La candidata demócrata al Senado de EE. UU., Mary Peltola, interviene durante un acto de la noche electoral con motivo de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kerry Tasker)

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La demócrata Mary Peltola venció al senador republicano Dan Sullivan en Alaska y completó la última definición pendiente de las elecciones legislativas de Estados Unidos, un resultado que elevó la mayoría demócrata en el Senado a 56 bancas contra 44. Peltola será la quinta demócrata desde la creación de Alaska como estado en representar al territorio en el Senado.

Sullivan buscaba su reelección para un segundo mandato, pero Peltola se impuso pese a las acusaciones de que integrantes de su campaña ayudaron a reclutar a un candidato con el mismo nombre que el senador republicano.

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La victoria representa un cambio político en un estado que el presidente Donald Trump ganó en repetidas ocasiones con amplios márgenes. El triunfo también consolidó la recuperación demócrata tras el retorno del partido al control de la Cámara de Representantes.

Los demócratas ganaron nueve escaños en el Senado durante estos comicios, su mejor resultado desde 1958. Los republicanos llegaron a las elecciones de mitad de mandato con una mayoría de 53 a 47. El partido demócrata también consiguió victorias en estados de tendencia conservadora como Carolina del Sur, Texas, Kansas y Misisipi.

Peltola celebró el resultado en un mensaje publicado en redes sociales: “No hay mayor honor que contar con el apoyo de los habitantes de Alaska en nuestra lucha contra la avaricia corporativa, la reducción de costos y el bienestar de Alaska. Gracias, Alaska. ¡Manos a la obra!”, afirmó.

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El estado eligió además a un gobernador demócrata por primera vez desde 1998. El ex legislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins derrotó a tres candidatos republicanos, incluido uno respaldado por Trump.

Mary Peltola, una demócrata que aspiraba a un escaño en el Senado de Estados Unidos por Alaska, se dirige a sus simpatizantes durante una reunión para seguir los resultados electorales el 18 de agosto de 2026, en Anchorage, Alaska (AP/Mark Thiessen)

La campaña de Mary Peltola centró parte de su estrategia en el malestar de los habitantes de Alaska por los precios de los combustibles y otros costos, un problema que afecta con mayor fuerza a las comunidades remotas que dependen del diésel para electricidad y calefacción. Muchas de esas localidades solo cuentan con conexiones por aire o por agua. Peltola difundió en redes sociales imágenes de sus recorridos por el estado, con el objetivo de marcar distancia frente a la dirigencia demócrata nacional y reunir apoyos bajo la consigna “Alaska primero”.

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“Quienes me conocen en Alaska saben que no soy liberal ni radical”, sostuvo Peltola. “Solo me interesa trabajar por Alaska y velar por el bienestar de sus habitantes, de la manera más imparcial posible”.

La disputa contra el senador republicano Dan Sullivan recibió aportes de grupos externos y derivó en acusaciones cruzadas de falsedades entre ambas campañas. El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance viajaron por separado a Alaska durante el mes previo a las elecciones para apoyar al senador.

La expresión “los 48 estados contiguos” se transformó en un eje de la confrontación. Sullivan y sus aliados buscaron vincular a Peltola con dirigentes de esos estados que, según sostuvieron, pretenden limitar la explotación de petróleo y gas, la minería y otros desarrollos de recursos en Alaska. Peltola respondió que colaboraría con Trump en asuntos vinculados con el estado, pero afirmó: “Jamás antepondré a ningún político de los 48 estados contiguos a los intereses de los habitantes de Alaska. Esa es la diferencia entre Dan y yo”.

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El senador estadounidense Dan Sullivan (republicano por Alaska), candidato republicano a la reelección, interviene en un acto de seguimiento de los resultados durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en Anchorage, Alaska, el 3 de noviembre de 2026 (REUTERS/Emily Mesner)

Mary Peltola, de origen yupik, basó parte de su campaña al Senado en sus vínculos familiares y culturales con Alaska, con la recuperación del lema “pescado, familia y libertad”, utilizado en anteriores postulaciones.

La dirigente recordó su infancia en el oeste del estado, donde pescaba salmón en el río Kuskokwim junto a su padre. También evocó los veranos que pasó en un campamento de pesca con sus hijos y su esposo, fallecido en septiembre de 2023.

Peltola sostuvo que los peces y animales silvestres de los que muchas familias de Alaska dependían para abastecer sus congeladores durante el invierno son cada vez más difíciles de encontrar. Esa situación obliga a los habitantes de comunidades remotas a comprar más alimentos y productos básicos, que deben llegar por barcaza o avión y alcanzan precios elevados.

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La demócrata cuestionó a integrantes del Congreso que, según afirmó, están “más centrados en sus carteras de acciones” que en reducir esos costos. También prometió enfrentarse a la clase multimillonaria. Con su triunfo, Peltola será la quinta demócrata desde la creación de Alaska como estado en representar al territorio en el Senado de Estados Unidos. El último fue Mark Begich, derrotado por Dan Sullivan en 2014.

(Con información de Associated Press)