Las misiones marcianas Perseverance y Mars Odyssey suspendieron temporalmente sus tareas científicas debido a fallas técnicas. (NASA/JPL-Caltech/MSSS/Handout vía REUTERS/Archivo)

Guardar

Dos misiones de la NASA que estudian Marte tuvieron que poner en pausa parte de su trabajo por fallas técnicas. Una es Perseverance, el vehículo que se mueve por la superficie del planeta; la otra es Mars Odyssey 2001, una nave que da vueltas a su alrededor y ayuda a enviar información a la Tierra.

Las dos misiones suspendieron cámaras e instrumentos mientras sus equipos revisan los problemas, aunque ninguna está perdida ni dejó de comunicarse con sus responsables.

PUBLICIDAD

Los especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en el sur de California, intentan recuperar los sistemas afectados y la agencia prevé informar los avances.

Perseverance dejó de usar dos radios que envían información desde Marte

El problema de Perseverance está en sus dos radios UHF, dispositivos que funcionan como un puente para sacar de Marte las fotos y los datos que obtiene el vehículo. En lugar de enviar esa información directamente a la Tierra, las radios la pasan a naves que vuelan alrededor del planeta. Esas naves, a su vez, la retransmiten.

Odyssey dispone de combustible de propulsores para mantenerse en posición durante uno o dos meses sin sus ruedas motrices. (NASA)

El rover —nombre que se usa para estos vehículos de exploración sobre ruedas— sigue estable y puede hablar con su equipo. Sin embargo, la NASA detuvo de manera preventiva sus tareas científicas y calcula que podrían reanudarse hacia finales de noviembre, si las revisiones técnicas lo permiten.

PUBLICIDAD

La falla comenzó el 30 de octubre, al encenderse Perseverance para iniciar su jornada. La radio principal dejó de mandar a la computadora central una pequeña señal periódica, a la que los ingenieros llaman “latido”. Esa señal confirma que la radio continúa funcionando.

“La computadora principal del rover escucha continuamente esa señal”, explicó Steven Lee, director del proyecto Perseverance en el JPL. “Cada vez que la recibe, reinicia un contador. Sin embargo, si la radio deja de enviar la señal debido a una falla, después de un cierto número de latidos perdidos consecutivos, la computadora activa la de respaldo”.

PUBLICIDAD

Tras 25 señales ausentes, unos 100 segundos sin respuesta, el vehículo se protegió por sí solo. Apagó la radio que no respondía, encendió la segunda radio y entró en un estado de seguridad, una configuración en la que desconecta lo que no resulta imprescindible hasta que el equipo revise el problema.

Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro y Lockheed Martin lograron mover la pieza averiada durante un ensayo técnico. (NASA)

La revisión reveló otro inconveniente. La radio de respaldo funcionaba, pero con aproximadamente la mitad de la potencia esperada. Por eso, los responsables dejaron sin uso las dos radios hasta saber qué ocurrió y si pueden volver a operarlas sin riesgos.

El JPL, que trabaja bajo la dirección del Instituto de Tecnología de California (Caltech), formó un equipo para examinar primero la radio de respaldo y buscar formas de recuperarla. Después, los especialistas se concentrarán en la radio principal.

PUBLICIDAD

El rover puede hablar con la Tierra, pero no enviar sus datos al ritmo habitual

Mientras las dos radios permanecen apagadas, Perseverance conserva una vía más lenta para comunicarse con la Tierra. Usa su antena de alta ganancia, una antena orientable para transmisiones a gran distancia, y la Red del Espacio Profundo de la NASA.

Esa conexión directa sirve para mantener el contacto, pero mueve menos información que el sistema de retransmisión a través de otras naves. En consecuencia, la misión dejó en pausa los instrumentos científicos para usar esa capacidad limitada en los datos que ayudan a encontrar la causa de la falla.

