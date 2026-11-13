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El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios

Un equipo de la Universidad de Indiana, liderado por el investigador Daan Laméris, diseñó una tarea de aprendizaje con comida escondida para observar si las vocalizaciones de juego podían alterar las decisiones posteriores de estos primates

Un orangután de pelaje rojizo permanece sentado sobre una rama con musgo, rodeado de plantas tropicales y un curso de agua al fondo.
Los investigadores emitieron grabaciones de vocalizaciones de juego en uno de los recipientes y usaron un audio de control en el otro (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de la Universidad de Indiana comprobó que escuchar risas puede hacer que los orangutanes valoren más una recompensa alimenticia durante una tarea de aprendizaje, mediante la reproducción de vocalizaciones de juego mientras los animales buscaban comida escondida.

La investigación analizó si el estado de ánimo positivo modifica la manera en que los orangutanes recuerdan las experiencias vinculadas con una recompensa. Los científicos partieron de hallazgos previos en humanos, según los cuales el buen ánimo puede facilitar el aprendizaje y volver más memorables determinadas situaciones.

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El estudio, publicado en Biology Letters, fue dirigido por el investigador posdoctoral Daan Laméris. El experimento se desarrolló durante cinco días consecutivos y se centró en la relación entre las risas propias de la especie, el aprendizaje y la elección posterior entre distintos escondites.

Los animales eligieron el escondite asociado con las risas

Un orangután dentro de un recinto enrejado frente a una plataforma con papel, cajas plásticas y una cámara instalada sobre un soporte
Los científicos ocultaron alimento bajo diferentes materiales para medir el aprendizaje de los primates a lo largo de cinco días (Crédito: Gentileza, estudio: Las vocalizaciones lúdicas inducen un sesgo afectivo en el aprendizaje y la memoria de recompensa en los orangutanes, publicado en Biology Letters)

Los investigadores presentaron a los orangutanes dos cuencos con materiales diferentes para escarbar, como virutas de madera y toallas de papel. Debajo de uno de ellos había alimento, mientras que el otro no contenía ninguna recompensa.

En el primer y el tercer día, la comida permanecía siempre bajo el mismo material. Así, los animales podían aprender qué superficie estaba relacionada con el alimento y cuál no ofrecía ningún resultado.

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Durante el segundo y el cuarto día, el material que antes contenía comida apareció vacío. A la vez, se introdujo un nuevo elemento, como hilo, que pasó a cubrir la recompensa. De esta forma, los individuos aprendieron que tanto las virutas de madera como el hilo podían conducir al alimento.

La diferencia entre ambas experiencias estuvo en el sonido. Mientras los ejemplares buscaban en uno de los materiales, los científicos emitían grabaciones de risas de orangutanes. En cambio, en el otro reproducían un audio de control, sin esas vocalizaciones lúdicas.

El quinto día permitió medir la preferencia aprendida

Plano medio de un orangután macho con pelaje rojizo y bridas faciales oscuras que sostiene comida en la boca frente a un fondo rocoso
Los animales mostraron en la prueba decisiva una clara preferencia por el escondite asociado con el sonido de la risa (Magnific)

La prueba decisiva llegó en la última jornada. Los dos materiales que previamente habían ocultado comida volvieron a presentarse a los animales, que ya sabían que ambos podían contener una recompensa.

En teoría, no había una razón vinculada con la comida para preferir uno u otro escondite. Sin embargo, los orangutanes eligieron el material que habían excavado mientras escuchaban risas. La elección se inclinó hacia la superficie asociada con las vocalizaciones de juego.

Para los autores, el resultado indica que la risa pudo haber generado una asociación afectiva positiva con la recompensa. La risa es contagiosa entre los grandes simios y, de acuerdo con la hipótesis examinada, puede influir en el estado de ánimo de quienes la escuchan.

“Resulta sorprendente encontrar estos efectos en los orangutanes, ya que son los menos sociables de todos los grandes simios”, afirmó Laméris. El investigador realizó la mayor parte de este trabajo con ejemplares en el zoológico Planckendael, en Mechelen, Bélgica.

La risa podría modificar la valoración de los recuerdos

Primer plano de un orangután macho con pelaje rojizo y almohadillas faciales que descansa sobre paja junto a hojas verdes
El hallazgo demostró la influencia de los sonidos lúdicos en la especie menos sociable entre los grandes simios (Magnific)

Laméris destacó que el hallazgo adquiere relevancia por las características sociales de la especie. “Así pues, incluso entre animales relativamente poco sociables, la risa es importante”, señaló sobre los resultados del experimento.

La profesora Erica Cartmill, especialista en comportamiento animal, antropología y ciencias cognitivas, comparó el mecanismo con una experiencia humana. Una persona puede preferir los panqueques preparados por un familiar no por sus cualidades objetivas, sino por las asociaciones agradables construidas en torno a ese momento.

“Lo que hemos demostrado en este estudio es que podemos medir el valor de la risa y la importancia que se le da al estado de ánimo”, explicó Cartmill. Según la investigadora, un mejor estado de ánimo puede hacer que los recuerdos se conserven de manera más positiva y adquieran mayor valor.

Ese planteamiento no supone que los orangutanes cambien lo que aprendieron sobre dónde encontrar comida. El ensayo mostró otra cuestión: aunque conocían por igual los dos posibles escondites, su preferencia final se orientó hacia el que quedó vinculado con un contexto sonoro positivo.

El estudio pone el foco en las emociones positivas

Un orangután de pelaje rojizo sentado sobre una rama con musgo, rodeado de lianas, palmeras y follaje verde de la selva.
La profesora Erica Cartmill vinculó este comportamiento con la capacidad de conservar recuerdos bajo un estado de ánimo positivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cartmill explicó que su interés por la alegría y otras emociones positivas responde a un desequilibrio en los estudios sobre comportamiento animal. Gran parte de la investigación se concentró en experiencias como el miedo, el dolor y la pérdida.

Para la científica, ese enfoque puede reforzar la idea de que la existencia de los animales se limita a competir y sobrevivir; mientras que el trabajo buscó incorporar otra mirada sobre los momentos que pueden dar forma a sus experiencias.

“No se trata solo de sobrevivir para reproducirse, sino de crear una narrativa que también incluya amistades y recuerdos, y de construir aquello que da sentido a la vida”, sostuvo Cartmill.

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