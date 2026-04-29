Robots de delivery ofrecerán a las personas ciegas información visual actualizada sobre peligros en la calle

Los robots de delivery recopilan en tiempo real información visual sobre obstáculos en las aceras para personas ciegas (Coco Robotics)

Los robots de entrega que circulan por veredas tienen cámaras, sensores y una necesidad constante de esquivar lo que se interpone en su camino. Puede tener como obstáculos a monopatines eléctricos caídos, zonas de construcción y bordillos complicados.

Esos datos se almacenan para que otros robots sepan qué les espera más adelante, y ahora llegarán a la aplicación GPS más utilizada del mundo por personas ciegas, para que puedan navegar mejor las calles de la ciudad.

PUBLICIDAD

Coco Robotics, la startup con sede en Los Ángeles que opera aproximadamente 1.000 robots de entrega en Estados Unidos y Europa, está asociándose con BlindSquare para enviar datos en tiempo real sobre peligros en las aceras directamente a peatones con discapacidad visual. La asociación, anunciada hoy, estará activa en los seis mercados donde opera Coco: Los Ángeles, Miami, Chicago y Jersey City en Estados Unidos y Helsinki y Turku en Finlandia.

A medida que los robots de Coco realizan entregas de comida para restaurantes locales, registran de forma continua cada obstáculo que encuentran. Esos datos alimentan el mapa de aceras de Coco, actualizado al minuto, y bajo la nueva colaboración también fluirán hacia BlindSquare.

PUBLICIDAD

La aplicación de auto-voceo convierte la información en alertas habladas en 26 idiomas, advirtiendo a los usuarios aproximadamente 10 metros antes de que lleguen a un peligro. En la práctica, miles de robots de entrega se convierten en ojos sobre el terreno para personas que no pueden ver lo que hay adelante.

La colaboración abarca ciudades de Estados Unidos y Finlandia, mejorando la accesibilidad urbana para ciegos en seis mercados clave (Coco Robotics)

Ruedas en la calle

La colaboración surgió a partir de una subvención de la Unión Europea que financia las operaciones de Coco en Helsinki, donde el brazo de innovación de la ciudad, Forum Virium Helsinki, conectó a ambas empresas.

PUBLICIDAD

Ilkka Pirttimaa, el desarrollador finlandés que creó BlindSquare hace 14 años y ha visto cómo la aplicación alcanzaba unas 90.000 descargas en 190 países, ya formaba parte del consorcio de la subvención en Helsinki junto a Swarco, el fabricante de semáforos.

El líder del proyecto contó en The New York Times que “ni siquiera conocía a ninguna persona ciega” cuando creó BlindSquare. En cambio, como alguien apasionado por los datos abiertos y los mapas urbanos, siguió a usuarios ciegos en Twitter y leyó sus blogs sobre obstáculos cotidianos: tranvías equivocados, cruces sin marcar, señales de audio ausentes y aceras rotas. A partir de ahí, comenzó a ensamblar una aplicación que pudiera describir el entorno solo con sonidos.

PUBLICIDAD

La colaboración con Coco aborda un problema que Pirttimaa afirmó que se ha intensificado. “Las aceras son espacios donde a veces las personas ciegas temen ir por los monopatines eléctricos”, explicó el fundador, mencionando que tanto Bolt como Voi operan en Finlandia, donde reside.

En lugar de pedir que se prohíban, Pirttimaa propone una solución tecnológica: “Si las personas ciegas supieran sobre esos monopatines mal estacionados, sería beneficioso. Los robots comparten el mismo espacio y enfrentan los mismos problemas. Pero si eso se comparte con BlindSquare, entonces puedo notificar a un usuario ciego que hay un monopatín en su camino”.

PUBLICIDAD

Un mapa vivo que ninguna ciudad ha construido

La propuesta central es un tipo de dato que los municipios simplemente no recogen. Carl Hansen, vicepresidente de relaciones gubernamentales de Coco, afirmó que la empresa ha descubierto que incluso las ciudades con información sobre veredas trabajan con datos obsoletos.

