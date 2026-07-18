El otro Dan Sullivan: el exmaestro que comparte nombre con un senador y podría perjudicar al Partido Republicano en Alaska

El Partido Republicano de Alaska acusó a Daniel J. Sullivan de buscar confundir al electorado y favorecer a la demócrata Mary Peltola (Facebook: Dan Sullivan for U.S. Senate).

La carrera por un asiento en el Senado de Estados Unidos por Alaska quedó marcada por una controversia inusual: en la boleta aparecen dos candidatos con nombres casi idénticos, Daniel J. Sullivan, maestro retirado, y el actual senador republicano Dan S. Sullivan.

Pese a postularse por el Partido Republicano, el oficialismo acusó a Daniel J. Sullivan de ser un “candidato falso” que busca confundir al electorado y favorecer a Mary Peltola, la principal aspirante demócrata. Tanto el candidato como la campaña de Peltola negaron cualquier coordinación, reportó Associated Press.

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Este escenario eleva la tensión en una elección que podría resultar clave para definir el control de la Cámara Alta en noviembre. Según NBC News, los demócratas aspiran a conquistar cuatro escaños y ven en Peltola una candidata competitiva, incluso en un estado donde Donald Trump obtuvo una victoria de 13 puntos en 2024.

Quién es Daniel J. Sullivan

De acuerdo con el sitio web de su campaña, Daniel J. Sullivan es originario del Medio Oeste y reside por elección en Alaska, desde hace casi cinco décadas. Es el segundo de seis hermanos en una familia católica, hijo de Dan y Catherine Sullivan.

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Su trayectoria profesional abarcó trabajos en la tala de árboles, construcción, acerías, enseñanza, hostelería y silvicultura. Se graduó en tecnología forestal y trabajó en el Servicio Forestal de los Estados Unidos, especializado en topografía, gestión forestal y administración de ventas de madera.

Más adelante obtuvo un título en educación y ejerció como maestro de primaria. Es superviviente de cáncer y aficionado al senderismo, la caza, la pesca y la música.

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Daniel J. Sullivan vive en Alaska desde hace casi cinco décadas y desarrolló una trayectoria laboral en el sector forestal, la educación y otros oficios (Facebook: Dan Sullivan for U.S. Senate).

En su ciudad, la percepción es distinta a la que domina en la pelea partidaria estatal. Petersburg, una comunidad insular de unos 3.000 habitantes del sudeste de Alaska, accesible solo por aire o por agua, conoce desde hace décadas a Sullivan como un docente retirado de escuela primaria y secundaria.

Orin Pierson, editor del periódico local Petersburg Pilot, sostuvo que resulta difícil para muchos vecinos aceptar la idea de que su Dan Sullivan sea un operador engañoso: “Hay que hacer un gran esfuerzo mental para dejar de respetar a Dan Sullivan de repente porque sinceramente es una persona íntegra”.

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Por su parte, Jeigh Stanton Gregor, miembro de la asamblea del distrito y excompañero de trabajo del candidato en una escuela primaria local, describió su carácter como “intachable” y señaló que le sorprendió en parte su postulación porque antes ya habían intentado reclutarlo para cargos locales.

El costo de vida y la atención médica empujaron su candidatura

Sullivan aseguró que no hubo un único motivo para lanzarse, pero sí un malestar creciente con un senador al que considera poco receptivo frente a sus votantes.

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En su sitio web declaró: “Nos merecemos un senador que conteste el teléfono, escuche a la gente y ponga a Alaska en primer lugar todos los días. Ese es el compromiso que asumo con la gente de este estado y juntos vamos a elegir a un Sullivan que realmente defienda a Alaska”.

A su vez, quería que el actual legislador se sumara a la senadora republicana Lisa Murkowski para cuestionar un fondo de compensación propuesto por la administración Trump y la posibilidad de que se beneficiaran personas que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Daniel J. Sullivan lanzó su candidatura al Senado por su malestar con Dan S. Sullivan y sostuvo que el senador no es receptivo frente a sus votantes en Alaska (REUTERS/Bonnie Cash).

