Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Natalia Campos)

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este viernes que es “evidente” que Europa defenderá sus propios intereses y también apoyará a Ucrania en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia, en la que los socios europeos participarán de manera directa por primera vez.

“Es evidente que Europa participará en las conversaciones de paz para salvaguardar nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania”, expresó en declaraciones a la prensa al llegar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de este viernes, en la que los Veintisiete tienen previsto precisamente abordar quién debe representar a Europa en este proceso.

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La jefa del Ejecutivo comunitario hizo este comentario después de que el enviado especial estadounidense para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, asegurase la noche anterior que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev para tratar de poner fin al conflicto y añadió que contará con la participación de socios europeos después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, diera su visto bueno.

Los dos enviados designados por el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este jueves durante dos horas y media a Putin sobre los resultados de la ronda de conversaciones tripartitas —la primera en nueve meses— recién celebrada en Abu Dabi.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda al enviado especial estadounidense Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 12 de noviembre de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofiev/Pool vía REUTERS)

Independientemente de este contexto, Von der Leyen insistió en que la Comisión Europea presentará en las próximas dos semanas una propuesta para afrontar las necesidades económicas de Ucrania en 2027 y también un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin, que será el vigésimo segundo del bloque desde el comienzo de la agresión.

A inicios de esta semana, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, aseguró que Bruselas propondrá que la UE aporte 45.000 millones de euros a Kiev el próximo año, cubriendo así dos tercios de los 70.000 millones que han cifrado las autoridades ucranianas.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió este viernes que Europa no debe caer en las “trampas” que tiende Rusia en torno a las conversaciones sobre Ucrania, y subrayó que alcanzar un alto el fuego debe ser la prioridad, antes que abordar negociaciones más amplias sobre arquitectura de seguridad.

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La advertencia llegó después de que enviados estadounidenses aseguraran el jueves, tras reunirse con Vladimir Putin, que Europa se incorporaría a futuras negociaciones. Sin embargo, el Kremlin pareció frenar esa perspectiva al señalar que no se había tomado ninguna decisión al respecto.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas (REUTERS/Natalia Campos)

Europa exige el alto el fuego antes de discutir la seguridad regional

Tras meses de presión para participar en las tratativas, Europa se interroga ahora sobre quién debe representarla y qué está dispuesta a negociar con Moscú. Rusia ha impulsado la revisión de la arquitectura de seguridad del continente como parte de cualquier acuerdo, y aparece retomando posiciones maximalistas vinculadas al repliegue de la OTAN.

“Primero necesitamos un alto el fuego. Si comenzamos a hablar de lo que Rusia pide respecto a la arquitectura de seguridad, caemos en las trampas que nos tiende, que consisten en desviar la atención del hecho de que no existe ningún alto el fuego”, afirmó Kallas ante la prensa en la cumbre de la UE celebrada en Dublín.

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En tanto, el enviado especial estadounidense Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, sostuvo que la incorporación de Europa al proceso “nos permitirá abordar los arreglos más amplios de seguridad europea para la posguerra”. La declaración encendió las alarmas entre los aliados europeos de Washington, que desde hace tiempo rechazan la pretensión del Kremlin de reformar el marco de seguridad del continente.