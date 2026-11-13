“¿Pediré disculpas? No”: la respuesta de AnnaSophia Robb sobre el impacto de Un puente hacia Terabithia en los niños

AnnaSophia Robb habla sobre cómo "traumatizó" a una generación con 'Un puente hacia Terabithia'

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AnnaSophia Robb no tiene intenciones de pedir perdón. Casi dos décadas después del estreno de Un puente hacia Terabithia, la actriz que dio vida a Leslie Burke en la película de 2007 volvió a hablar del impacto emocional que dejó el filme en miles de espectadores que la vieron de niños, y fue tajante: no se arrepiente de haber “traumatizado” a toda una generación.

“La gente se me acerca todo el tiempo y me dice: ‘Lloramos en el cine y me traumatizaste en mi infancia’”, dijo Robb en el episodio del miércoles 11 de noviembre del programa The Drew Barrymore Show. “¿Pediré disculpas?”, se preguntó en voz alta. “No”, respondió.

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Lejos de sentir culpa, Robb enmarcó esas reacciones como prueba del valor del filme. Cuando la conductora Drew Barrymore señaló que la historia contenía temas de peso para una película dirigida al público infantil, la actriz coincidió y fue más lejos: “Creo que es saludable” para los jóvenes espectadores enfrentarse a ese tipo de narrativas.

“Me parece maravilloso que existan películas, sobre todo para niños, que aborden temas de la vida real”, sostuvo. “Trata sobre la fantasía, la imaginación, la amistad, las dificultades en casa, la sensación de no encajar, encontrar a tu mejor amigo y luego perderlo”, enumeró la actriz, que hoy tiene 32 años.

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Robb obtuvo el papel de Leslie Burke tras enviar una carta a los productores en la que expresó su interés por la obra. (Captura de video)

La defensa de Robb se apoya en la propia historia detrás del libro que inspiró el filme. La novela original, escrita por Katherine Paterson y publicada en 1977, nació del dolor real: un amigo cercano del hijo de la autora murió de forma inesperada, y Paterson escribió el libro para intentar explicarle por qué les suceden cosas malas a las buenas personas. “Es un verdadero regalo para las generaciones venideras”, afirmó la actriz.

Una carta de amor que le abrió las puertas del set

Que Robb terminara protagonizando Un puente hacia Terabithia no fue casualidad ni resultado de un proceso de audición convencional. La actriz era fanática de la novela de Paterson antes de que existiera siquiera la posibilidad de una adaptación cinematográfica, y esa pasión fue lo que le abrió la puerta al proyecto.

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“Leí el libro y escribí una carta a los productores porque me encantó”, contó. “Y así fue como entré en esta película, simplemente porque era fan del libro”. El director Gábor Csupó —quien debutó en la dirección de largometrajes con este filme— confirmó que la misiva de Robb fue determinante. La describió como “una carta tan bella y conmovedora” que expresaba su amor por el libro y el personaje.

La película distribuida por Walt Disney Pictures recaudó 137,6 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 17 millones. (REUTERS/Aude Guerrucci)

La productora Lauren Levine también recordó que, en cuanto habló con la joven actriz, supo que tenía a su Leslie Burke. “Era como si estuviera hablando con la propia Leslie”, dijo Levine, quien señaló que, más allá de las diferencias físicas con el personaje del libro, “el espíritu de Leslie y el espíritu de AnnaSophia son prácticamente idénticos”.

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Una película con USD 17 millones de presupuesto que recaudó más de USD 137 millones

Filmada en Auckland, Nueva Zelanda, entre febrero y abril de 2006, con un presupuesto de USD 17 millones, Un puente hacia Terabithia llegó a las salas de Estados Unidos el 16 de febrero de 2007, distribuida por Walt Disney Pictures. La respuesta del público superó las expectativas de la industria: recaudó USD 137,6 millones en todo el mundo, con USD 82 millones provenientes del mercado de Estados Unidos y Canadá.

La crítica también acompañó. El sitio Rotten Tomatoes le otorga un 85% de aprobación basado en 158 reseñas. Varios críticos destacaron especialmente la actuación de Robb: uno de ellos señaló que su personaje era “la única razón suficiente para que el público se enganche con la historia”.

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El guion estuvo a cargo de David L. Paterson —hijo de la autora de la novela— y Jeff Stockwell, y el elenco se completó con Josh Hutcherson en el papel de Jess Aarons, Zooey Deschanel como la maestra de música y Robert Patrick como el padre del protagonista.

Katherine Paterson escribió la novela infantil en 1977 tras la muerte imprevista de un amigo de su hijo.

Cinco premios en los Young Artist Awards y una carrera que creció con ella

En los Young Artist Awards de 2008, Un puente hacia Terabithia convirtió sus cinco nominaciones en cinco victorias. Robb se llevó el galardón a Mejor Actuación Femenina Protagónica en un Largometraje, Hutcherson ganó el equivalente masculino y Bailee Madison —quien interpretó a la hermanita de Jess— triunfó en la categoría para actrices menores de diez años.

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Para Robb, aquel filme fue un punto de inflexión en una carrera que había comenzado apenas dos años antes. Nacida el 8 de diciembre de 1993 en Denver, Colorado, la actriz hizo sus primeras apariciones en pantalla en 2004 y 2005, con roles en Porque Winn-Dixie y como Violet Beauregarde en la adaptación de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Ese mismo año, fue captada por una agencia de talentos a los ocho años y viajó a Los Ángeles con su madre para comenzar a audicionar.

Luego de Terabithia, Robb continuó trabajando de forma sostenida: interpretó a la surfista Bethany Hamilton en Soul Surfer (2011) y a la joven Carrie Bradshaw en la serie The Carrie Diaries (2013-2014). Más recientemente, protagonizó el thriller de Netflix Rebel Ridge (2024) y ahora comparte cartel con Anthony Ippolito en I Play Rocky, la biopic de Sylvester Stallone que ya está en cines. Su próximo proyecto es Supermax, un thriller protagonizado por Will Smith.

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