Según declaró a Associated Press, le preocupan las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y la guerra con Irán por su efecto sobre el costo de vida en Alaska. A su juicio, la financiación para salud rural aprobada por el Congreso el año pasado y promovida por el senador como transformadora no resolvía las necesidades inmediatas.

Esa crítica conecta con una realidad extendida en las comunidades pequeñas del estado. En Petersburg, como en otros puntos rurales de Alaska, las opciones de atención médica son limitadas y quienes necesitan tratamientos especializados deben viajar a ciudades más grandes.

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Incluso, los residentes suelen aprovechar un traslado a Juneau, la ciudad más cercana, para embarcar sus vehículos en el ferry estatal y comprar provisiones más baratas en Costco.

La residente Grace Wolf expresó que valora la gestión del actual senador, a quien considera fiscalmente responsable, y que admira su trayectoria militar. Aun así, Wolf afirmó que esta vez planea votar por Daniel J. Sullivan, a quien conoce como “Mr. Sullivan”.

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Asimismo, Wolf explicó que le preocupan la economía y la protección de la pesca local en Alaksa. Por ello, cree que es “fundamental” que los funcionarios comprendan los desafíos de la zona. “Creo que tenemos más posibilidades de éxito con ellos al mando, protegiendo nuestros intereses. No importa si son demócratas o republicanos. Son nuestros vecinos y saben por lo que estamos pasando”, precisó.

En Petersburg, Daniel J. Sullivan es conocido como un maestro retirado y vecinos de Alaska destacaron su integridad frente a las acusaciones de manipulación electoral (Dan Sullivan for U.S. Senate).

La Corte Suprema de Alaska ordenó incluir al candidato en la boleta

La vicegobernadora de Alaska y responsable de supervisar las elecciones, Nancy Dahlstrom, había anunciado el mes pasado una investigación sobre la postulación. Alegó la existencia de acusaciones “creíbles” de que el candidato actuaba en coordinación con otra campaña para “manipular a los votantes”.

Ese anuncio se produjo después de que un abogado del Comité Senatorial Republicano Nacional planteara que el vínculo laboral de Daniel J. Sullivan con un consultor que había colaborado con demócratas demostraba un intento de confundir al electorado y “manipular la elección” para Peltola.

El brazo electoral republicano del Senado sostuvo esa acusación, mientras que el Partido Demócrata estatal y grupos de campaña negaron haberlo reclutado o tener vínculos con él.

Carol Beecher, directora de la División de Elecciones de Alaska, no mencionó evidencia de coordinación al descalificarlo, pero argumentó que no había presentado una candidatura “de buena fe”. Además, citó elementos como su falta de afiliación previa al Partido Republicano y la similitud visual de su página de campaña con la del senador.

Posteriormente, un juez estatal dispuso que fuera incorporado, dado que su descalificación no se apoyaba en requisitos constitucionales o legales y no había pruebas suficientes para sostener que el aspirante pretendía confundir a los votantes.

Un abogado del Comité Senatorial Republicano Nacional afirmó la candidatura de Dan J. Sullivan buscaba confundir al electorado (Facebook: Dan Sullivan for U.S. Senate).

En la boleta, el desafiante no figura como Republicano Dan J. Sullivan, sino como Daniel J. Sullivan Jr., sin afiliación partidaria. El actual senador aparece como Republicano Dan S. Sullivan y con la identificación de “titular”, una referencia que no se incluyó para otros candidatos a la reelección.

El propio Daniel J. Sullivan Jr. dijo que no cree que ese criterio sea justo, aunque admitió que, si la preocupación real de la agencia era evitar confusión, esa diferenciación debería impedirla.

Las elecciones primarias en Alaska serán el 18 de agosto. Competirán 16 candidatos, incluido el maestro retirado, en un sistema en el que todos los aspirantes participan en una única boleta y los cuatro más votados pasarán a una segunda ronda en orden de preferencia, precisó Associated Press.