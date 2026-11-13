Cómo ayudar a las víctimas del derrumbe en Brooklyn: dónde donar y qué artículos se necesitan

El derrumbe del edificio en Flatbush Avenue dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas en Brooklyn. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Ante el derrumbe del edificio de 1321 Flatbush Avenue, en Brooklyn, que el miércoles 11 de noviembre dejó ocho muertos —entre ellos dos niños— y familias damnificadas, la comunidad y las autoridades de Nueva York abrieron distintas vías para canalizar la solidaridad: donaciones en efectivo, artículos de primera necesidad, refugio temporal y apoyo psicológico. Estas son las formas concretas de ayudar.

Las operaciones de búsqueda y rescate del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) concluyeron el jueves por la tarde, con 18 personas heridas además de los fallecidos. La investigación oficial sobre las causas del colapso continúa a cargo del Departamento de Edificios de la ciudad, el FDNY y la fiscalía de Brooklyn.

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Mientras ese proceso avanza de manera independiente, organizaciones comunitarias e instituciones públicas coordinan la respuesta humanitaria para quienes perdieron familiares, viviendas o pertenencias en Flatbush.

Cómo donar dinero para las víctimas del derrumbe en Brooklyn

La ciudad de Nueva York habilitó el Emergency Relief Fund a través del Mayor’s Fund to Advance New York City como canal oficial para recibir aportes económicos. Para contribuir, hay que ingresar al sitio, seleccionar “Emergency Relief Fund” en el menú desplegable y completar el proceso de donación en línea.

Un volante institucional de Brooklyn detalla los centros de acopio y los artículos solicitados para asistir a los afectados por un derrumbe en Flatbush. (@bkbpreynoso )

Los fondos recaudados se destinan a asistir a familias y vecinos afectados por emergencias como la ocurrida en Flatbush.

Además del fondo municipal, el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, lanzó una campaña de donaciones específica para las familias del derrumbe, según informó ABC7 Eyewitness News.

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La página web del fondo municipal solicita aportes económicos para asistir a los equipos de emergencia tras el colapso de un edificio en Brooklyn, Nueva York. (NYC)

Su oficina trabaja en paralelo en un proceso de rendición de cuentas sobre lo ocurrido y sigue de cerca el avance de la investigación. “Hay mucha especulación y queremos ser muy cuidadosos sobre qué ocurrió exactamente y cómo ocurrió”, dijo Reynoso en declaraciones recogidas por CBS News.

La interfaz en línea permite enviar aportes económicos al fondo de ayuda de emergencia de la alcaldía de Nueva York. (NYC)

Qué elementos necesitan las familias afectadas en Flatbush

Los legisladores locales identificaron dos categorías de necesidad inmediata: artículos de higiene nuevos y sellados, así como tarjetas de regalo de cualquier valor. La oficina del presidente del distrito de Brooklyn recibe los siguientes productos:

Jabón corporal.

Champú.

Desodorante.

Pasta dental.

Loción.

Pañales y crema para pañales.

Toallitas para bebés.

El Brooklyn Borough Hall recibe artículos de higiene personal nuevos y tarjetas de regalo destinadas a los vecinos afectados. (AP Photo/Ryan Murphy)

La recepción funciona de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m., en el Brooklyn Borough Hall, 209 Joralemon Street (entrada por Adams Street).

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Las tarjetas de regalo —de cualquier valor y sin restricción de comercio— permiten que las familias adquieran los insumos que cada hogar necesita de manera particular. “Vamos a conseguir tarjetas de regalo para que puedan ir a BJ’s o a Target y comprar los artículos de higiene que necesitan”, dijo Benjamin Pinczewski, de Elefterakis and Panek, en declaraciones recogidas por ABC7 Eyewitness News.