El rover Perseverance apagó sus dos radios principales luego de que la computadora central detectó la pérdida de señales periódicas. (NASA/JPL)

Esto también tiene un efecto visible para el público: Perseverance no está tomando nuevas fotos con sus cámaras y la publicación de imágenes sin procesar o “en bruto” quedó interrumpida.

PUBLICIDAD

La situación de Mars Odyssey es distinta. Esta nave no circula por el suelo marciano: gira alrededor del planeta desde el espacio. Sus instrumentos científicos están detenidos porque una de las piezas que la ayuda a orientarse dejó de girar.

La pieza se llama rueda de reacción. En términos simples, funciona como un mecanismo que permite a la nave cambiar hacia dónde mira sin gastar combustible cada vez. Al acelerar o frenar, la rueda hace que la nave se mueva en la dirección contraria. Así puede, por ejemplo, apuntar sus paneles solares hacia el Sol.

Entre el 4 y el 6 de noviembre, Odyssey entró en modo seguro después de detectar el problema. En ese estado desconecta sistemas que no son esenciales. Los ingenieros determinaron que una de sus ruedas de reacción se había detenido.

PUBLICIDAD

La nave fue construida con cuatro ruedas de este tipo, aunque una ya había fallado en 2013. Odyssey necesita por lo menos tres para mantener su orientación con normalidad. Si no cuenta con ellas, debe recurrir a pequeños propulsores que queman hidracina, el combustible que lleva a bordo.

Cráter Jezero de Marte, donde opera el rover Perseverance /POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL-CALTECH/MSSS/JHUAPL

Odyssey solo tiene combustible para uno o dos meses sin sus ruedas de orientación

La misión opera alrededor de Marte desde hace 25 años, y sus responsables calculan que la nave tendría combustible para orientarse con propulsores durante solo uno o dos meses si no puede usar las ruedas. El equipo todavía ajusta ese cálculo mientras busca el origen de la avería.

Odyssey ya salió del modo seguro, pero sus actividades científicas siguen suspendidas. El JPL, que dirige la misión, y Lockheed Martin, la empresa que construyó y opera la nave, revisan la información que envía el orbitador y hacen pruebas sobre la rueda afectada.

PUBLICIDAD

En una de esas pruebas, la pieza volvió a moverse después de recibir una orden. Aun así, los ingenieros necesitan realizar más ensayos antes de decidir si pueden recuperarla. La previsión es que Odyssey vuelva a sus labores científicas y de retransmisión de datos durante la última semana de noviembre, una vez terminadas las pruebas.

La NASA informó que comunicará nuevos datos sobre el estado de la nave y sobre la fecha de regreso a las operaciones a medida que los equipos conozcan más sobre la falla.

Odyssey lleva más tiempo alrededor de Marte que cualquier otra nave

Odyssey despegó en abril de 2001 y llegó a la órbita de Marte en octubre de aquel año. Se había diseñado para una misión de poco más de dos años y medio, pero se convirtió en la nave que ha permanecido más tiempo girando alrededor del Planeta Rojo.

PUBLICIDAD

El rover Curiosity de la misión Mars Science Laboratory documenta un paisaje árido de Marte, caracterizado por suelo agrietado y formaciones rocosas oscuras en su superficie. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Durante ese período, elaboró los primeros mapas de todo el planeta que muestran de qué está hecha su superficie. Esos mapas resultaron útiles para los geólogos que estudian Marte.

También sirvieron para localizar lugares peligrosos para aterrizar, señalar zonas de interés para futuras misiones y buscar agua bajo el suelo. Odyssey detectó moléculas de agua hasta un metro por debajo de la superficie, incluido hielo enterrado que podría ser útil para los primeros astronautas que viajen a Marte.

Además, la nave forma parte de la Red de Retransmisión de Marte, un sistema que recoge datos de equipos situados en el suelo y los envía a la Tierra. Por esa vía transmitió, entre otros materiales, las primeras imágenes del módulo Phoenix después de aterrizar y datos de los rovers Spirit, Opportunity y Curiosity.