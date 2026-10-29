Estados Unidos

Trump exige procesar a Mary Peltola, candidata al Senado en Alaska, por “fraude electoral”

El mandatario republicano pide juicio penal contra la postulante opositora tras revelarse que su equipo presuntamente promovió al maestro jubilado Dan J. Sullivan con el fin de confundir votantes y restarle sufragios al legislador titular en la Cámara Alta

Donald Trump apuntó contra la campaña rival por postular a un homónimo del senador Dan Sullivan para confundir a los votantes en la papeleta, exigió la renuncia inmediata de la postulante y demandó acciones penales contra los responsables. (Fuente: AFP)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el procesamiento penal y la dimisión inmediata de la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, tras salir a la luz una presunta maniobra que buscó confundir a los electores en las elecciones legislativas. Un informe periodístico reveló que colaboradores directos de la congresista coordinaron la postulación de un maestro jubilado que comparte el nombre exacto con el senador republicano titular, Dan Sullivan. La disputa representa una contienda clave que definirá qué partido obtendrá la mayoría en la Cámara Alta.

Un informe periodístico reveló que colaboradores de Mary Peltola coordinaron la postulación de un maestro jubilado homónimo del senador Dan Sullivan. (REUTERS/Kerry Tasker)
Un informe periodístico reveló que colaboradores de Mary Peltola coordinaron la postulación de un maestro jubilado homónimo del senador Dan Sullivan. (REUTERS/Kerry Tasker)

El mandatario republicano calificó la estrategia como “un fraude electoral al más alto nivel” antes de abordar el avión presidencial con destino a Ohio, según informó PBS. Por su parte, The Associated Press (AP) y The Washington Post señalaron que Trump reclamó duras consecuencias judiciales contra la postulante demócrata. Ante los señalamientos, el equipo de Peltola rechazó cualquier irregularidad y catalogó el hecho como una maniobra de sus rivales para desviar la atención de los problemas económicos y sociales en Alaska.

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Donald Trump pide acciones penales contra Mary Peltola por el candidato homónimo

La controversia cobró fuerza luego de que The New York Times reveló intercambios de mensajes de texto en los que integrantes de la campaña de Mary Peltola evaluaron distintos perfiles para inscribir a una persona con idéntico nombre al legislador republicano. Las gestiones concluyeron con la inscripción de Dan J. Sullivan, un docente retirado que vive en el puerto pesquero de Petersburg. El profesor superó las elecciones primarias abiertas de agosto y alcanzó un lugar en la boleta para las elecciones generales de noviembre.

Donald Trump exigió el procesamiento penal y la dimisión inmediata de la candidata demócrata Mary Peltola por presunto fraude electoral en Alaska. (Europa Press)
Donald Trump exigió el procesamiento penal y la dimisión inmediata de la candidata demócrata Mary Peltola por presunto fraude electoral en Alaska. (Europa Press)

El reportaje del diario neoyorquino citó declaraciones de Elisa Rios, exdirectora de campaña a quien la propia estructura demócrata despidió en agosto durante una reorganización interna. Aunque Rios buscó retractarse de sus afirmaciones la semana pasada, los mensajes involucraron también a personal del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC). Tanto el organismo nacional como Peltola negaron cualquier coordinación con el docente homónimo. En un acto público en Soldotna, la congresista sostuvo que la controversia solo busca vender diarios y ocultar el apoyo de su adversario a la guerra en Irán.

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Dan Sullivan exige explicaciones a su rival ante el electorado de Alaska

El senador republicano Dan Sullivan, quien aspira a renovar su banca para un tercer mandato, demandó explicaciones inmediatas durante una intervención en la cadena Fox News. El legislador pidió a los votantes que miren a los ojos a la candidata y le pregunten de forma directa si cometió trampa. Mientras tanto, el maestro retirado insistió ante la prensa en que jamás mantuvo contacto con los demócratas y definió esa relación con un rotundo “cero, ninguna, nada”, según constató The Associated Press.

El senador republicano Dan Sullivan demandó explicaciones directas a su rival demócrata ante los votantes del estado de Alaska. (REUTERS/Kerry Tasker)
El senador republicano Dan Sullivan demandó explicaciones directas a su rival demócrata ante los votantes del estado de Alaska. (REUTERS/Kerry Tasker)

La disputa salpicó también el plano interno republicano tras el pronunciamiento de la senadora Lisa Murkowski, aliada histórica del titular y figura cercana a Peltola en el ámbito personal. Murkowski manifestó que los habitantes del estado merecen la verdad absoluta y advirtió sobre un patrón de engaños que perjudica la confianza en los comicios. Con esa declaración, la senadora ratificó su respaldo formal a la reelección de su colega republicano en Alaska.

Mary Peltola y el Comité de Campaña Senatorial Demócrata negaron cualquier vínculo con la inscripción del candidato alternativo. (REUTERS/Kerry Tasker)
Mary Peltola y el Comité de Campaña Senatorial Demócrata negaron cualquier vínculo con la inscripción del candidato alternativo. (REUTERS/Kerry Tasker)

La controversia escaló al plano institucional cuando el gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó al Departamento de Seguridad Pública una investigación para determinar si la maniobra violó las leyes estatales y si amerita cargos penales o demandas civiles, según publicó The Guardian. El mandatario estatal sostuvo que el informe aportó “pruebas perturbadoras de un esfuerzo organizado para manipular las elecciones y advirtió que cualquier persona u organización responsable de vulnerar la ley deberá rendir cuentas ante la justicia.

El voto por orden de preferencia define la elección en medio de batallas judiciales

El sistema electoral del estado ya enfrentó litigios previos por la presencia de este nombre alternativo. Meses atrás, un alto funcionario electoral de Alaska descalificó al maestro Dan J. Sullivan tras considerar que su registro pretendía crear confusión entre los electores. No obstante, la Corte Suprema de Alaska revocó ese dictamen y autorizó su permanencia formal en la contienda bajo el esquema de voto por orden de preferencia, donde los votantes enumeran a cuatro candidatos según sus prioridades.

El Departamento de Justicia presentó una demanda judicial para frenar la certificación electoral si triunfa la aspirante demócrata. (REUTERS/Kerry Tasker/File Photo)
El Departamento de Justicia presentó una demanda judicial para frenar la certificación electoral si triunfa la aspirante demócrata. (REUTERS/Kerry Tasker/File Photo)

En el terreno federal, el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir la certificación electoral en caso de que triunfe la candidata demócrata, tras una instrucción de Donald Trump, según detalló NBC News. Diversos especialistas descartaron que la nueva revelación modifique el panorama judicial. Derek Muller, profesor de leyes de la Universidad de Notre Dame, afirmó que el caso corresponde a una trampa de campaña que la justicia estatal debió resolver antes, pero remarcó que “ahora está en manos de los votantes, no de los litigios”.

Los registros oficiales de The Associated Press indican que los ciudadanos ya emitieron más de 61.000 votos anticipados en toda la región. En la papeleta definitiva, el senador republicano figura con su cargo titular, mientras que el maestro homónimo —quien se registró formalmente como republicano pero compite sin afiliación partidaria en la boleta— aparece bajo el nombre de Daniel J. Sullivan Jr. La contienda del tres de noviembre definirá si esta duplicidad nominal afecta los resultados o si el electorado supera la confusión en una batalla decisiva para el control político del país.

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