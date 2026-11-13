Los funcionarios de Estados Unidos discrepan sobre si la mujer del caso Nvidia era una espía de China

La supuesta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang, ingresó a Taiwán ocho veces en dos años (CTI vía REUTERS TV)

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo el 12 de noviembre que el Departamento de Justicia no llegó a ninguna conclusión sobre si Alice Huang, la empresaria china que tuvo una relación con el entonces director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, trabajaba como espía para Beijing.

En una conferencia de prensa, Blanche afirmó que “por supuesto” el FBI investiga las versiones de que ella respondía al gobierno chino. Según declaraciones recogidas por CNN, agregó que ni el Departamento de Justicia ni él ni el director del FBI,Kash Patel, llegaron a conclusiones sobre quién es ella.

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El mismo día, CNN publicó que varias fuentes le dijeron que la información de inteligencia reunida hasta ahora no prueba que actuara como espía de Beijing.

Según la cadena, funcionarios estadounidenses discrepan sobre la solidez de las pruebas de que el Ministerio de Seguridad del Estado chino, equivalente a la CIA, la reclutó para vigilar a Huang y, por extensión, a responsables políticos de Washington.

Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia reconoció haber sido infiel a su esposa y dejó su cargo el 12 de noviembre (REUTERS/Manami Yamada/Archivo)

El presidente Donald Trump, a quien le preguntaron en el podcast Straight Shooter si Huang debió renunciar, respondió que la gran cuestión es si ella era espía y que no sabía si eso se había determinado. Si lo era, dijo, la respuesta es sí. Si no, “quizás sería distinto”.

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Dudas en la CIA y en la inteligencia nacional

Natasha Bertrand, periodista de CNN, explicó en el programa The Lead que personas de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sostienen que lo recopilado, como comunicaciones interceptadas, no demuestra de forma definitiva que ella fuera reclutada. Aclaró que eso no descarta algún vínculo con el gobierno chino.

Bertrand agregó que una empresaria china con contactos en el gobierno y cercana a un ejecutivo clave para la seguridad nacional puede representar un riesgo de contrainteligencia aunque no haya sido reclutada.

FILE PHOTO: H100, Nvidia's latest GPU optimized to handle large artificial intelligence models used to create text, computer code, images, video or audio is seen in this photo." Santa Clara, CA U.S.,September 2022. NVIDIA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

También mencionó un dato que encendió alarmas: comunicaciones interceptadas indicaban que alguien cercano a Huang era la fuente de información que llegó a circuitos de inteligencia chinos. No está claro si se trataba de ella.

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El representante demócrata Jim Himes, probable próximo presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo a Politico el 11 de noviembre que salió de una sesión informativa clasificada con los jefes de las agencias sin saber si ella obtuvo información para China a sabiendas o si fue una “idiota útil” que ignoraba el espionaje chino más amplio.

Singapur la vetó por un caso sin relación con espionaje

Alice Huang fue ejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que es socia oficial de Nvidia en la nube y tiene prioridad para comprar sus chips, según Reuters. El Ministerio de Interior de Singapur informó el 12 de noviembre que ella dejó el país en febrero y tiene prohibido volver a entrar tras una investigación por posibles delitos. Precisó que la causa no se refería a espionaje.

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Beijing niega que ella sea espía. Su Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las acusaciones de “totalmente infundadas, especulativas” y destinadas a difamar a China, según recogió la BBC. Reuters no logró comunicarse con Alice Huang.

Washington ya investigaba si Megaspeed incumple las restricciones y envía chips a China, algo que tanto Nvidia como la empresa niegan, según The Guardian. Bloomberg informó que Estados Unidos examina además si ella ayudó a desviar productos de Super Micro, otro fabricante de servidores.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que el Departamento de Justicia no llegó a ninguna conclusión sobre las sospechas de espionaje que involucran a Alice Huang (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Blanche se negó a dar detalles de la investigación del Departamento de Comercio sobre contrabando de chips, según Moneycontrol, y dijo que Justicia suele prestar asistencia legal en esos casos.

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Nvidia sostuvo, según la BBC, que no tiene motivos para creer que sus secretos o la seguridad nacional se vieron comprometidos, y calificó los contactos de Huang con ella como habituales.

Huang admitió el 8 de noviembre que fue infiel a su esposa, sin dar detalles, y renunció como director ejecutivo el 12 de noviembre, según Reuters.

El 12 de noviembre, los representantes Darin LaHood, republicano, y Josh Gottheimer, demócrata, enviaron una carta al director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y al de la CIA, John Ratcliffe. Piden investigar si la relación expuso a Nvidia a riesgos de seguridad nacional, según Politico.

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