La victoria de Mary Peltola aseguró una mayoría demócrata de 56 escaños frente a 44 en el Senado de Estados Unidos (REUTERS/Kerry Tasker/File Photo).

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró su apelación para impedir la certificación de la elección al Senado en Alaska, después de que la demócrata Mary Peltola superara el 50% de los votos y asegurara su victoria sobre el actual senador republicano Dan S. Sullivan.

El recuento, concluido el martes, dos semanas después de la jornada electoral, otorgó a Peltola una ventaja de más de cuatro puntos porcentuales. Ese resultado dio a los demócratas una mayoría de 56 a 44 en el Senado, informó Reuters.

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Antes de la elección, la administración del presidente Donald Trump ordenó presentar una demanda preventiva para suspender la certificación en caso de que Peltola resultara vencedora. El objetivo era investigar si la candidatura de Dan J. Sullivan, un docente jubilado con un nombre similar al del senador republicano, podía haber confundido a los votantes al emitir su voto.

Un informe posterior de The New York Times reveló que dirigentes demócratas habrían colaborado en el reclutamiento de Dan J. Sullivan para competir en la contienda. La senadora electa negó haber participado en esa iniciativa o haber tenido conocimiento de ella.

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Un juez federal de Alaska desestimó la acción judicial el 1 de noviembre, al concluir que no existía un mecanismo viable para determinar la intención de los electores respecto de los votos ya emitidos, precisó ABC News.

El Departamento de Justicia apeló esa resolución, pero ahora solicitó al tribunal de apelaciones que desestimara el caso por considerarlo improcedente. El juez aún puede pronunciarse sobre el fondo del asunto.

La disputa surgió por la candidatura de Dan J. Sullivan, un docente jubilado con un nombre similar al del entonces senador republicano Dan S. Sullivan (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

El Gobierno admitió que ya no puede determinar el destino de los votos

En su presentación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, el fiscal general adjunto Stanley Woodward pidió la anulación de la resolución emitida por el juez de primera instancia.

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No obstante, Woodward señaló que el Ejecutivo aceptaba “a regañadientes” que “ya no existe ningún medio” para determinar si los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan estaban destinados, en realidad, al senador Dan S. Sullivan. Esta imposibilidad se debe a que las papeletas ya fueron contadas y anonimizadas.

De acuerdo con The New York Times, incluso si todos los votos obtenidos por el candidato menos conocido se hubieran sumado al republicano, Sullivan habría perdido de todos modos frente a Peltola por el margen final registrado en la elección.

Tras conocerse la decisión, la legisladora electa afirmó que “los votantes enviaron un mensaje muy claro sobre la dirección que quieren que tome nuestro estado” y manifestó su expectativa de trabajar por todos los habitantes de Alaska. “Para los habitantes de Alaska, solo hay una dirección: hacia adelante”, declaró.

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Su llegada al Senado constituye un hito para Alaska y para Estados Unidos: la dirigente de origen yupik será la primera persona indígena del estado en ocupar una banca en la Cámara Alta.

Mary Peltola negó cualquier vínculo con el presunto reclutamiento de Dan J. Sullivan reportado por The New York Times (REUTERS/Kerry Tasker).

El Departamento de Justicia mantiene abierta la investigación por el presunto plan para confundir votantes

En octubre, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal para determinar si la candidatura de Dan J. Sullivan constituyó un intento ilegal de confundir al electorado. La nueva presentación judicial no precisó el estado de esa pesquisa.

Las autoridades enviaron notificaciones a más de 20 personas para informarles que eran objeto de la investigación, reportó Reuters.

Entre las más de 140 cartas, citaciones y avisos distribuidos figuraban destinatarios como el abogado especializado en derechos electorales Marc Elias, cuya firma representó a demócratas, incluida Peltola.

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Por su parte, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) también interrogaron antes de las elecciones a donantes de Dan J. Sullivan por posibles delitos de fraude.