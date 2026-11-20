Disney+ y Hulu unificarán sus aplicaciones en diciembre, según confirmó la compañía en su carta a accionistas. (Reuters)

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Disney+ y Hulu serán una sola aplicación a partir de diciembre. La Walt Disney Company lo anunció el 17 de noviembre en la carta a sus accionistas con los resultados del cuarto trimestre fiscal: los suscriptores del paquete conjunto tendrán televisión en vivo y complementos de pago de otros servicios dentro de Disney+.

En el documento, el director ejecutivo Josh D’Amaro y el director financiero Hugh Johnston escribieron que la unificación de las aplicaciones está “casi completa”. Según la carta, los suscriptores tendrán “una experiencia totalmente unificada” en Disney+ desde diciembre, con el objetivo de descubrir contenido de todas las marcas de la compañía con menos pasos.

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D’Amaro aclaró en la llamada con inversionistas que Disney no lanzará una aplicación nueva. La empresa seguirá sobre la que ya existe y presentará una nueva propuesta de servicio de suscripción en la primavera boreal de 2027, según la transcripción de la llamada publicada por The Motley Fool.

La integración con Hulu Live TV se originó tras el acuerdo de Disney con FuboTV, firmado el 29 de octubre de 2025. (AP)

En el mismo mensaje, Disney anunció que en diciembre empezará a mostrar contenido de creadores de TikTok y que sumará más deportes en vivo, podcasts y video vertical. El documento sostiene que la integración debería reducir con el tiempo la cantidad de usuarios que cancelan su suscripción.

Lo que Disney no aclaró

La carta no dice qué pasará con la aplicación independiente de Hulu. El medio especializado Stream TV Insider informó que Disney tampoco dio un plazo para cerrarla y que Hulu se sigue vendiendo por separado. Business Insider publicó en mayo un documento interno que preveía retirar la tecnología de Hulu una vez que todos los usuarios migren.

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Tampoco hay detalles por país. El texto de Disney habla de suscriptores del paquete de Disney+ y Hulu, sin precisar mercados, precios ni fechas escalonadas. El Diario de Juárez señaló que la compañía todavía no dio condiciones comerciales para México.

Disney sumará contenido de creadores de TikTok, podcasts y video vertical a su plataforma en diciembre. (Europa Press)

La televisión en vivo de Hulu tiene un origen concreto: el 29 de octubre de 2025 Disney combinó parte de sus activos de Hulu Live TV con FuboTV y quedó con cerca del 70% del negocio resultante, según el propio informe. Si esa oferta llegará a otros países no figura en la carta.

Por otro lado, los suscriptores mexicanos ya tienen contenido de Hulu dentro de Disney+. El sitio Dinero en Imagen informó que el servicio llegó a Disney+ en México el 8 de octubre de 2025, sin cambios de precio en ese momento, y que parte del catálogo de Star+ pasó a una sección de Hulu.

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El centro de ayuda de Disney+ México, en la versión del 5 de mayo de 2026, lista tres planes con películas y series de Hulu: Estándar con anuncios a $159 al mes, Estándar a $259 y Premium a $339. Solo el plan Premium incluye los canales de ESPN.

Los ingresos por suscripciones de video bajo demanda de Disney crecieron 19% en el último trimestre fiscal, hasta USD 6.100 millones. (Europa Press)

Resultados que acompañan el cambio

Disney informó que los ingresos por suscripciones de video bajo demanda subieron 19% en el trimestre, hasta USD 6.100 millones, y que el ingreso operativo del negocio fue de USD 824 millones. El informe incluye una semana extra de operación que aportó cerca de 9 puntos al crecimiento de ingresos. Para el año fiscal 2027, la compañía prevé invertir más en contenido y marketing.

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La próxima fecha confirmada es diciembre, cuando Disney iniciará la experiencia unificada para los suscriptores de los paquetes correspondientes. La compañía planea presentar su nueva visión del servicio en la primavera boreal de 2027.