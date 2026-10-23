El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere bloquear la certificación del Senado de Alaska si el senador republicano pierde

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para frenar la certificación electoral en Alaska si el senador Dan Sullivan resulta derrotado. (REUTERS/Evan Vucci)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para impedir la certificación de los resultados de la elección al Senado por Alaska en caso de que el senador republicano Dan Sullivan pierda los comicios del próximo 3 de noviembre. La querella sostiene que la presencia de un segundo candidato con un nombre casi idéntico, el independiente Daniel J. Sullivan, podría confundir a los votantes y distorsionar el resultado final.

La demanda fue presentada el jueves por la noche en un tribunal federal de Alaska y llegó once días antes de la votación, varios meses después de que la papeleta electoral quedara definida. El pedido no busca anular la elección en cualquier escenario, sino específicamente si el senador Sullivan resulta derrotado por un margen estrecho frente a la demócrata y ex congresista Mary Peltola.

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El escrito judicial, atribuido a la cartera que encabeza el fiscal general Todd Blanche, sostiene que Daniel J. Sullivan “decidió postularse para senador en 2026 como republicano con la intención de engañar a los partidarios del senador Sullivan para que votaran por él”. El Departamento de Justicia alimenta así la teoría de que el candidato independiente fue impulsado por sectores demócratas como estrategia para restarle votos al titular.

En su argumentación central, la demanda señala: “Dada la probabilidad considerable de que la inclusión de Daniel J. Sullivan confunda o induzca a error a los votantes que desean emitir su voto a favor del senador Sullivan, distorsionando así la voluntad de los electores de Alaska, existe una probabilidad considerable de que la certificación de la elección refleje un proceso electoral carente de integridad”.

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El pedido judicial solicita que, de perder su puesto el senador Sullivan, se posponga la certificación del resultado hasta que una investigación determine si los votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan “tenían como objetivo” apoyar en realidad al actual legislador. La querella designa como demandados a la directora de elecciones de Alaska, Carol Beecher, además de las juntas electorales estatales y la Junta Estatal de Revisión del Recuento de Votos.

La acción judicial busca aplicarse si la demócrata Mary Peltola supera al legislador republicano por un margen estrecho en los comicios. (REUTERS/Kerry Tasker)

El escrito fue firmado por el fiscal general asociado Stanley Woodward, quien antes de incorporarse al Departamento de Justicia representó a aliados de Trump y a acusados por los hechos del 6 de enero.

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El presidente Donald Trump reivindicó públicamente haber ordenado la presentación de la demanda. “Soy yo quien dijo que lo hicieran”, declaró a periodistas al aterrizar para un mitin de campaña en Florida, horas después de conocerse la querella.

El mandatario había elevado sus quejas sobre la doble candidatura en las semanas previas, incluida una mención durante un acto en Alaska y varias publicaciones en redes sociales, en una de las cuales calificó la situación de “CHEATING” (trampa). El miércoles había escrito: “Estamos estudiando opciones legales contundentes para remover de la boleta al fraudulento Daniel J. Sullivan Jr., y hacer responsables a los demócratas por su interferencia electoral, en busca de justicia y equidad”.

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El escrito judicial sostiene que la postulación de Daniel J. Sullivan busca confundir a los electores y restar respaldo al senador titular. (REUTERS/Evan Vucci)

En un mitin previo, Trump había asegurado que el sistema electoral de Alaska está diseñado “para hacer malditas trampas” y advirtió que si el candidato independiente “logra rascar un 2% o un 3% de los votos, nunca se sabe lo que va a ocurrir”.

El estado fue ganado por Trump en las elecciones presidenciales de 2024 por 13 puntos de ventaja, lo que convierte la posible derrota del senador Sullivan en una señal política relevante para el oficialismo.

Quién es el segundo Dan Sullivan

El senador Sullivan superó los 68.000 votos en las primarias de agosto, mientras que su homónimo obtuvo el 2% del total de sufragios. (REUTERS/Evan Vucci)

El candidato cuestionado es Daniel J. Sullivan, un maestro jubilado de quinto grado proveniente de la pequeña comunidad pesquera de Petersburg, que se define a sí mismo como un republicano pragmático. Se postuló de forma independiente y, según su propio testimonio, decidió hacerlo por cuenta propia, aunque republicanos lo han señalado como un infiltrado demócrata.

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En las primarias no partidistas de agosto, el senador Sullivan obtuvo más de 68.000 votos, mientras que Daniel J. Sullivan logró 4.107 votos, aproximadamente el 2% del total. Peltola, que ya había cumplido un mandato en la Cámara de Representantes, fue la candidata más votada en esa instancia.

El Tribunal Supremo de Alaska rechazó en junio un intento previo de republicanos para retirar a Daniel J. Sullivan de la papeleta. Fueron las propias autoridades electorales republicanas del estado las que definieron la forma en que aparecerá listado: sin designación partidaria junto a su nombre, mientras que el senador figurará como el candidato republicano titular. El sistema de voto de orden de preferencia que utiliza Alaska permitirá además que los votantes, si lo desean, seleccionen a ambos hombres en caso de confusión.

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