Mark Longo, dueño de la ardilla viral Peanut, fue arrestado en Nueva York bajo acusaciones de fraude hipotecario por USD 720.000 (AP Photo/Michael Hill, File)

Guardar

El dueño de Peanut, la ardilla viral de Instagram, fue detenido y acusado de fraude hipotecario por USD 720.000 en Nueva York. Mark Longo, de 36 años, enfrenta 14 cargos penales y se declaró inocente, informó AP News.

Longo usó documentos falsos para obtener una hipoteca de USD 720.000, según la policía estatal

La Policía del Estado de Nueva York arrestó a Mark J. Longo Jr. el miércoles 18 de noviembre de 2026, luego de una investigación iniciada en diciembre de 2024 por presuntas irregularidades financieras. Según un comunicado de la agencia, Longo habría utilizado recibos de sueldo, cartas y documentos de solicitud falsificados para obtener una hipoteca residencial de USD 720.000.

PUBLICIDAD

Ese monto coincide con la hipoteca que Longo y dos asociados tramitaron en 2023 para adquirir una propiedad de 126 hectáreas (311 acres) en el condado de Chemung, en el norte de Nueva York, que luego pasó a llamarse P’Nut’s Freedom Farm Animal Sanctuary, el santuario de animales que el hombre cofundó junto a su esposa, Daniela Bittner.

Longo fue presentado ante el Tribunal de la localidad de Southport y quedó en libertad sin fianza. Deberá comparecer nuevamente el 4 de febrero de 2027.

Catorce cargos felony, entre ellos hurto agravado y conspiración

Los cargos que enfrenta Longo son todos de categoría “felony” —delitos graves bajo la ley estadounidense— e incluyen fraude hipotecario residencial en segundo grado, intento de fraude hipotecario, hurto agravado en segundo grado, ocho cargos de falsificación de registros comerciales y dos cargos de conspiración en cuarto grado. Se trata de acusaciones formales: Longo se declaró inocente y el caso deberá resolverse ante la Justicia.

PUBLICIDAD

“La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando la Policía Estatal recibió información sobre irregularidades financieras que involucraban a Longo”, dijo Beau Duffy, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, según informó la agencia Associated Press.

Peanut, la ardilla con más de 700.000 seguidores que se volvió símbolo político

Hace más de siete años, Longo encontró a una ardilla bebé cuya madre había sido atropellada. La rescató, le puso el nombre de Peanut —también conocida como P’nut— y comenzó a publicar videos de ella en Instagram. La ardilla comía gofres, hacía trucos, se trepaba a la espalda de su dueño y usaba sombreros de vaquero en miniatura. La cuenta @peanut_the_squirrel12 acumuló más de 700.000 seguidores.

PUBLICIDAD

Longo, que trabaja como ingeniero y en construcción según declaró en entrevistas previas, cofundó junto a Bittner el santuario para rescatar animales heridos o abandonados en Pine City, una localidad del condado de Chemung, cerca de la frontera con Pensilvania.

La ardilla fue sacrificada en 2024 y el caso se convirtió en debate político nacional

El caso de la ardilla provocó controversia política en Estados Unidos con declaraciones públicas de figuras como JD Vance y Elon Musk (NYS Department of Environmental Conservation via AP, File)

La historia de Peanut tuvo un desenlace abrupto en octubre de 2024, en la recta final de la campaña presidencial estadounidense. El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) de Nueva York ejecutó una orden judicial y confiscó a la ardilla y a un mapache llamado Fred, que también vivía en el hogar de Longo, por considerarlos fauna silvestre mantenida de manera ilegal.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, Peanut mordió a un biólogo. Por protocolo sanitario, ambos animales fueron sacrificados y analizados para descartar rabia. Los resultados dieron negativo.

La reacción fue inmediata y masiva. Figuras prominentes del movimiento republicano, como el entonces candidato a vicepresidente J.D. Vance y el empresario Elon Musk, se sumaron al clamor público. Vance declaró en un acto de campaña que “los demócratas asesinaron al Elon Musk de las ardillas”. El DEC recibió cientos de amenazas y al menos diez edificios cerraron temporalmente por amenazas de bomba, según informó Gothamist. La agencia abrió una investigación interna sobre el procedimiento.

PUBLICIDAD

Longo no fue imputado en ese episodio. Fue en diciembre de 2024 cuando la policía estatal dijo haber recibido la información que disparó la investigación por fraude financiero que derivó en su arresto esta semana.