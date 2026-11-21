GTA 6 permite hasta 15 ranuras de guardado, pero solo una está reservada para el autoguardado del sistema.

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GTA 6 ya está disponible y acumula calificaciones destacadas tanto del público como de la prensa especializada. Sin embargo, un apartado del juego genera dudas entre los jugadores, el sistema de autoguardado, cuya implementación presenta inconsistencias que podrían hacer perder avances no respaldados.

El sistema debería activarse tras completar misiones

La función de autoguardado de GTA 6 cumple la misma finalidad que en cualquier otro videojuego, salvar el avance logrado en una misión o campaña sin que el jugador tenga que hacerlo de forma manual. Se supone que el título guarda automáticamente el progreso cuando se termina una misión principal o ciertas tareas secundarias.

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No obstante, han aparecido reportes de jugadores que afirman que el sistema no se ha disparado de forma consistente bajo esos parámetros. Esto significa que, al finalizar una misión, es posible que el avance se haya guardado de forma automática, mientras que al culminar otra no haya sucedido lo mismo.

El progreso no se respalda mientras el jugador participa en peleas o es perseguido por pandilleros o la policía. (Europa Press)

Las interrupciones repentinas implican un riesgo real

Esta falta de consistencia conlleva un riesgo evidente. Si el jugador da por hecho que GTA 6 guardará su progreso al completar cada misión principal, es posible que se equivoque. Y si por algún motivo el uso del juego se interrumpe de forma repentina, por ejemplo si se va la luz, es probable que deba repetir algo que ya había cumplido.

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Todavía no está claro si la inconsistencia del autoguardado es un error del juego o una característica deliberada. Lo que sí es un hecho es que Rockstar Games aplica medidas bastante concretas sobre cuándo se puede o no guardar el progreso de una sesión.

Rockstar bloquea el guardado en ciertas situaciones

Si el jugador está en una pelea o lo persiguen pandilleros o la policía, no puede guardar la partida de ninguna manera, sea de forma manual o automática. Tampoco los desarrolladores permiten salvar el avance mientras se desarrolla una misión con Jason y/o Lucía, los protagonistas del título.

Rockstar Games bloquea el guardado durante las misiones protagonizadas por Jason y Lucía. (Reuters)

Por esta razón, lo más recomendable es no confiar a ciegas en el guardado automático. El juego es tan vasto y lleno de posibilidades que se pueden pasar horas recorriéndolo, independientemente de cuánto se progrese en la carrera criminal o en la relación entre los protagonistas. Dedicar tanto tiempo para luego perder lo conseguido por culpa de un imponderable representa un riesgo evitable.

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Cómo guardar el progreso de forma manual

Para evitar sorpresas desagradables, lo más saludable es guardar el progreso de GTA 6 de forma manual cada vez que sea posible. El juego cuenta con 15 ranuras para almacenar el progreso de las sesiones frente a la consola, de las cuales una está dedicada exclusivamente al autoguardado.

Si el jugador opta por guardar sus avances de forma manual, puede hacerlo desde el menú de opciones, ingresando a la ruta Juego > Guardar juego.

Guardar manualmente desde el menú Juego > Guardar juego evita la pérdida de avances no respaldados. (Reuters)

De acuerdo con el seguimiento que lleva Sensor Tower, lo nuevo de Rockstar Games ha vendido más de 19 millones de copias, una cifra que se espera que siga en alza con el correr de los días.

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El requisito previo para jugar GTA 6

Antes de iniciar el juego, los usuarios de PlayStation 5 también deben cumplir con un paso obligatorio relacionado con la seguridad de la consola.

Sony exigió la instalación de la actualización de software del sistema 26.07-14.23.00 como condición indispensable para acceder a GTA 6, una medida amplificada por Rockstar Games que se vincula con los recientes avances en la escena del jailbreak de PS5 y con las declaraciones del director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, sobre el refuerzo de las defensas técnicas y legales de la compañía ante el riesgo de piratería.