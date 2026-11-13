Así se vivió el derrumbe del edificio en Brooklyn desde adentro: el video

Un registro difundido por CBS New York muestra el momento exacto en que la estructura de tres pisos cedió en Flatbush Avenue. El saldo confirmado es de ocho muertos, entre ellos dos niños, y 18 heridos. (CBS New York)

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Un video grabado desde el interior de un departamento registró el momento exacto en que un edificio de apartamentos de tres pisos se derrumbó el miércoles 11 de noviembre por la tarde en Flatbush Avenue, Brooklyn, Nueva York. Las imágenes, difundidas por CBS New York, muestran cómo la estructura cedió en cuestión de segundos mientras obreros realizaban excavaciones en un terreno vacío contiguo. La causa exacta del derrumbe permanece bajo investigación y las autoridades no han emitido una conclusión oficial.

El hecho dejó ocho muertos —dos de ellos niños— y 18 heridos, incluidos cuatro bomberos, de acuerdo con un informe de The Associated Press (AP). Entre las víctimas hay personas originarias de México, Colombia, Ecuador y Trinidad.

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El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) dio por concluidas las operaciones de rescate el jueves 12 de noviembre, luego de que los equipos extrajeron a la última víctima de los escombros.

El video desde dentro del edificio que se derrumbó en Brooklyn

Anderson Velez, residente del edificio, entregó el registro a CBS New York. Las imágenes, tomadas desde el interior de su departamento, muestran el momento exacto en que la estructura cede. Velez no se encontraba en su casa al momento del derrumbe.

Una grabación en el interior de una vivienda captó el momento exacto del colapso de la estructura mientras los residentes intentaban escapar. (Anderson Velez)

El registro muestra al hijo de nueve años en la sala del departamento, mientras el niño de dos años permanece sentado en el suelo. De repente, el mayor comienza a gritar y corre en dirección contraria a la cámara; la madre aparece en el umbral de una puerta justo cuando el niño sale de la habitación. Instantes después, las paredes de la sala empiezan a ceder. Todo ocurrió en cuestión de segundos, sin margen de reacción.

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El derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en Flatbush Avenue dejó un saldo de ocho muertos y dieciocho heridos en Brooklyn. (Anderson Velez)

Su esposa y su hijo de nueve años fueron trasladados al hospital, mientras que su hijo de dos años no resultó herido, según CBS New York. La familia recibe asistencia a través de una campaña de recaudación creada en GoFundMe.

Ocho muertos y 18 heridos: el saldo del derrumbe del edificio en Brooklyn

De acuerdo con un informe de The Associated Press, entre los ocho fallecidos se cuentan dos niños de 9 y 10 años, y adultos de entre 22 y 31 años. Las 18 personas heridas incluyen a cuatro efectivos del FDNY. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó las identidades y edades de las víctimas fatales.

Los consulados de Colombia y Ecuador confirmaron la muerte de varios de sus ciudadanos entre las víctimas del siniestro en Nueva York. (REUTERS/Brendan McDermid)

El consulado de Ecuador en Nueva York identificó entre los fallecidos a José Luis Caguana Cosquillo y a Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa. El hermano de José Caguana, Carlos, declaró a la televisora WNBC-TV que la víctima trabajaba en la obra en construcción y era el único sostén de una familia con una esposa embarazada y un hijo pequeño.

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Por su parte, el consulado de Colombia en Nueva York informó que dos niños colombianos y un adulto de esa nacionalidad también murieron en el colapso y que otra mujer colombiana resultó herida y recibe atención médica.

Qué investigan las autoridades sobre el colapso en Flatbush Avenue

Los investigadores iniciaron lo que podría ser un proceso extenso para determinar el origen del derrumbe. El comisionado de Edificios de la ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, confirmó que obreros excavaban el terreno vacío adyacente cuando el edificio cayó.

Las investigaciones sobre las causas del colapso apuntan a una posible falla en el apuntalamiento de la excavación contigua. (EFE/Olga Fedorova)

Según el experto en seguridad de la construcción del John Jay College Glenn Corbett, la falla aparente estuvo en el apuntalamiento de la excavación, aunque precisó que establecer por qué falló requerirá una investigación más profunda. Las autoridades no han determinado si hubo fallas de diseño, de construcción o de los procedimientos de apuntalamiento.

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El edificio ya tenía infracciones registradas meses antes del derrumbe

Los antecedentes del sitio complican el panorama. De acuerdo con The Associated Press, el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York emitió en marzo una orden de suspensión de trabajos por deficiencias en las medidas de protección durante una demolición vecina, que incluía la falta de redes para proteger los edificios linderos.

En abril, inspectores detectaron que los trabajos se habían reanudado en violación de esa orden. Las tareas continuaron luego de que el contratista corrigió los problemas señalados por el organismo.

El Departamento de Edificios de la ciudad había emitido órdenes de suspensión de tareas en el predio por infracciones en los meses previos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los registros identifican al contratista Mordechai “Marty” Waisbrod como responsable de notificar a la ciudad que la excavación —que contemplaba voladuras de roca y trabajos a más de 4,5 metros (15 pies) de profundidad— comenzaría en septiembre. Según el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó inspeccionar cerca de 100 obras vinculadas a las empresas relacionadas con el proyecto.

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“Si hay alguien, o alguna entidad, operando en esta ciudad que tenga responsabilidad por lo que ocurrió, nos aseguraremos de que rindan cuentas”, declaró Mamdani en conferencia de prensa.

Vecinos y comerciantes describieron señales previas al derrumbe en Brooklyn

Los relatos de quienes estaban cerca del edificio coinciden en que hubo señales previas al colapso. James Williams, empleado de una salchichonería al otro lado de la calle, afirmó que escuchó golpes durante toda la jornada y que, minutos antes del desastre, vio ladrillos caer. “Dos minutos después, el edificio se desplomó”, relató.

La alcaldía de Nueva York dispuso la inspección de cerca de cien obras vinculadas a las empresas involucradas en el proyecto. (REUTERS/Brendan McDermid)

Brigitte Anama, estilista de un salón de belleza cercano, describió que clientes y colegas salieron corriendo al escuchar el estruendo: “Vimos humo y polvo por todas partes”. Dervie Mapp, residente lindante con la obra, señaló que los vecinos se habían quejado por los trabajos durante meses y que el arrendador envió ingenieros al edificio, aunque nunca entregó un informe de inspección.

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250 bomberos trabajaron toda la noche para rescatar a las víctimas del colapso

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de gran escala en el número 1321 de Flatbush Avenue: unos 250 bomberos y personal de socorro utilizaron sierras eléctricas, picos, excavadoras, drones y perros de búsqueda para localizar a las víctimas. Entre los escombros —que incluían colchones, un lavabo roto, un refrigerador volcado, discos de vinilo, ropa y zapatos— los rescatistas extrajeron a cuatro víctimas en las primeras horas del jueves.

Un contingente de doscientos cincuenta bomberos del FDNY desplegó maquinaria pesada y perros de búsqueda para rescatar a las personas atrapadas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los bomberos sacaron a una mujer embarazada el miércoles mismo y la trasladaron de urgencia a una ambulancia. Algunos trabajadores de la construcción que sobrevivieron al colapso se sumaron a las tareas de rescate, según informó The Associated Press.

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El FDNY dio por finalizado el operativo el jueves, luego de liberar a la última víctima de entre los restos. Las imágenes difundidas por CBS New York del interior del departamento de Velez reconstruyen, desde adentro de una vivienda habitada, la velocidad con que se produjo el colapso y el riesgo al que quedaron expuestos sus residentes en el momento en que todo cedió.