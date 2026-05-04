Estados Unidos

Los estadounidenses están comprando más ropa de segunda mano: el mercado de reventa de artículos de lujo está en ascenso

Un aumento significativo en la preferencia por prendas reutilizadas coincide con una evolución en el comportamiento de compra, marcada por la búsqueda de opciones que permitan afrontar los efectos contra las finanzas personales

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Mujer joven con cabello castaño, vestida con blusa floral rosa, mira detenidamente una camiseta blanca colgada en un estante de ropa dentro de una tienda. Sostiene una bolsa de compras azul
Las compras de ropa de segunda mano en Estados Unidos crecen un 22% interanual, impulsando el mercado de reventa de lujo (Magnific)

Los estadounidenses están gastando más en ropa de segunda mano nuevamente después de años enfrentando aumentos de precios, pero la forma en que gastan es indicativa de la economía en forma de K de Estados Unidos.

El gasto total en ropa aumentó un 5,1% en marzo en comparación con el año pasado, poniendo fin a casi tres años de caídas, según un informe publicado la semana pasada por el Bank of America Institute. Sin embargo, el auge de las compras de ropa no fue igual para todos.

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Las transacciones de moda de segunda mano aumentaron un 22% interanual en marzo. El crecimiento fue impulsado por aumentos tanto en la “ropa con descuento”, que subió más del 4% entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de este año, como en el gasto en moda de lujo de segunda mano, que se multiplicó por cinco en ese mismo período, según el informe.

Impulsando esta tendencia está la economía cada vez más en forma de K, dijo Taylor Bowley, economista del Bank of America Institute y colaborador del informe. A medida que los salarios de los mayores ingresos crecen y se benefician de los máximos del mercado bursátil, gastan más. Mientras tanto, las personas de menores ingresos recortan gastos para llegar a fin de mes. El resultado está alimentando una estratificación en el sector de la ropa, ya que más personas compran prendas.

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“Vemos que el crecimiento no es uniforme, y realmente está concentrado, aparentemente, en los extremos alto y bajo del mercado cuando se trata de ropa”, dijo Bowley en The New York Times. “La cantidad de dinero que llevas a casa va a determinar en última instancia cómo se ve tu presupuesto”.

El estudio no midió modelos de donación o de tiendas benéficas.

Las ventas de ropa usada de lujo se multiplicaron por cinco entre finales de 2025 y principios de 2026, mostrando el auge de artículos de marcas de lujo (Foto AP/Chisato Tanaka)
Las ventas de ropa usada de lujo se multiplicaron por cinco entre finales de 2025 y principios de 2026, mostrando el auge de artículos de marcas de lujo (Foto AP/Chisato Tanaka)

Impacto en tiendas tradicionales y auge de plataformas de reventa

El aumento en las transacciones de ropa de segunda mano se correlaciona con una caída en la fortuna de las tiendas departamentales, que a menudo atienden a consumidores de ingresos medios.

Las ventas de Kohl’s bajaron un 4% en su año fiscal 2025, y la compañía predijo que las ventas caerían otro 2% el año próximo, según su informe de resultados más reciente. Las ventas totales de Dillard’s se mantuvieron estables el año pasado en comparación con el anterior, según los resultados del cuarto trimestre de febrero.

Al mismo tiempo, plataformas de ropa de segunda mano como ThredUP revelaron en sus resultados del mes pasado que los ingresos se dispararon un 20% el año pasado hasta los USD 310 millones.

El mercado de ropa de segunda mano creció cuatro veces más rápido que el sector general de moda, según datos recientes de ThredUP (Freepik)
El mercado de ropa de segunda mano creció cuatro veces más rápido que el sector general de moda, según datos recientes de ThredUP (Freepik)

La empresa escribió en un informe aparte a principios de este mes que el mercado de segunda mano creció cuatro veces más rápido que el mercado de ropa en general en 2025. “La reventa ya no solo está creciendo, está tomando cuota de mercado directa”, afirmó James Reinhart, cofundador y CEO de ThredUp, en el informe.

En el mercado de lujo de segunda mano, empresas como The Real Real también se han beneficiado vendiendo bolsos, joyas y ropa usada de marcas como Chanel, Gucci, Louis Vuitton y Prada. La compañía incrementó sus ingresos un 15% hasta los USD 693 millones en 2025, según su informe de resultados publicado el mes pasado.

Generación Z y presión inflacionaria

La Generación Z no solo está impulsando el aumento de la demanda de ropa de segunda mano, también incrementa de manera constante el uso de estas plataformas de reventa para complementar sus ingresos. El número de clientes del Bank of America que venden ropa de segunda mano aumentó un 16% interanual en marzo, según el informe, y la Generación Z representó el 41% de los vendedores que vendieron su ropa de segunda mano hasta ahora este año.

Impulsando el cambio de los consumidores de menores ingresos y más jóvenes hacia la ropa de segunda mano están las presiones persistentes de los precios. La alta inflación de los últimos años ha pesado especialmente en los bolsillos de los estadounidenses. La tasa anual de inflación al consumidor subió al 3,3% en marzo, frente al 2,4% de febrero y el nivel más alto desde abril de 2024. Los precios de la ropa también aumentaron un 3% en el último año.

Mujer de cabello castaño corto, camiseta blanca, chaqueta verde y jeans, sosteniendo bolsas de compra de papel mientras selecciona ropa de un perchero lleno
La Generación Z impulsa la tendencia de reventa: casi la mitad de los vendedores de ropa usada pertenecen a ese segmento etario (Magnific)

Como resultado, los consumidores sienten el impacto. Un informe de la Universidad de Michigan de principios de este mes mostró que la confianza del consumidor se ubicó en su punto más bajo en los 74 años de historia del informe.

“Cuando se trata de la Generación Z y las personas que buscan estirar su presupuesto, recurrir a la reventa es una de las formas en que aparentemente los consumidores lo están logrando”, dijo Bowley.

(c) 2026, Fortune

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