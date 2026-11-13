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El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

Servidores H800 adquiridos en la ciudad-estado insular llegaron hasta un centro de datos en Shanghái fundado por la empresaria señalada como presunta agente del gobierno chino y amante de Jensen Huang

(REUTERS/Manuel Orbegozo/Archivo)
(REUTERS/Manuel Orbegozo/Archivo)
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Una empresa china fundada por Alice Huang, la empresaria señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente de Beijing en el escándalo que sacudió a Nvidia, adquirió chips de inteligencia artificial cuya exportación a China está prohibida, informó este viernes Bloomberg News. El hallazgo amplía las ramificaciones de una crisis que ya forzó la renuncia del cofundador y director general Jensen Huang y borró casi medio billón de dólares de la capitalización bursátil de la compañía.

Según Bloomberg, que citó a una fuente anónima con conocimiento del asunto, Aperia Cloud Services, socio oficial de Nvidia con sede en Singapur, adquirió servidores con procesadores H800 al fabricante Dell Technologies. Esos equipos, en lugar de permanecer en el país insular, terminaron en manos de Shanghai Longteng Intelligent Computing, una empresa radicada en el principal hub económico del este chino que fue fundada por Alice Huang. El medio financiero respaldó la información con documentos presentados ante autoridades chinas. No quedó claro, según la misma fuente, de qué modo se efectuó la transferencia ni si Alice Huang participó directamente en la operación.

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Estados Unidos prohibió en 2023 la exportación de chips H800 a China, con el propósito de frenar el avance de Beijing en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La restricción forma parte de una política más amplia de control de tecnología considerada estratégicamente sensible.

Las imágenes y los videos muestran a Jensen Huang sentado y pasando tiempo con Alice Huang (REUTERS)

Megaspeed, en el centro de la trama de desvío de semiconductores

Alice Huang es conocida principalmente como ex directora gerente de Megaspeed International, empresa de centros de datos con sede en Singapur que las agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran vinculada al Ministerio de Seguridad del Estado chino. La firma enfrenta acusaciones de haber canalizado chips avanzados de Nvidia hacia China a través de rutas alternativas. El jueves, Megaspeed anunció que investiga si cumplió con los controles de exportación vigentes para semiconductores de alta gama. Por su parte, Malasia informó que lleva adelante una investigación sobre una filial de Megaspeed ante indicios de posible desvío de chips a terceros países.

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La firma es señalada como el principal mecanismo a través del cual chips de alto rendimiento de Nvidia habrían eludido las restricciones impuestas por Washington, aunque tanto la empresa como el gobierno chino rechazan las acusaciones. Beijing negó que Alice Huang sea una espía.

Una pantalla en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra noticias sobre el precio de las acciones de Nvidia en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Una pantalla en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York muestra noticias sobre el precio de las acciones de Nvidia en Nueva York, el lunes 9 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

El Congreso convoca a Jensen Huang para diciembre

La crisis no se limita al ámbito empresarial. Jensen Huang, de 63 años, cofundador de Nvidia y director general de la compañía durante 33 años, fue convocado a declarar en diciembre ante comisiones del Congreso de Estados Unidos. El senador republicano Tim Scott, presidente de la Comisión de Banca del Senado, anunció el jueves haber solicitado la comparecencia de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, para el 3 de diciembre. “Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, escribió Scott en X.

La iniciativa del Senado se suma a la solicitud conjunta de tres comisiones de la Cámara de Representantes, que pidieron una entrevista a puerta cerrada con Huang para el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial en caso de no comparecer.

Tres retratos contiguos de Alice Huang con ropa rosa, Jensen Huang con chaqueta negra y gafas, y Kimberly Powell de azul con los brazos cruzados.
Alice Huang / Jensen Huang / Kimberly Powell (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jensen Huang reconoció relaciones extramatrimoniales y renunció a la conducción de Nvidia

Jensen Huang, casado desde hace más de cuatro décadas, reconoció el domingo pasado haber mantenido al menos una relación extramatrimonial. La prensa identificó a Alice Huang como la persona involucrada. El miércoles, The New York Times informó sobre una segunda relación, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector médico. Al día siguiente, Huang presentó su renuncia.

Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, para ocupar el cargo de forma interina. Nacido en Taiwán y radicado en Estados Unidos desde la infancia, Jensen Huang cofundó la empresa y la llevó a convertirse, bajo su conducción, en la fabricante de semiconductores más valiosa del mundo. Sus procesadores, diseñados originalmente para los gráficos de videojuegos, se volvieron un componente esencial para el entrenamiento y la ejecución de sistemas de inteligencia artificial.

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