Bank of America frena el pánico ante el supuesto apocalipsis de la IA: el 60% de los empleos actuales no existían en 1940

Bank of America desafía el temor a un apocalipsis laboral por la IA, recordando que el 60% de los empleos actuales en Estados Unidos no existía en 1940 (REUTERS/Mike Blake)

Mientras los temores de un apocalipsis laboral impulsado por la inteligencia artificial crecen en salas de juntas, sindicatos y campus universitarios, el equipo global de investigación de Bank of America (BofA) insta a un control de la realidad.

En un informe publicado el 28 de abril, los economistas de BofA argumentan que la “narrativa del Armagedón” en torno a la inteligencia artificial “no encaja bien ni con la teoría económica ni con la evidencia hasta ahora”, y cuentan con 85 años de datos del mercado laboral para respaldarlo.

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El argumento central del banco es sencillo: el 60% de los empleos que existen hoy en Estados Unidos no existía en 1940. Científicos de datos, gestores de redes sociales y desarrolladores en la nube “apenas existían hace 20 años pero ahora son trabajos comunes”. La agricultura, que empleaba aproximadamente al 40% de los estadounidenses a principios del siglo XX, hoy representa solo el 1% del empleo en EE. UU.

En cada caso de transformación —la Revolución Industrial, la electrificación, la informatización— la economía no solo sobrevivió a la disrupción. Se inventó una salida a ella.

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“La adaptabilidad es la nueva seguridad laboral”, concluyó el informe.

Profesiones como científicos de datos, gestores de redes sociales y desarrolladores en la nube son ejemplos de empleos recientes que hoy son comunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de cada cuatro empleos en riesgo

El banco no endulza el alcance de la IA. A nivel global, aproximadamente 840 millones de empleos, cerca de uno de cada cuatro, están expuestos a la IA generativa, con las economías de altos ingresos enfrentando la mayor exposición con un 33% de todos los empleos.

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Los trabajadores jóvenes, las mujeres y las personas altamente calificadas enfrentan el mayor riesgo de disrupción, principalmente porque se concentran en funciones administrativas, de oficina y de alto contenido lingüístico que la IA puede ayudar o automatizar más fácilmente.

Pero BofA establece una clara distinción entre exposición y eliminación. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo citados en el informe, el 13% de los empleos globales se encuentra en la categoría de “aumento”, es decir, la IA mejorará, no reemplazará, a esos trabajadores, frente a solo el 2,3% con potencial de automatización real.

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“La IA generativa aumentará principalmente a los trabajadores en vez de reemplazarlos”, escribe el banco, señalando que los servicios profesionales y financieros serán los más beneficiados, mientras que los roles repetitivos en atención al cliente, tecnología de la información, comunicaciones y administración enfrentan el mayor riesgo de sustitución.

Solo el 2,3% de los empleos globales tiene potencial real de automatización completa según la OIT; en cambio, el 13% será “aumentado” por la IA (REUTERS/Denis Balibouse)

El argumento del cajero automático y sus límites

BofA recurre ampliamente a una parábola favorita de los economistas: el cajero automático. Cuando los cajeros automáticos proliferaron en los años 70 y 80, la sabiduría convencional era que los cajeros de banco estaban acabados. En cambio, los menores costos operativos permitieron a los bancos abrir más sucursales, y los cajeros fueron reasignados a ventas y atención al cliente. El resultado fue un aumento total del empleo de cajeros.

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De manera similar, los procesadores de texto no eliminaron a los trabajadores administrativos; los orientaron hacia funciones de coordinación y comunicación. Excel no desmanteló los departamentos de contabilidad; los expandió. El comercio electrónico tampoco eliminó el empleo en retail; Estados Unidos sigue contando con unos 15 a 16 millones de trabajadores minoristas, aproximadamente los mismos que en los años 90.

Pero la parábola del cajero automático tiene dos caras. El economista y ensayista David Oks argumentó en una publicación influyente de Substack que gran parte de esta historia del cajero automático es solo la mitad del relato. Desde principios de los 2000, cuando se podían depositar cheques con el iPhone y enviar dinero por Venmo, “el empleo de cajeros de banco se ha desplomado”.

