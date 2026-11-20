El creador de contenido brasileño Gabriel Augusto Mateus Félix falleció a los 29 años tras descompensarse en la ciudad de Campinas. (@imgabrielfelix/Instagram)

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Gabriel Augusto Mateus Félix, creador de contenido brasileño con millones de seguidores, falleció a los 29 años la noche del jueves 19 de noviembre en Campinas, tras descompensarse mientras salía a jugar al fútbol con amigos.

Su pareja, la influencer cearense Isabelle Abreu, conocida en las redes como Xsbel, confirmó el deceso este viernes a través de un homenaje en Instagram y aclaró que la familia todavía no sabe qué lo causó.

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Según G1, la asesoría de prensa de la pareja precisó que Félix se descompensó esa noche y recibió asistencia médica de urgencia, pero no sobrevivió. Sus restos quedaron en el Cementerio dos Amarais de Campinas y serán trasladados en las próximas horas a Uberaba, ciudad del interior de Minas Gerais donde nació y donde lo espera su familia.

Isabelle dijo que aún no sabe qué pasó

Horas antes de publicar el homenaje en el feed de Instagram, Abreu apareció en sus historias para confirmar el fallecimiento y ser clara sobre la incertidumbre que atraviesa la familia. “Lamentablemente, la noticia es verdadera. Todavía no sabemos qué pasó, pero Gabriel falleció anoche. Pido que oren por él, que clamen a Dios para que lo reciba con mucho amor”, escribió, según recogió el G1. La creadora de contenido también pidió que el tiempo de duelo de la familia sea respetado.

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La influencer Isabelle Abreu confirmó la muerte de su pareja en redes sociales y expresó incertidumbre sobre el origen del deceso. (@imgabrielfelix/Instagram)

En la publicación del feed, más extensa y emotiva, describió la pérdida con palabras propias. “Estoy sintiendo un dolor que nunca imaginé sentir. Gabriel es el amor de mi vida, mi alma gemela. Y ese amor fue tan grande que se materializó en Amelie, la parte más linda de nuestra historia”, expresó, en referencia a la hija que la pareja tuvo en octubre de 2023.

Se conocieron por internet en plena pandemia y construyeron una familia

Félix nació en Uberaba y vivía allí cuando, en 2020, un amigo en común lo puso en contacto con Isabelle a través de las redes sociales. Ella residía en Juazeiro do Norte, en el estado de Ceará, aunque es oriunda de Fortaleza. Durante el distanciamiento social de la pandemia de COVID-19, los dos desarrollaron una amistad a la distancia que, con el tiempo, derivó en una relación. En 2021 se encontraron por primera vez en São Paulo, donde comenzó la relación.

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En octubre de 2023 nació Amelie, su única hija, y en julio de 2025 Félix le propuso casamiento a Abreu durante un viaje a Italia. La pareja estaba organizando la boda y había anunciado en abril de 2026 la compra de un terreno para construir la casa familiar.

Millones de seguidores en redes por videos de humor, familia y moda vintage

El canal conjunto de YouTube Gabriel & Isabelle superó el millón de suscriptores con publicaciones sobre vida cotidiana, humor y moda vintage. (@imgabrielfelix/Instagram)

El joven ganó visibilidad en las plataformas digitales con un estilo propio: videos de humor con referencias a la cultura del Nordeste brasileño, registros de la vida familiar y producciones con estética de moda vintage. Juntos conducían también el canal de YouTube Gabriel & Isabelle, que superó el millón de suscriptores.

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En Instagram, Félix tenía 1,5 millones de seguidores, mientras que Abreu cuenta con 4,2 millones. En TikTok, él reunía 1,9 millones y ella, 5,7 millones. La noche anterior a su muerte, Isabelle había publicado un video en Fortaleza en el que Gabriel aparecía junto a ella y a Amelie.

Hasta el momento no hay información oficial sobre el velorio ni sobre la causa del fallecimiento, que según la familia solo podrá determinarse tras los resultados de las pericias forenses.