Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic; Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de Anthropic; Jared Kaplan, cofundador y director científico de Anthropic; Jack Clark, cofundador y responsable de beneficio público de Anthropic, entre otros, celebran la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, PBC (ANT) en el NASDAQ MarketSite, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

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Durante todo el año, los inversores se han volcado con avidez hacia todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Se han vendido acciones por valor de cientos de miles de millones de dólares para financiar el desarrollo de infraestructuras; se han realizado emisiones de bonos casi a diario para pagar chips y centros de datos; y se han llevado a cabo las dos mayores ofertas públicas iniciales (OPI) de la historia.

Esta semana, el frenesí comprador ha dado paso a una carrera desesperada por ponerse a salvo.

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Las acciones tecnológicas sufrieron un duro golpe, desde Nueva York hasta Seúl. Los títulos de Anthropic PBC prácticamente borraron las ganancias obtenidas tras su salida a bolsa. El capital fluyó rápidamente hacia los bonos del Tesoro. El índice S&P 500 entró en fase de corrección, registrando su racha de pérdidas más prolongada desde la crisis de 2020. Por su parte, el Nasdaq 100 se desplomó hasta quedar al borde de un mercado bajista.

Scott Bauer acababa de abandonar la sala de operaciones de Cboe en Chicago. Según recuerda Bauer, un operador describió estas oscilaciones con una expresión contundente: “volatilidad brutal” (o, literalmente, “volatilidad que te arranca la cara”). Fue una jornada “muy intensa, pero muy ordenada”, señaló Bauer, director ejecutivo de Prosper Trading Academy.

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Bauer permanecía atento a cualquier nueva noticia sobre Nvidia, al tiempo que buscaba oportunidades de inversión en medio de la turbulencia.

Un letrero en el exterior de la entrada del número 11 de Wall Street, en la Bolsa de Nueva York (NYSE). REUTERS/Brendan McDermid

No faltan motivos para esta inestabilidad. La persistente inflación mantiene vivo el riesgo de una nueva subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que las tensiones en el mercado de crédito amenazan con encarecer la financiación de la próxima oleada de centros de datos.

El impacto se ve amplificado por el enorme volumen de nuevas acciones y deuda que se pide a los inversores que suscriban; una oferta que está poniendo a prueba la capacidad de absorción de los mercados. Durante gran parte de las dos últimas décadas, las empresas estadounidenses retiraron más acciones del mercado de las que emitieron. Sin embargo, todo apunta a que el próximo año se convertirán en emisoras netas. Por su parte, las ventas de bonos corporativos podrían alcanzar una cifra récord.

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Para Adam Rich, la oleada de ventas tras una OPI histórica sirve de advertencia para las empresas que planean captar capital el próximo año.

“En cuanto Anthropic empezó a cotizar, el mercado reaccionó con un rechazo absoluto; y es que estamos hablando de una captación de 100.000 millones de dólares, una cifra realmente enorme”, afirmó Rich, director adjunto de inversiones en Vaughan Nelson. “Así pues, mi preocupación de cara a 2027 para estas empresas es: ¿habrá suficiente liquidez para respaldarlas realmente en este empeño?”.

Un gráfico basado en datos de Bloomberg señala la evolución de la emisión semanal de acciones y el volumen alcanzado por Anthropic en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de dinero disponible es solo una parte de la ecuación. Los inversores aún deben decidir quién lo recibe y a qué precio. Ni siquiera unos beneficios empresariales en pleno auge pueden indicarles qué compañías conservarán su ventaja competitiva tras el próximo gran avance tecnológico.

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La competencia por el capital entre distintas clases de activos rara vez ha sido tan intensa. Ante una mayor oferta de operaciones, los inversores pueden exigir acciones más baratas o rendimientos más elevados, o simplemente optar por no participar. Según datos recopilados por Bloomberg, esta semana se registraron ventas de acciones en Estados Unidos por un valor de 125.000 millones de dólares, la cifra más alta en más de una década. Las ofertas secundarias también están en aumento, ya que empresas como Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. han acudido al mercado de renta variable para captar fondos en los últimos meses. Asimismo, esta semana SpaceX colocó 32.000 millones de dólares en deuda con rendimientos superiores al 8%; niveles que difícilmente se asocian con deuda de grado de inversión, lo que refleja la prima que exigen los inversores ante los riesgos vinculados a la inteligencia artificial (IA).

El letrero de Wall Street en la Bolsa de Nueva York (NYSE), en el distrito de Manhattan, ciudad de Nueva York. REUTERS/Carlo Allegri

Bryce Doty, gestor de fondos de renta fija en Sit Investment Associates, analiza qué activos podrían estar vendiendo los inversores para hacer hueco a estas nuevas operaciones.

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“La cuestión es: si una empresa logra captar capital, ¿quién sale perdiendo?”, plantea. “¿Qué bonos se han vendido para financiar esa operación? ¿Hasta qué punto se está apalancando el mercado?”.

El volumen que él observa no proviene únicamente del sector tecnológico; las empresas de servicios públicos también requieren capital para financiar proyectos de construcción. En su propia cartera, Doty busca tanto refugio como oportunidades a buen precio. “Intentamos encontrar algo de protección frente a la tormenta, al tiempo que buscamos aprovechar oportunidades atractivas”, señala.