La línea federal Disaster Distress Helpline ofrece apoyo psicológico gratuito y confidencial durante las 24 horas con atención en español. (AP Photo/Ryan Murphy)

También se puede contactar directamente a la oficina de la asambleísta Rodneyse Bichotte Hermelyn al 718-940-0428 para coordinar la entrega de tarjetas de regalo pequeñas y artículos de higiene envasados.

Dónde entregar donaciones y coordinar voluntariado

La campaña “Solidarity with Flatbush”, impulsada por la oficina del presidente del distrito de Brooklyn junto a legisladores locales, habilitó cuatro puntos de entrega de donaciones:

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Brooklyn Borough Hall — 209 Joralemon Street (entrada por Adams St.) — lunes a viernes, 9 a.m. a 4 p.m.

D.R.U.M. — 1468 Flatbush Avenue — lunes a viernes, 11 a.m. a 5 p.m.

Oficina de la concejala Farah N. Louis — 2253 Nostrand Avenue — lunes a viernes, 10 a.m. a 4 p.m.

Flatbush YMCA — 1401 Flatbush Avenue — lunes a viernes, 8:30 a.m. a 8:30 p.m.; sábados y domingos, 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

El Bridge Multicultural Advocacy Project funciona además como punto de recepción y coordina parte de la respuesta comunitaria para quienes perdieron seres queridos o su vivienda. La organización lleva adelante una colecta de ropa de emergencia los días lunes 16 y martes 17 de noviembre, entre las 11 a.m. y las 4 p.m., en su sede de 1894 Flatbush Avenue. Para más información, se puede contactar a Mark Appel al 917-804-3942.

Según informó ABC7 Eyewitness News, la organización Heart 9/11 también participa en la respuesta al colapso: “Estamos movilizando lo que tenemos. Van a necesitar transporte. También necesitamos encontrar lugares donde puedan vivir a corto plazo”, señaló Joseph Gonzalez, de Heart 9/11.

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Antes de acercarse a cualquier punto de entrega, se recomienda confirmar la vigencia de los horarios y las necesidades en los canales oficiales, ya que pueden modificarse.

Refugio, asistencia pública y apoyo psicológico para los damnificados

El Flatbush YMCA, ubicado en 1401 Flatbush Avenue, funciona como centro de recursos temporales para familias que requieren alojamiento u orientación, en conjunto con la NYC Emergency Management y la American Red Cross Greater New York Region. Varias personas se acercaron al lugar para buscar información sobre víctimas y para gestionar opciones de vivienda, según informó CBS News. El YMCA también recibe donaciones de artículos de primera necesidad de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:30 p.m., y los fines de semana, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

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Las autoridades habilitaron la línea 311 para consultar por personas desaparecidas mientras la avenida Flatbush permanece cerrada al tránsito. (REUTERS/Brendan McDermid)

Quienes necesiten recursos adicionales pueden acudir al Human Resources Administration (HRA) Access Center de Clinton Hill, ubicado en 495 Clermont Avenue, entre Atlantic Avenue y Fulton Street. El centro opera de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m., y su teléfono es el 929-221-2809.

El HRA puede asistir con:

Asistencia en efectivo.

Mudanza y almacenamiento.

Beneficios SNAP.

Medicaid.

Además, World Central Kitchen provee comidas a familias afectadas y a rescatistas directamente en la zona del colapso.

Para apoyo emocional, la Substance Abuse and Mental Health Services Administration pone a disposición la Disaster Distress Helpline, disponible las 24 horas al 1-800-985-5990. Los hispanohablantes pueden presionar “2” para recibir atención en español. El servicio también ofrece conexión con consejeros en más de 100 idiomas, con carácter confidencial y sin costo.

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Cómo consultar sobre familiares o personas posiblemente afectadas

Quienes no puedan comunicarse con alguien que podría haber estado en el edificio o en sus inmediaciones deben llamar al 311 si se encuentran dentro de Nueva York, o al 212-639-9675 si se encuentran fuera de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los residentes mantenerse alejados del área afectada mientras las investigaciones continúan. La avenida Flatbush permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue.