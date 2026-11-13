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La plataforma de predicciones Kalshi negocia una inversión que la valuaría en USD 65.000 millones

Hace pocas semanas cerró otra ronda por USD 1.000 millones. El dinero serviría para crear un mercado donde se negocie el precio futuro del poder de cómputo

La plataforma de predicciones casi triplicó su valuación en pocos meses respecto de la ronda de inversión liderada por Coatue (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La plataforma de predicciones casi triplicó su valuación en pocos meses respecto de la ronda de inversión liderada por Coatue (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Kalshi, la plataforma estadounidense donde los usuarios compran y venden contratos sobre el resultado de eventos, negocia una nueva inversión que la valuaría en USD 65.000 millones. Una fuente cercana al asunto dijo a Reuters que el dinero se destinaría a una plataforma para negociar futuros de capacidad de cómputo.

Bloomberg indicó que la empresa está en conversaciones con inversores a esa valuación. El monto que buscaría recaudar no trascendió. La cifra supera en más de la mitad los USD 40.000 millones en que la empresa fue valuada el 29 de octubre, cuando anunció una ronda de USD 1.000 millones liderada por Wellington y Sequoia. Esa ronda se esperaba como la última antes de salir a la Bolsa, según informó la agencia.

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Una persona al tanto de las conversaciones dijo a Bloomberg que la volatilidad de los mercados no motivó la decisión de buscar más capital privado antes de la salida a la Bolsa.

Antes de octubre, Kalshi había recaudado USD 1.000 millones en una ronda encabezada por Coatue, que la valuó en USD 22.000 millones, según Reuters. CNBC ubicó esa operación en mayo. En ese lapso, la valuación propuesta casi se triplicó.

Bloomberg informó que los ingresos anuales proyectados de la empresa superaron los USD 5.000 millones y que su margen bruto ronda el 90%. El volumen mensual de operaciones, medido por el valor de los contratos, pasó de unos USD 40.000 millones en agosto a casi USD 100.000 millones en octubre.

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Según la agencia de noticias, buena parte del crecimiento del último año vino de las apuestas deportivas. Kalshi fue fundada en 2018.

Qué son los futuros de capacidad de cómputo

Los futuros de cómputo permiten negociar precios sobre procesadores GPU y servicios en la nube para reducir costos en inteligencia artificial (REUTERS/Brian Snyder)
Los futuros de cómputo permiten negociar precios sobre procesadores GPU y servicios en la nube para reducir costos en inteligencia artificial (REUTERS/Brian Snyder)

Los futuros de capacidad de cómputo son contratos financieros que permiten cubrirse o apostar sobre el precio futuro de recursos informáticos, como la capacidad de servicios en la nube o de procesadores gráficos (GPU), los chips que usa la inteligencia artificial. Según Reuters, ayudan a las empresas a asegurar capacidad y a reducir costos.

Kalshi ya había mencionado ese plan en su anuncio de octubre, donde habló de lanzar “mercados de cómputo”, índices y contratos perpetuos sobre acciones individuales. También dijo que ampliaría su oferta para fondos de inversión e instituciones financieras.

La empresa no es la única que apunta a ese negocio. Reuters recordó que CME Group anunció este año una alianza con Silicon Data para lanzar futuros de cómputo antes de fin de año, sujeta a revisión regulatoria, y que Intercontinental Exchange, dueña de la Bolsa de Nueva York, también competía por esos productos.

Michael Selig, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, el regulador de estos mercados en Estados Unidos), afirmó este año que el país “no puede ganar la carrera de la IA sin un mercado de derivados robusto para el cómputo”.

Reuters también explicó que el regulador pospuso la aprobación de contratos ligados al precio de alquiler de GPU, mientras consulta a los proveedores de índices de referencia por posibles riesgos de manipulación de precios en esta clase de activos. La compañía no confirmó la negociación ni ha anunciado una fecha de cierre.

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