El flujo de nuevas emisiones sigue creciendo. Con la previsión de que gigantes de la IA, como OpenAI, salgan a bolsa, la emisión neta de renta variable podría volverse positiva el próximo año por primera vez desde el año 2000, según estimaciones de los estrategas de Goldman Sachs Group Inc. Asimismo, prevén que las emisiones de bonos —tanto de grado de inversión como de alto rendimiento— alcancen los 2,8 billones de dólares, la cifra más elevada en al menos una década.

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Una mayor oferta de operaciones otorga a los inversores más margen para decidir si participan o no. Dado que se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés en los próximos meses y persiste la incertidumbre geopolítica, las empresas podrían verse presionadas a mejorar las condiciones de sus ofertas para atraer compradores, explica Andrea DiCenso, gestora de carteras en Loomis Sayles.

“No se trata de una preocupación por impagos, sino por el precio”, afirmó durante un encuentro con los medios esta semana. “Lo que observamos con mayor atención son las concesiones que se obtienen en las nuevas emisiones”.

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El sentimiento del mercado ya era frágil antes del debut de Anthropic. Se producían ciberataques e importantes interrupciones tecnológicas casi a diario. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sugirió que una subida de tipos de medio punto porcentual estaba sobre la mesa. Un informe de un inversor en posiciones cortas sobre los vínculos de Advanced Micro Devices Inc. con China reavivó la preocupación de que los controles a la exportación pudieran suponer un nuevo obstáculo político para el sector de la inteligencia artificial.

Lo que comenzó como una reversión de posiciones muy concurridas en el mercado se ha transformado en una venta masiva más generalizada de activos de riesgo. Las pérdidas se profundizaron el viernes tras conocerse un informe que indica que la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) está investigando las prácticas contables de Nvidia Corp. El bitcóin cayó por debajo de los 60.000 dólares, alcanzando su nivel más bajo en dos años. Los bonos de alto riesgo (bonos basura) retrocedieron una semana más, mientras que sus rendimientos subieron a su nivel más alto en 19 meses. El índice Nasdaq 100, que ha registrado caídas en todas las semanas —salvo una— desde principios de octubre, se situó a menos de 50 puntos de entrar en un “mercado bajista” (definido como una caída del 20%).

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A medida que los operadores se alejaban de los activos de riesgo, buscaron refugio en los bonos del Tesoro, lo que provocó que el rendimiento de los bonos a 10 años cayera por debajo del 5%.

“A solo seis semanas de que termine el año, se observa un cambio de enfoque: proteger la cartera en lugar de adoptar una postura ofensiva”, señaló Daniel Kirsch, jefe de opciones en Piper Sandler & Co. “El tema de la financiación está cobrando mayor relevancia a medida que los rendimientos aumentan, lo que lleva a plantearse: ¿por qué endeudarse a estos niveles de rentabilidad cuando existe una capitalización bursátil tan elevada en acciones?”.

Un conjunto de gráficos de Bloomberg ilustra el retroceso del S&P 500, el Nasdaq 100, los bonos de alto rendimiento y el bitcóin en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chris Retzler, gestor de carteras en Needham Funds, se muestra relativamente optimista. Para él, la sobresuscripción en la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic es una señal de que la ventana para captar capital sigue abierta de par en par. Según explica, cuando el creador del chatbot Claude comience a utilizar esos fondos para adquirir chips y capacidad de cómputo, esto tendrá un impacto positivo en el ecosistema de la inteligencia artificial.

“Ahora contamos con un actor importante en el sector de la IA que dispone de financiación, puede realizar inversiones y pagar a sus proveedores —aquellos que proporcionan las herramientas fundamentales para su éxito—”, afirmó. “Es ahí donde percibo que el mercado podría empezar a ampliar su base”.

La carrera por el gasto continúa, incluso cuando los analistas prevén una desaceleración en el crecimiento de los ingresos. Según las estimaciones recopiladas por Bloomberg Intelligence, se espera que el crecimiento de las ventas de las empresas de IA que cotizan en el índice S&P 500 pase del 35 % en el tercer trimestre a menos del 25 % para finales del próximo año. Aunque este ritmo sigue siendo sólido, la pérdida de impulso genera dudas sobre si este grupo de empresas podrá generar efectivo con la rapidez suficiente para sostener un gasto de capital tan agresivo. La liquidez está disminuyendo en relación con los desembolsos de inversión; el ratio ha caído a un nivel que representa apenas una quinta parte de lo que era hace tres años.

“Unos niveles de efectivo más bajos han llevado al sector de la IA a recurrir a los mercados de deuda para financiar su expansión, mientras que nuevas subidas de los tipos de interés podrían encarecer la deuda nueva o refinanciada”, señalaron en una nota los estrategas de BI, Nathaniel Welnhofer y Christopher Cain. “Generar rendimientos suficientes a partir de estas inversiones cobra cada vez más importancia, a medida que los inversores prestan mayor atención a la rentabilidad del gasto en IA”.

— Con la colaboración de Micah Barkley y Emma Haidar

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