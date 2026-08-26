Estados Unidos

Dan J. Sullivan, el candidato de Alaska con el mismo nombre que el senador, avanza en las generales para el Senado de EE. UU.

Las primarias del 18 de agosto dejaron al actual legislador republicano, al exmaestro retirado y a la demócrata Mary Peltola entre quienes obtuvieron un lugar en la boleta de noviembre. El cuarto lugar aún no fue definido

Dos imágenes combinadas que muestran a Dan Sullivan con gorra y micrófono, y a Dan J. Sullivan con chaleco verde y sudadera roja
El senador republicano Dan S. Sullivan, el docente retirado Dan J. Sullivan y la demócrata Mary Peltola quedaron entre los cuatro primeros de la primaria no partidaria de Alaska (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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Dos candidatos con el nombre Dan Sullivan avanzaron a la elección general por el Senado de Estados Unidos en Alaska, una contienda seguida de cerca por republicanos y demócratas porque puede influir en el control del Senado de Estados Unidos.

De acuerdo con Associated Press, el senador republicano Dan S. Sullivan, que busca la reelección, y el docente retirado Dan J. Sullivan quedaron entre los cuatro primeros de la primaria no partidaria del 18 de agosto, junto con la demócrata Mary Peltola.

La disputa por la intención de la candidatura

Dan J. Sullivan, residente de la comunidad insular de Petersburg, consiguió su lugar en la elección general después de una disputa judicial que atravesó buena parte de la campaña. Según The Washington Post, presentó su candidatura en junio, tres días antes del cierre del plazo de inscripción.

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Desde entonces, la postulación quedó bajo cuestionamiento. Los republicanos sostuvieron que su ingreso a la contienda buscaba confundir a los votantes, restarle apoyo al senador en funciones y favorecer a Peltola.

Más tarde, las autoridades electorales de Alaska argumentaron que la candidatura no había sido presentada de “buena fe”.

Esa objeción derivó en una batalla judicial que primero revirtió un juez y que después terminó con una orden de la Corte Suprema estatal para incluirlo en la boleta.

En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga si existió una conspiración orientada a confundir a los votantes y beneficiar a la candidata demócrata, precisó ABC News.

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Hombre de cabello gris, con camisa azul y gafas colgadas, de pie junto a una bicicleta. Fondo de bosque con árboles y abundante vegetación verde
Republicanos y autoridades electorales de Alaska cuestionaron la candidatura de Dan J. Sullivan por considerar que podía confundir a los votantes y favorecer a Mary Peltola (Facebook: Dan Sullivan for U.S. Senate).

El presidente Donald Trump respaldó al actual senador antes de la votación y calificó la candidatura del otro Sullivan como un intento de engañar al electorado.

Por su parte, Dan J. Sullivan respondió con críticas al mandatario y sostuvo que Trump estaba “más interesado en aumentar los aranceles a nuestros aliados que en reducir el costo de los alimentos, la vivienda y la energía”.

En ocasiones anteriores, el exmaestro contó que en el pasado votó y apoyó a Peltola. Incluso, participó en actos contra Trump. Esto alimentó las dudas republicanas sobre su candidatura.

Frente a esas acusaciones, rechazó haber intentado inducir a error a los votantes en una entrevista con The New York Times: “Mi intención no es engañar a la gente”. Por otro lado, atribuyó a “operadores políticos” los intentos por dejarlo fuera de la carrera y aseguró que su decisión de competir era genuina.

En la boleta de la primaria, el desafiante apareció como “Daniel J. Sullivan Jr.” y sin afiliación partidaria, mientras que el actual senador figuró como “Dan S. Sullivan”, identificado como republicano y titular.

Donald Trump respaldó al senador Dan S. Sullivan y calificó la postulación del otro Dan Sullivan como un intento de engañar al electorado (Greg Nash/Pool vía REUTERS).
Donald Trump respaldó al senador Dan S. Sullivan y calificó la postulación del otro Dan Sullivan como un intento de engañar al electorado (Greg Nash/Pool vía REUTERS).

Un resultado que suma incertidumbre a la contienda

Con 88% del escrutinio estimado, Mary Peltola reunía un 48,2% de los votos; el senador Dan S. Sullivan, el 42,6%, y Dan J. Sullivan, un 2,5%, informó Associated Press.

Hasta el momento, el cuarto lugar continúa sin definirse dado que Alaska admite votos ausentes y enviados desde el exterior hasta 10 días después de la primaria, siempre que tengan matasellos del día de la elección.

La presencia de ambos Sullivan republicanos en noviembre se explica por el sistema de primarias no partidarias del estado: los cuatro candidatos más votados avanzan a la elección general, sin cupos reservados por partido.

A diferencia de las primarias, la elección general de noviembre usará voto por orden de preferencia. En ese esquema, los candidatos que terminen terceros o cuartos pueden incidir en el resultado si sus votantes señalan otras opciones después de ellos en la boleta.

En ese marco, la presencia de Dan J. Sullivan en la boleta introduce un factor de incertidumbre para el senador en funciones, ante la posibilidad de que parte del electorado confunda los nombres o de que sus votos influyan en el recuento final de preferencias.

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