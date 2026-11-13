Tecno

Outlook y otros servicios de Microsoft empiezan a funcionar nuevamente tras caída mundial

La interrupción afectó a Outlook, Teams y Copilot durante varias horas y provocó inconvenientes en empresas y organismos gubernamentales de distintos países

Los servicios de Microsoft se empizan a reestablecer luego de haber estado caídos durante más de 12 horas.
Los servicios de Microsoft se empizan a reestablecer luego de haber estado caídos durante más de 12 horas. (Microsoft)
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Microsoft comenzó a restablecer gradualmente sus servicios después de una interrupción global que afectó durante varias horas a Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365. Los primeros indicios de recuperación aparecieron entre los usuarios, que reportaron en redes sociales que los correos electrónicos volvían a llegar a sus bandejas de entrada.

La avería comenzó durante la tarde del jueves y se extendió hasta las primeras horas del viernes, con consecuencias para usuarios particulares, empresas y organismos gubernamentales de distintos países. Aunque la compañía informó que sus sistemas mostraban señales de estabilización, todavía trabajaba para recuperar por completo la infraestructura afectada.

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Según reportó The Associated Press, Microsoft comunicó que había detectado mejoras en su capacidad operativa y que sus equipos técnicos continuaban aplicando medidas para normalizar el funcionamiento de las plataformas.

Microsoft informa sobre la progresiva recuperación de sus servicios.
Microsoft informa sobre la progresiva recuperación de sus servicios. (X)

La interrupción alcanzó distintos servicios de Microsoft 365 que interactúan con Exchange Online, la infraestructura que gestiona el correo electrónico de la compañía. Por ese motivo, además de Outlook, también se registraron inconvenientes en Teams y Copilot, el asistente de inteligencia artificial integrado en sus productos.

Microsoft trabaja para recuperar Outlook, Teams y Copilot

Durante el incidente, Microsoft explicó que sus especialistas estaban probando diferentes procedimientos para identificar el origen de la avería y recuperar los servidores afectados. La empresa optó por una restauración progresiva, con intervenciones sobre la infraestructura para evitar que los cambios destinados a solucionar el problema generaran nuevas interrupciones.

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En sus actualizaciones publicadas en X, la compañía reconoció que algunos de los procedimientos aplicados no estaban dando los resultados esperados. Sin embargo, sus comunicaciones posteriores señalaron una estabilización inicial y mejoras en el rendimiento de los sistemas.

Microsoft también aseguró que no tenía indicios de que la interrupción estuviera relacionada con una actividad malintencionada. Esto significa que, hasta el momento de sus comunicados, la empresa no había identificado señales que apuntaran a un ciberataque como causa del problema.

Outlook presentó una caída global. EFE/EPA/NEIL HALL
Outlook presentó una caída global. EFE/EPA/NEIL HALL

La dimensión del incidente se reflejó en los reportes de Downdetector, plataforma que registra interrupciones de servicios digitales a partir de las notificaciones de los usuarios. Durante el momento más crítico, alrededor de 130.000 personas de distintos países informaron dificultades para acceder a Outlook.

La caída afectó a una plataforma utilizada por millones de personas. Según datos difundidos por la propia compañía, Microsoft 365 cuenta con más de 430 millones de usuarios.

La caída de Microsoft afectó a empresas y gobiernos de varios países

Los problemas no se limitaron a quienes utilizan Outlook para comunicarse. La interrupción también tuvo consecuencias en operaciones empresariales y servicios públicos que dependen de las herramientas de Microsoft.

En Estados Unidos, Workhorse Group Inc. decidió aplazar una conferencia telefónica sobre sus resultados trimestrales debido a las dificultades tecnológicas. En Hong Kong, algunas empresas y entidades bancarias experimentaron inconvenientes con el correo electrónico. Danny Lau, empresario del sector del aluminio, explicó que su compañía no podía recibir actualizaciones de clientes estadounidenses, lo que podía alterar su calendario de producción.

La caída global de los servicios de Microsoft afectó a empresas y gobiernos de todo el mundo. EFE/EPA/NEIL HALL
La caída global de los servicios de Microsoft afectó a empresas y gobiernos de todo el mundo. EFE/EPA/NEIL HALL

En India, Air India informó que sus operaciones de vuelo continuaban con normalidad, aunque tuvo que desviar temporalmente sus servicios de correo electrónico para mantener la atención a los pasajeros. IndiGo también comunicó problemas en sus canales de atención por correo, sin que esto afectara sus vuelos.

En Singapur, la Agencia de Tecnología del Gobierno confirmó dificultades con el correo electrónico utilizado por organismos públicos y señaló que trabajaba con Microsoft para resolverlas. En Filipinas, el Tribunal Supremo reportó afectaciones en algunas operaciones, incluidas las respuestas por correo electrónico.

Japón también registró inconvenientes en su infraestructura informática gubernamental. Las autoridades informaron que estaban siguiendo el incidente y recurriendo a medios alternativos de comunicación, como las llamadas telefónicas.

Microsoft informó que ya viene recuperando sus servicios tras su caída global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Microsoft informó que ya viene recuperando sus servicios tras su caída global. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Microsoft descarta indicios de un ciberataque

La interrupción también alcanzó a compañías tecnológicas como OpenAI y Anthropic, que comunicaron problemas de conexión con herramientas de Microsoft 365.

En Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, señaló que Microsoft había comparado el incidente con la interrupción global provocada por CrowdStrike en 2024. Según explicó, la compañía no consideraba que se tratara de un ataque informático y evaluaba la posibilidad de un inconveniente relacionado con una actualización tecnológica.

Por ahora, los reportes de usuarios que vuelven a recibir correos electrónicos representan una primera señal de recuperación. Sin embargo, Microsoft todavía debe completar las tareas de restauración y comprobar que Outlook, Teams, Copilot y el resto de sus servicios funcionen con normalidad en todos los países afectados.

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