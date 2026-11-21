Estados Unidos acusó al régimen de Irán de utilizar la pena de muerte para intimidar a los manifestantes que reclaman derechos y mejoras económicas. (UGC via AP)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó el viernes a las autoridades de Irán de utilizar las sentencias de muerte para intimidar a manifestantes que reclaman derechos básicos y alivio de la crisis económica, y de ejecutar una ola de condenas con el objetivo de silenciar la disidencia y sostener su control del poder.

En una publicación en su cuenta de X en persa, el organismo estadounidense sostuvo que Teherán recurre a la intimidación y a la horca en lugar de atender las crisis del país y las demandas legítimas de su población.

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El comunicado del Departamento de Estado describió un patrón de represión judicial contra quienes protestan por sus condiciones de vida. “Cuando los ciudadanos salen a las calles para exigir sus derechos básicos y alivio de las presiones económicas insoportables, el régimen responde ejecutando apresuradamente sentencias de muerte y presentando cargos severos y represivos”, escribió la dependencia.

El organismo citó las condenas a muerte dictadas contra los manifestantes Amir Delshad, Matin Shabani y Arman Marefati como ejemplo de que el poder judicial iraní es utilizado para infundir miedo. Según el Departamento de Estado, tratar la libre expresión como un delito capital expone la incapacidad del Gobierno iraní para responder a los reclamos de la población.

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La dependencia estadounidense indicó que las autoridades iraníes anunciaron la ejecución de más de 730 personas desde fines de diciembre de 2025, la mayoría tras lo que calificó como juicios amañados.

El Departamento de Estado denunció las condenas a muerte dictadas contra los manifestantes Amir Delshad, Matin Shabani y Arman Marefati. (Stringer/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Según un recuento elaborado a partir de informes de organismos de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 18 de noviembre fueron ejecutadas en el país al menos 1.158 personas, una cifra que incluye ejecuciones que las autoridades nunca llegaron a anunciar oficialmente.

Iran Human Rights, un monitor con sede en Noruega, informó el lunes que al menos 39 hombres fueron ejecutados en relación con las protestas de enero y que al menos 121 personas detenidas durante esas manifestaciones permanecen bajo sentencia de muerte.

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Entre los ejecutados figuran Hassan Dioband, Hamid Kazemi y Reza Zangeneh, ahorcados el 8 de noviembre por protestas ocurridas en Karaj, al oeste de Teherán, según indicó la organización.

Informes de derechos humanos contabilizaron al menos 1.158 ejecuciones en Irán entre el 1 de enero y el 18 de noviembre.

Una investigación de Iran International publicada en octubre mostró que Irán ejecutó a casi dos personas por semana en causas políticas y de seguridad desde las protestas de enero, incluidos casos vinculados a las manifestaciones y a los conflictos bélicos recientes. La misma investigación señaló que otras 190 personas enfrentan sentencias de muerte.

Entre el 7 de enero y el 5 de octubre fueron ejecutadas al menos 70 personas, de acuerdo con la investigación de Iran International. Organizaciones de derechos humanos y activistas sostienen que estas cifras representan totales mínimos, ya que solo contabilizan los casos que han sido reportados y verificados.

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De esas 70 ejecuciones, 35 correspondieron a causas vinculadas con las protestas de enero, nueve a casos relacionados con las guerras de 12 y 40 días, y las 26 restantes a otras causas políticas y de seguridad.