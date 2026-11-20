Texas ejecutó al cubano Reinaldo Dennes mediante inyección letal con más de una hora de retraso respecto del horario previsto. (Imagen retomada de Periódico Cubano)

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El cubano Reinaldo Dennes fue ejecutado el jueves en Texas, después de que la aplicación de la inyección letal derivara en gritos y quejas de dolor durante varios minutos.

La muerte fue confirmada a las 7:08, más de una hora después del horario previsto, tras una condena por el asesinato de un joyero en Houston durante un robo ocurrido en 1996.

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La reacción de Dennes fue distinta de las cerca de 500 ejecuciones mediante inyección letal que había presenciado desde 1983 el reportero de Associated Press (AP) que relató la secuencia, difundida por Periódico Cubano.

El periodista tomó notas mientras el condenado alternaba ruegos religiosos, gemidos, obscenidades y expresiones de sufrimiento.

La ceremonia estaba programada para las 18:00. Una campana de una iglesia cercana marcó la hora cuando el reportero y el resto de los testigos ingresaron a la Unidad Huntsville, dependiente del Departamento de Justicia Penal de Texas.

Los funcionarios no los llevaron de inmediato a la cámara de ejecución. Permanecieron unos 30 minutos en una oficina de recepción, una demora mayor que la habitual, que el periodista vinculó con posibles problemas para hallar venas adecuadas o con una eventual resistencia de Dennes a la colocación de las agujas intravenosas.

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Cuando los testigos entraron finalmente a la sala, Dennes estaba acostado, con los ojos cerrados y la cabeza orientada hacia el techo. Vestía un uniforme blanco ordenado y no tenía sujeciones adicionales en la cabeza, un detalle que, para el reportero, no sugería un forcejeo durante los preparativos.

Reinaldo Dennes murió por inyección letal en Texas tres décadas después del asesinato del joyero Janos Szucs. (Imagen de cortesía)

Las últimas palabras y el dolor durante el procedimiento

Antes de que comenzara la ejecución, el alcaide le preguntó si quería hacer una declaración final. Dennes dijo sentirse “extremadamente bendecido” por el amor del Padre y deseó que sus familiares y seres queridos conocieran “ese regalo y la gran gracia de Dios”.

Después se dirigió al alcaide con una instrucción breve: “Adelante”. Al iniciarse el procedimiento, su conducta cambió y gritó: “¡El dolor!”, antes de repetir varias veces: “¡Adelante! ¡Adelante!”.

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Durante unos tres minutos, Dennes emitió gritos y gemidos que sorprendieron a los presentes. También invocó a Dios con frases como “¡Llévame, padre!” y “¡Llévame en tus brazos!”, mientras sus ruegos se mezclaban con gruñidos, obscenidades y quejas constantes.

En un momento, el condenado se refirió específicamente a su pierna derecha y comparó la sensación con un calambre insoportable. “No creo que esto sea normal”, expresó.

El reportero había escuchado antes a otros condenados describir calor, frío, olores, sabores o molestias físicas durante las ejecuciones. Sin embargo, sostuvo que la respuesta de Dennes no se parecía a ninguna de las que había observado anteriormente.

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Venas en el pie y el cuello

Tras la ejecución, la portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, Amanda Hernández, confirmó que los técnicos tuvieron dificultades para encontrar venas aptas para administrar las sustancias. Hubo varios intentos fallidos antes de que lograran establecer los accesos intravenosos, aunque no precisó cuántos fueron.

El sentenciado gritó por el dolor y comparó las sensaciones físicas en su pierna derecha con un calambre. (Imagen de cortesía)

El equipo médico encontró una vena en el pie izquierdo de Dennes y otra en el lado izquierdo de su cuello. Hernández afirmó que ambas respondieron a las agujas utilizadas para suministrar los medicamentos y que esos puntos están contemplados por los procedimientos penitenciarios.

Los testigos no pudieron observar directamente los sitios de inyección. Los pies del condenado estaban cubiertos por una sábana y desde el lugar reservado para ellos solo era visible el lado derecho de su cuello.

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La portavoz señaló que en ejecuciones anteriores se habían utilizado puntos alternativos para las inyecciones, aunque no es una práctica frecuente.

También planteó que Dennes pudo haber fingido parte de su dolor, ya que se quejó de molestias en zonas donde no se habían realizado intentos de punción.

El periodista indicó que no tenía elementos para establecer si los gritos se debieron únicamente a las dificultades con las vías intravenosas, a otras sensaciones físicas o a una reacción diferente.

Dennes recibió la pena capital después de ser declarado culpable del asesinato de un joyero en Houston. El crimen ocurrió en enero de 1996 durante un robo valuado en más de USD 3.6 millones.

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