha fe en que la tecnología, y creen que más tecnología resolverá los problemas del mundo,” dice Rausch. Y para aquellos que se sienten fuertemente de esa manera, los hallazgos de Generación Ansiosa podrían provocar la sensación de que “es solo un pequeño bache en el camino. Las cosas van a mejorar a medida que hagamos más tecnología para resolver los problemas que crea la tecnología, y seguiremos avanzando en esa dirección”.

El bestseller de Jonathan Haidt, 'The Anxious Generation', preocupa a padres y expertos sobre el uso de smartphones en adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También está la “preocupación muy real” del control gubernamental de las redes sociales, lo que Rausch llama “más una crítica libertaria”.

Finalmente, dice, está la preocupación de que estos problemas están recibiendo demasiada atención en comparación con otros temas igual de importantes de otros investigadores, desde la pobreza hasta la epidemia de opioides.

Pero aparte de todos los argumentos, dice, gran parte de lo que Generación Ansiosa se ha centrado en es “irrefutable.” Eso incluye no solo la correlación entre un mayor uso de redes sociales y la ansiedad o depresión, sino la “gran porción de daño que ocurre en estas plataformas,” incluido el aumento de casos de sextorsión, o adolescentes coaccionados para enviar fotos explícitas en línea.

Y lo que siempre asegura a Rausch que están en el camino correcto es hablar con un adolescente, padre o maestro. “Siempre que tengo dudas,” dice, “voy a la fuente”.

(c) 2024, Fortune