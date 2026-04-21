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El CEO de Zoom anticipa una semana laboral de tres días gracias a la inteligencia artificial

Eric Yuan prevé que la automatización permitirá reducir la jornada laboral en los próximos cinco años, una tendencia que gana impulso entre líderes empresariales y trabajadores que buscan mayor equilibrio entre vida personal y profesional

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El CEO de Zoom, Eric Yuan, plantea que la inteligencia artificial podría reducir la semana laboral a tres días en los próximos cinco años (REUTERS/Aude Guerrucci)
El CEO de Zoom, Eric Yuan, plantea que la inteligencia artificial podría reducir la semana laboral a tres días en los próximos cinco años (REUTERS/Aude Guerrucci)

Zoom marcó el comienzo de la era del trabajo remoto, reduciendo los desplazamientos y transformando la cultura de oficina, lo que brindó a millones de trabajadores mayor control sobre sus horarios.

A medida que la inteligencia artificial redefine los estándares de productividad, el CEO de Zoom, Eric Yuan, anticipa un cambio aún mayor: la posibilidad de una semana laboral considerablemente más corta.

Según Yuan, “odio trabajar cinco días a la semana”, declaró al Wall Street Journal. El directivo sostuvo que “en realidad, no necesitamos trabajar cinco días a la semana” y estimó que, en los próximos cinco años, la semana laboral podría reducirse a solo tres días.

El propio Yuan señaló que la demanda de semanas laborales más breves tiene antecedentes históricos: mencionó el impacto de la cadena de montaje desarrollada por Henry Ford, que redujo la semana de seis a cinco días.

Sin embargo, indicó que la inteligencia artificial podría acelerar este proceso, facilitando que los empleados deleguen tareas rutinarias —como responder correos electrónicos o asistir a reuniones— a miles de agentes digitales.

Yuan ya puso en práctica el concepto utilizando una versión de IA de sí mismo para participar en una llamada de resultados financieros en 2023.

Aunque la automatización permitiría liberar tiempo para actividades personales, Yuan advirtió que el trabajo no desaparecerá por completo.

“Podemos disfrutar del tiempo en la playa, pero queremos que los niños sigan encontrando algo nuevo y emocionante en lo que trabajar”, afirmó.

Fortune consultó a Zoom para obtener comentarios adicionales sobre este pronóstico.

La preferencia por una semana laboral más corta es una tendencia en aumento entre los trabajadores, aunque no todas las políticas han logrado facilitar el equilibrio entre vida laboral y personal.

Una encuesta de 2024 realizada por la Asociación Americana de Psicología (APA) reveló que el 80 % de los trabajadores considera que sería más feliz y productivo si trabajara cuatro días en lugar de cinco.

El modelo “100-80-100” propone que los empleados reciban el 100 % del salario por trabajar el 80 % del tiempo, manteniendo el 100 % de la productividad.

Esta iniciativa, impulsada por el senador estadounidense Bernie Sanders y respaldada por programas piloto de la organización 4 Day Week Global, ha reportado mejoras en la salud mental y física de los trabajadores, mayor satisfacción vital y una reducción en el estrés, el agotamiento y los conflictos familiares.

Algunas compañías han optado por jornadas comprimidas de cuatro días con diez horas diarias, pero estos esquemas presentan desventajas.

Estudios de la APA señalan que las jornadas más extensas pueden afectar la salud de los empleados y dificultar la conciliación familiar. Aunque la satisfacción laboral aumenta, el absentismo y la productividad suelen mantenerse sin cambios.

Eric Yuan, CEO de Zoom, estima que la semana laboral podría reducirse a solo tres días en cinco años (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)
Eric Yuan, CEO de Zoom, estima que la semana laboral podría reducirse a solo tres días en cinco años (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

CEO y líderes tecnológicos prevén semanas laborales más cortas

La perspectiva de una semana laboral reducida gana relevancia entre líderes empresariales a medida que la inteligencia artificial modifica el entorno laboral.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, expresó recientemente a CBS News que, en el futuro, la semana laboral podría limitarse a tres días y medio.

En su última carta a los accionistas, Dimon subrayó que los avances en IA no solo transformarán sectores industriales, sino que también contribuirán a vidas más largas y seguras, en parte gracias a la reducción de la carga laboral.

No obstante, Dimon advirtió que este cambio requerirá tiempo y coordinación. En la misma línea, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, recomendó que empresas y responsables políticos comiencen a experimentar desde ahora con modelos de trabajo flexibles.

En el documento Política industrial para la era de la inteligencia: Ideas para priorizar a las personas, OpenAI sugirió “incentivar a empleadores y sindicatos para que implementen programas piloto de jornadas laborales de 32 horas/cuatro días”, sin reducción salarial ni merma en la producción o el servicio.

Además, propuso que las horas recuperadas se transformen en semanas laborales permanentemente más cortas, tiempo libre remunerado acumulable o una combinación de ambas opciones.

(c) 2026, Fortune

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