Estados Unidos

Finalizaron las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn que dejó ocho muertos

Las autoridades de Nueva York concluyeron la búsqueda entre los escombros del inmueble de Flatbush Avenue, mientras avanza la investigación sobre las causas del colapso que también dejó 18 heridos

Un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Las tomas aéreas registran los restos de la estructura desplomada, maquinaria pesada en un terreno contiguo y las paredes internas expuestas de una edificación vecina. El hecho provocó la muerte de al menos seis personas y lesiones en otras 19, registrándose también la presencia de vehículos de emergencia en las calles aledañas (X/@NYCCatharsis)

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Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, mientras las autoridades de Nueva York cerraron las tareas de búsqueda y abrieron una investigación para determinar las causas del siniestro. El inmueble estaba ubicado en el 1321 de Flatbush Avenue y colapsó el miércoles, informó CBS News New York.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, comunicó que seis víctimas fallecieron en el lugar y otras dos murieron luego de ser trasladadas a centros hospitalarios. Además, 18 personas resultaron heridas, entre ellas 14 civiles y cuatro bomberos; una permanecía en estado crítico en el último reporte citado por el medio.

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La búsqueda terminó tras revisar por completo los escombros

El Departamento de Bomberos de Nueva York concluyó la búsqueda en Flatbush Avenue tras confirmar la muerte de ocho personas y registrar 18 heridos por el derrumbe (REUTERS/Angelina Katsanis)
El Departamento de Bomberos de Nueva York concluyó la búsqueda en Flatbush Avenue tras confirmar la muerte de ocho personas y registrar 18 heridos por el derrumbe (REUTERS/Angelina Katsanis)

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) dio por concluidas las operaciones de rescate a las 15:37 del jueves, después de que sus equipos revisaran todo el perímetro afectado. El escenario quedó bajo control del Departamento de Edificios y de la Policía de Nueva York, aseguró la cobertura local.

Mamdani indicó que dos de los fallecidos trabajaban en la obra de construcción situada junto al edificio que se vino abajo. También destacó la participación de trabajadores que, pese a haber sobrevivido al derrumbe, regresaron al sitio para retirar escombros y asistir a otras personas atrapadas.

Hay personas con vida hoy gracias a su heroísmo de ayer”, afirmó el alcalde sobre la intervención de los obreros y los equipos de emergencia, en declaraciones recogidas por CBS News New York. De acuerdo con el funcionario, los bomberos llegaron al lugar en menos de un minuto desde la primera llamada al 911.

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Entre las historias de supervivencia, el medio difundió un video grabado dentro de un departamento en el momento del colapso. Anderson Velez explicó que no estaba en casa, pero que su esposa y sus dos hijos sí se encontraban allí. La familia fue rescatada: la mujer y un niño de 9 años fueron hospitalizados, mientras que el hijo de 2 años no sufrió lesiones, relató Velez.

La causa del derrumbe continúa bajo investigación

Las autoridades todavía no informaron una causa oficial para el colapso en Flatbush Avenue. El Departamento de Edificios analiza tanto las condiciones del inmueble como la actividad de construcción en el terreno lindero, donde había trabajos de excavación y cimentación.

La construcción vecina había tenido una orden de paralización por falta de protecciones aéreas para edificios próximos, como redes o coberturas, aunque la ciudad levantó esa medida en mayo después de que las infracciones fueran corregidas. Un contratista de demolición sostuvo que su empresa solo intervino en la demolición y no en las excavaciones realizadas el día del desastre, de acuerdo con la información publicada.

El especialista en ciencias del fuego Glenn Corbett, profesor asociado del John Jay College of Criminal Justice, señaló que el edificio tenía cerca de 100 años y que las alteraciones del suelo junto a una estructura antigua pueden incrementar los riesgos. “Cuando se retira una de las edificaciones contiguas, la construcción puede perder estabilidad”, explicó el exsubjefe de bomberos Vincent Dunn al describir las particularidades de este tipo de inmuebles adosados.

La fiscalía de distrito de Brooklyn, encabezada por Eric González, evalúa si existió alguna conducta delictiva relacionada con el derrumbe. Mamdani afirmó que el municipio también inspeccionará cerca de 100 obras vinculadas con cinco entidades asociadas al sitio de construcción próximo al edificio colapsado.

El edificio acumulaba 98 infracciones abiertas antes del siniestro

El inmueble derrumbado en Brooklyn acumulaba 98 infracciones sin resolver en los registros oficiales por problemas de plagas y filtraciones (REUTERS/Angelina Katsanis)
El inmueble derrumbado en Brooklyn acumulaba 98 infracciones sin resolver en los registros oficiales por problemas de plagas y filtraciones (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los registros de vivienda de la ciudad enumeraban 98 infracciones sin resolver en la propiedad antes del derrumbe, informó el medio. Los señalamientos incluían problemas por plagas, filtraciones y otras deficiencias, mientras que la investigación también alcanza al propietario del inmueble y a los contratistas de la obra vecina.

La empresa Townhouse Builders, que tenía permisos municipales para excavación y cimentación en el predio lindero, fue demandada al menos 67 veces desde 2012, de acuerdo con documentos judiciales revisados por la cadena. Más de la mitad de esas acciones fueron iniciadas por trabajadores que denunciaron lesiones en obras, mientras otras causas se relacionaron con supuestos daños en edificios colindantes.

Las autoridades ordenaron desalojos en los inmuebles 1323, 1325 y 1327 de Flatbush Avenue. En paralelo, la ciudad habilitó asistencia para residentes afectados y solicitó que quienes no puedan comunicarse con algún posible damnificado llamen al 311; quienes estén fuera de Nueva York pueden hacerlo al 212-639-9675.

El gobernador de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que el estado colaborará con la recuperación y con las pesquisas. “Los neoyorquinos merecen saber cómo y por qué ocurrió esto”, sostuvo, mientras los investigadores avanzan sobre las condiciones que precedieron al derrumbe.

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