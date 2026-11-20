El Departamento de Justicia buscaba frenar la restitución del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos en Estados Unidos (AP Foto/Rebecca Blackwell/Archivo).

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La administración del presidente Donald Trump retiró una solicitud de urgencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito impidiera, por el momento, la restitución del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

El recurso del Departamento de Justicia buscaba que el máximo tribunal suspendiera la orden del juez federal Edward Chen, la cual bloqueaba la decisión del Gobierno de cancelar el TPS. Ese dictamen debía volver a entrar en vigor este viernes, tras el vencimiento de una suspensión previa otorgada por la Corte Suprema.

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El tribunal de apelaciones, con sede en San Francisco, dispuso que la orden de Chen permanezca suspendida hasta siete días después de emitir una decisión sobre el fondo del caso. A partir de esa resolución, el Departamento de Justicia retiró su solicitud, aunque podría presentar una nueva ante la Corte Suprema, reportó Associated Press.

La administración de Donald Trump retiró su solicitud de urgencia ante la Corte Suprema tras la resolución del tribunal de apelaciones (EFE/ Giorgio Viera/Archivo).

La disputa judicial por el TPS de los venezolanos

El TPS fue establecido por el Congreso estadounidense en 1990 como una protección temporal frente a la deportación para personas cuyos países de origen atraviesan desastres naturales, conflictos o crisis civiles. Las designaciones pueden concederse por períodos de hasta 18 meses, precisó Associated Press.

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De acuerdo con Reuters, el Gobierno de Joe Biden otorgó la protección a los venezolanos en marzo de 2021 y amplió la medida en septiembre de 2023. Posteriormente, pocos días antes del regreso de Trump a la presidencia, extendió la medida hasta octubre de 2026.

La exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esa prórroga y avanzó con la terminación de las designaciones.

En consecuencia, el magistrado Chen resolvió el año pasado que los funcionarios no tenían autoridad para poner fin a las protecciones concedidas a los venezolanos y que se vulneró la ley federal que regula las actuaciones de las agencias gubernamentales.

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En octubre de 2025, la Corte Suprema suspendió la decisión del juez. Más tarde, ordenó al Noveno Circuito reconsiderar el caso conforme a un fallo previo sobre la terminación del TPS para ciudadanos haitianos y sirios. Esa revisión continúa en curso.

La administración Trump sostiene que el TPS es de carácter temporal y que Venezuela ya no cumple los requisitos para mantener la designación. Según el Departamento de Justicia, citado por Reuters, la restitución inmediata del programa habría obligado a liberar a unos 1.800 venezolanos detenidos e impedido la expulsión de cientos de personas con órdenes definitivas de deportación.

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