“A menudo, cuando llegamos a una ciudad, preguntamos: ¿qué datos cartográficos tienen?”, planteó en Fortune. Y añadió: “Son mapas que no se han actualizado en mucho, mucho tiempo”. Los datos recopilados por los robots de Coco son distintos y “esto es información fresca del día, de la hora, del minuto”.

PUBLICIDAD

El sistema de mapeo funciona con persistencia escalonada. Cuando un robot encuentra un obstáculo, el sistema lo categoriza y asigna una duración. Un monopatín caído puede permanecer en el mapa seis horas; una obra en construcción puede quedarse una semana.

“El siguiente Coco que pase comprueba si sigue ahí, y si continúa, tal vez se extiende el periodo”, explicó Hansen, mientras que los problemas estructurales quedan registrados de forma permanente hasta que la ciudad los soluciona.

PUBLICIDAD

La información sobre obstáculos se actualiza minuto a minuto y supera en precisión a los mapas urbanos tradicionales (Coco Robotics)

Las empresas también están desarrollando un intercambio bidireccional. Los usuarios de BlindSquare que pasen por una ubicación previamente marcada pueden informar que el obstáculo ha sido retirado, lo que a su vez actualiza los mapas internos de rutas de Coco. “Hay una especie de ciclo de retroalimentación que mejora esto para todos los usuarios”, aseguró Hansen.

El CEO de Coco, Zach Rash, planteó la colaboración como una extensión natural de la infraestructura que la empresa había construido por necesidad. Debido a esto, indicó: “Una de las primeras cosas que tuvimos que desarrollar como empresa fue la navegación paso a paso específica para robots, y eso es diferente a la navegación para autos. También es diferente a la de peatones”.

PUBLICIDAD

“Como resultado de eso, probablemente sea la mejor forma para que la mayoría de las personas caminen por la ciudad. Pero especialmente si eres ciego o usas una silla de ruedas, es una lotería si intentas tomar el camino más directo en algunas de estas ciudades”, recalcó el ejecutivo.

Robots como ojos, no como obstáculos

Rash citó al barrio Abbot Kinney en Venice Beach, California (el mercado operacionalmente más difícil de Coco) como una prueba de concepto temprana. Las aceras antiguas de la zona tienen bordillos de 35 centímetros y faltan rampas —las inclinaciones que facilitan el paso entre acera y calle—, lo que crea “islas” inaccesibles para quienes usan sillas de ruedas o no pueden ver.

Con sus datos de mapeo, Coco realizó un análisis de accesibilidad e identificó solo tres lugares donde, si la ciudad instalaba rampas, se desbloqueaba la conectividad de todo el barrio. “No hay que arreglarlo todo. Hay un número muy pequeño de puntos críticos que, si los arreglas, la ciudad se vuelve súper accesible”, argumentó Rash.

El sistema identifica puntos críticos donde pequeñas mejoras, como rampas, pueden transformar la accesibilidad de barrios enteros (Coco Robotics)

Los Ángeles instaló las rampas, pero Rash afirmó que la colaboración con BlindSquare es lo que hace que la mejora sea comprensible para quienes más la necesitan. “Arreglarlo está bien, pero ahora la gente necesita saber que debe ir por ahí y saber cuánto más accesible es”.

La colaboración también revela las ambiciones tanto de BlindSquare como de Coco respecto a los datos de aceras. En Helsinki, trabajan con Swarco en un sistema donde un robot que espera en un cruce puede detectar una multitud de peatones y ampliar el tiempo de paso comunicándose con semáforos inteligentes.

Pirttimaa señaló que Swarco ya implementó una función que permite a los robots “pulsar” virtualmente los botones de los cruces peatonales, una capacidad que después se extendió a los usuarios de BlindSquare.

“Los robots estaban, en cierto modo, abriendo caminos para el lado de los usuarios ciegos”, afirmó. Además, concluyó: “No siempre hay que construir algo solo para las personas ciegas. Podemos construir servicios en una ciudad que beneficien a todos”.

(c) 2026, Fortune