Estados Unidos

La Justicia de EEUU condenó a dos años de prisión al hombre que amenazó de muerte a Marco Rubio y Kristi Noem

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que Jon Christopher Enriquez, de 47 años, fue sancionado en una corte federal tras difundir mensajes intimidatorios dirigidos contra los dos funcionarios

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, observa antes de una reunión, el 9 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, observa antes de una reunión, el 9 de noviembre de 2026 (BRENDAN SMIALOWSKI/REUTERS)
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Un hombre de 47 años recibió una condena de dos años de prisión federal por publicar amenazas de muerte contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Según informó este jueves la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, la jueza federal Beth Bloom sentenció a Jon Christopher Enriquez, residente de Miami, luego de que se declarara culpable de tres cargos por transmitir amenazas a través de comunicaciones interestatales.

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Los documentos judiciales evidenciaron que Enriquez difundió el 27 de mayo tres publicaciones en X dirigidas contra Rubio y Noem, quien entonces ejercía como enviada especial del Departamento de Estado para el Escudo de las Américas.

Los mensajes, publicados durante la tarde, incluían amenazas de ejecución contra ambos funcionarios en horarios específicos. La Fiscalía indicó que el expediente tramita bajo el número 26-cr-20239 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, justificó los cargos al argumentar que “amenazar con ejecutar a funcionarios públicos no es libertad de expresión, es un delito federal”.

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La ex secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el 3 de marzo de 2026 (AP/J. Scott Applewhite)
La ex secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, el 3 de marzo de 2026 (AP/J. Scott Applewhite)

“Antes de que empiece a pensar que Estados Unidos es dueño de Cuba y empiece a decir basura y a llamar a Cuba un fracaso, el Tribunal Penal de las Fuerzas Armadas va a comenzar una investigación sobre usted como un fracaso para su nación”, decía una de las publicaciones contra Rubio.

Otro mensaje afirmaba: “Rubio, Noem... Han sido declarados culpables según el Título 18 del Código de EE.UU., Sección 2384: Conspiración Sediciosa. Ambos serán ejecutados a las 16:30. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos”.

Después, en un segundo mensaje, el residente de Florida escribió: “Rubio, supongo que la única forma de que cierres la boca es a través de la muerte”. Y en el último, Enriquez sostuvo que “Rubio y Noem van a ser ejecutados a las 16:00”, y mencionó en la publicación al canal Telemundo para que estuviese pendiente del supuesto plan.

Noem fue secretaria de Seguridad Nacional desde enero de 2025 hasta marzo de 2026. Después de su salida de ese cargo, el presidente Donald Trump la designó enviada especial para la iniciativa Escudo de las Américas.

El sello del Departamento de Justicia de EE. UU., en la Freedom Tower de Miami, Florida, EE. UU., el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Marco Bello)
El sello del Departamento de Justicia de EE. UU., en la Freedom Tower de Miami, Florida, EE. UU., el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Marco Bello)

Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a JD Vance

Un gran jurado federal acusó en febrero a Shannon Mathre, un residente de 33 años de Toledo, Ohio, por amenazar con asesinar al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante una visita del funcionario a ese estado en enero.

El Departamento de Justicia indicó que Mathre enfrenta cargos por “amenazar con quitarle la vida y causarle daños físicos” al vicepresidente.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, habla en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, habla en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)

Según el comunicado oficial, el acusado expresó que planeaba “averiguar dónde se encontraba (el vicepresidente) y usar mi fusil automático M14 para matarlo”.

Por este motivo, agentes del Servicio Secreto arrestaron a Mathre. Durante la investigación de la amenaza contra Vance, el Departamento de Justicia señaló que encontró “múltiples archivos digitales con materiales de abuso sexual infantil” en posesión del detenido.

(Con información de EFE)

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