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“Es el reemplazo de paradigma, no la automatización de tareas, lo que realmente desplaza a los trabajadores”, escribió Oks. La preocupación, entonces, no es que la IA se integre en los flujos de trabajo existentes y los haga un poco más rápido.

Es que la IA agente—sistemas capaces de ejecutar tareas de varios pasos de forma autónoma, reescribir bases de código, orquestar flujos de trabajo completos—puede no automatizar simplemente el trabajo. Puede hacer que el empleo sea irrelevante.

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BofA reconoció el riesgo, señalando a la IA agente como una “fuerza estructuralmente más disruptiva” que traslada a la IA del nivel de asistente de tareas a, en palabras del propio banco, “IA como trabajador en sí misma”.

La proliferación de cajeros automáticos en los años 70 y 80 no eliminó el empleo de cajeros bancarios, sino que facilitó su reasignación a ventas y atención al cliente (REUTERS/Benoit Tessier)

La paradoja de Jevons

Luego está la paradoja de Jevons. En la década de 1860, el economista William Stanley Jevons observó que hacer los motores de vapor más eficientes en el uso del combustible no redujo el consumo de carbón; lo disparó, porque la energía más barata desbloqueó una demanda industrial completamente nueva.

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El economista jefe de Apollo Global Management, Torsten Slok, ha aplicado cada vez más la misma lógica a la IA, llamándola el “efecto empleo Jevons”. A medida que la IA abarata el trabajo profesional, el mercado total para ese trabajo tiende a expandirse en lugar de contraerse, lo que podría aumentar el número de empleados en áreas como derecho, contabilidad y consultoría.

La incógnita para la IA es si los memorandos legales y modelos financieros más baratos abrirán una demanda nueva y no satisfecha previamente, o si la mayor parte de esa demanda ya estaba cubierta y la IA simplemente hará el mismo trabajo con menos personas. El contraargumento de Oks sobre el iPhone también aplica aquí: la paradoja de Jevons funcionó para el cajero automático, pero no para el cajero de banco.

Bank of America reconoce que la IA agente puede convertirse en una fuerza disruptiva, capaz de asumir funciones completas y desplazar empleos (REUTERS)

Optimistas de Wall Street en buena compañía

El equipo de investigación de BofA no es el único que recurre a la historia como refutación al pánico. Tom Lee, de Fundstrat, ha defendido un argumento similar usando la comida ultracongelada.

En los años 20, la invención de Clarence Birdseye de la congelación comercial redujo la mano de obra agrícola del 30%-40% de la fuerza laboral estadounidense a solo el 2%-5%, pero la transición acabó generando suficientes nuevos empleos para que la economía saliera beneficiada.

El CEO de Bank of America, Brian Moynihan, también ha defendido una versión de este argumento en sus apariciones públicas. En el pódcast This Is Working de LinkedIn, en febrero, señaló que en 1969 los economistas predijeron que las computadoras eliminarían todos los cargos de gestión.

BofA actualmente emplea a unos 20.000 gerentes. Los descubrimientos de la IA son aumentos de las capacidades humanas, señaló Moynihan. “Esto aplica a nuestros auditores, abogados y banqueros de inversión”.

El CEO de Bank of America, Brian Moynihan, recuerda que, pese a predicciones en 1969, la computarización no eliminó los empleos de gestión (REUTERS/Denis Balibouse)

El verdadero riesgo: quién queda fuera

Si BofA se muestra relativamente confiado respecto a la creación neta de empleo, otros economistas han sido notablemente menos optimistas respecto a la distribución. Datos preliminares de la Fed de Dallas muestran que las industrias expuestas a la IA están viendo subir los salarios de los trabajadores experimentados mientras caen las contrataciones de nivel inicial, lo que sugiere que la IA aumenta al personal senior y desplaza a los jóvenes que recién ingresan.

