Gadi Eisenkot contempla formar un Gobierno de emergencia en minoría si fracasan las negociaciones para una coalición amplia en Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

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El líder del partido Yashar! y aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, afirmó este viernes que recurrirá a un Gobierno en minoría si no logra cerrar una coalición amplia antes de que venza el plazo que le otorgó la presidencia para formar Ejecutivo. El exgeneral del Ejército israelí insistió, sin embargo, en que mantiene abiertas varias vías de negociación, incluida la posibilidad de un pacto de unidad con sectores del Likud de Benjamín Netanyahu.

“Si fracasan los sinceros intentos que estoy liderando para formar un gobierno de amplia coalición, tengo la intención de formar un gobierno de emergencia nacional, que me esforzaré por ampliar antes o después de su toma de posesión”, escribió Eisenkot en la red social X. El dirigente pidió al resto de diputados “seguir el dictado de su conciencia” ante la alternativa de “arrastrar al Estado de Israel y a sus ciudadanos a unas nuevas elecciones”, con Netanyahu ejerciendo el cargo en funciones.

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El proceso se puso en marcha cuando el presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot formar Gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre, que dejaron una mayoría alternativa a Netanyahu. Ese encargo abrió un plazo de 28 días que vence el 6 de diciembre, aunque puede prorrogarse dos semanas más, hasta el 20 de diciembre.

La coalición “sionista” que impulsa Eisenkot, que excluye a los partidos árabes, suma 48 escaños en el Parlamento israelí. El bloque de Netanyahu obtuvo 53, una cifra superior pero con menor margen de maniobra para alcanzar los 61 escaños necesarios para la mayoría.

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Las dos formaciones árabes de la Knesset, que no respaldarían a Netanyahu pero sí ofrecen apoyo a Eisenkot, suman en conjunto 19 escaños. Ese bloque resulta determinante en el reparto de fuerzas, aunque no todos los socios del exgeneral están dispuestos a aceptar su respaldo.

El presidente Isaac Herzog otorgó un mandato con plazo límite hasta el 6 de diciembre para estructurar el nuevo Ejecutivo israelí. (REUTERS/Ronen Zvulun)

En definitiva, el resultado electoral del 27 de octubre dejó a Israel sin una mayoría automática para ninguno de los dos bandos, lo que obliga a Eisenkot a buscar apoyos fuera de su bloque natural, ya sea entre partidos árabes, ultraortodoxos o incluso dentro del propio Likud, para alcanzar los 61 escaños que exige la Knesset.

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Las vías con ultraortodoxos y partidos árabes

Uno de los socios de coalición de Eisenkot, Avigdor Líberman, líder del partido Israel, nuestra tierra, rechaza de forma tajante aceptar el apoyo de los partidos árabes para alcanzar la mayoría. Esa negativa empuja al exgeneral a negociar con los partidos judíos ultraortodoxos, que forman parte del bloque afín a Netanyahu y que ostentan en conjunto 13 asientos, según informó la prensa israelí. Su respaldo le daría a Eisenkot exactamente los 61 escaños requeridos.

El bloque encabezado por Eisenkot suma 48 escaños frente a los 53 asientos parlamentarios del sector de Benjamín Netanyahu. (REUTERS/Amir Cohen)

De no concretarse ese pacto, Eisenkot podría sostener un Ejecutivo en minoría con el apoyo del partido islamista Raam y la abstención de la Lista Conjunta, de orientación progresista, de acuerdo con lo publicado por el diario The Times of Israel.

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Sobre esas negociaciones, Eisenkot señaló que su partido mantiene “un diálogo serio con los partidos ultraortodoxos”, centrado en los intereses comunes respecto a las Fuerzas de Defensa de Israel y la cuestión del reclutamiento de ultraortodoxos. “No se trata de ‘hacer cuadrar el círculo’ ni de ‘arriar la bandera’ en la cuestión del servicio militar, sino de elaborar un marco basado en los principios del modelo de servicio igualitario para todos los israelíes”, defendió.

La opción de un gobierno de unidad con el Likud

Eisenkot no descartó la posibilidad de pactar un Ejecutivo de unidad con miembros del Likud, pese a su voluntad declarada de poner fin a la era de Netanyahu. “Tengo la intención de seguir intentando conseguir avances en cada una de las vías que tenemos abiertas para formar una coalición, tan amplia como sea posible”, afirmó, al tiempo que advirtió que las negociaciones no se prolongarán “indefinidamente” ni se trata “de ganar tiempo”.

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Respecto a los contactos con el Likud, el líder de Yashar! sostuvo que “existe una gran distancia entre la retórica y los hechos” y remarcó que la unidad no debe entenderse como un acuerdo político, sino como “la expresión de una relación basada en valores compartidos”. “Quien ignora esto falta a la verdad y engaña a un sector de la ciudadanía que, efectivamente y de todo corazón, desearía ver unidad”, sostuvo.

Aun así, Eisenkot afirmó que dará “una nueva oportunidad a esta vía” y que buscará “convencer a los miembros del Likud de que estén a la altura de la gravedad del momento histórico”. El dirigente remarcó que, cuando llegue el momento adecuado, presentará ante la Knesset “un nuevo Gobierno, sólido y eficaz, encabezado” por él.

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