El trabajo del economista laureado con el Nobel Daron Acemoglu ofrece la advertencia más contundente: a menos que la IA genere nuevas tareas intensivas en mano de obra a gran escala, sus ganancias de productividad fluirán naturalmente hacia los dueños del capital y no hacia los trabajadores, ampliando la brecha entre quienes poseen las máquinas y quienes antes las operaban.

Esa preocupación se agrava por una brecha estructural en la red de seguridad. Según Fortune, en marzo, casi el 75% de los trabajadores desplazados por la IA no cobrará prestaciones por desempleo, dejando el apoyo a la transición peligrosamente escaso.

Daron Acemoglu advierte que, si la IA no crea tareas intensivas en mano de obra, los beneficios recaerán en los dueños del capital y aumentará la desigualdad (REUTERS)

Repensar el sistema impositivo

BofA afirma que la IA aumentará la presión sobre los gobiernos para proporcionar seguros salariales, mejores prestaciones de desempleo, incentivos para la recapacitación y una reforma fiscal que garantice que las ganancias de la IA no se concentren en pocas manos.

“Los responsables de las políticas deberán diseñar marcos de transición que amortigüen las disrupciones a corto plazo, evitando cicatrices en el mercado laboral, especialmente para trabajadores de media carrera con habilidades en riesgo de quedar obsoletas”, agrega.

Esa receta suma aliados poco probables en Silicon Valley. Cuando el capitalista de riesgo Vinod Khosla conversó con la editora en jefe de Fortune, Alyson Shontell, en marzo, propuso eliminar completamente los impuestos federales a la renta para los aproximadamente 100 millones de estadounidenses que ganan menos de USD 100.000, financiado igualando la tasa impositiva sobre ganancias de capital con la del ingreso común. Sus cálculos: el 40% de todos los impuestos sobre ganancias de capital los pagan personas que ganan más de USD 10 millones al año, por lo que la medida sería neutral en ingresos sin aumentar la carga total.

Un mes después, OpenAI llegó al mismo destino por una vía diferente. En un documento de 13 páginas titulado “Política industrial para la era de la inteligencia”, la empresa de Sam Altman propuso trasladar la base impositiva del trabajo y los salarios—las mismas fuentes de ingresos que la IA amenaza con erosionar—hacia el ingreso corporativo y las ganancias de capital, incluyendo lo que muchos llaman un “impuesto a los robots” sobre el trabajo automatizado.

OpenAI advirtió que a medida que la IA automatice más trabajo, los ingresos tributarios de salarios y nóminas que financian la Seguridad Social, Medicaid, SNAP y la asistencia para vivienda podrían colapsar, haciendo que la tributación basada en el capital no solo sea equitativa, sino fiscalmente necesaria.

Tanto Khosla como OpenAI coinciden en que el sistema impositivo estadounidense fue diseñado para una economía donde el trabajo humano generaba la mayor parte del valor. Esa economía está desapareciendo rápidamente.

La empresa liderada por Sam Altman, OpenAI, propone trasladar la base impositiva del trabajo hacia el capital, sugiriendo un “impuesto a los robots” (REUTERS)

La carta inesperada de 2026: la empresa de una sola persona

BofA destaca un desarrollo que podría alterar la analogía histórica: el auge de lo que denomina la OPC, o “empresa de una sola persona”. Impulsada por sistemas de IA agente capaces de gestionar flujos de trabajo, programar tareas, ejecutar scripts y coordinar operaciones de forma autónoma, 2026 podría ser el año en que un solo emprendedor realice funciones que antes requerían equipos completos.

Por ahora, investigaciones de Anthropic publicadas el mes pasado muestran que la brecha entre lo que la IA puede hacer y lo que realmente está haciendo sigue siendo amplia, aunque se acorta rápidamente, especialmente en roles de gestión, legales y financieros. Una consultora de Fortune 500 estimó recientemente que el 93% de los empleos enfrentan algún nivel de disrupción, con un costo asociado de USD 4,5 billones.

Si los empleos regresan, y para quién, es en última instancia una cuestión que BofA admite no poder responder del todo. La historia dice que los empleos volverán. La pregunta es si llegarán lo suficientemente rápido y si la IA agente será un cajero automático o un iPhone.

(c) 2026, Fortune