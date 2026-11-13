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El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

La crisis de DC tras la salida de James Gunn podría haber propiciado el ascenso de Pattinson como principal candidato

Josh O'Connor se postula como candidato a 007.
Josh O'Connor se postula como candidato a 007.
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Josh O’Connor quedó fuera de la carrera por interpretar a James Bond después de meses de especulación sobre su posible llegada al papel. Una fuente confirmó al Daily Mail que el actor rechazó la oferta, mientras Robert Pattinson se perfila como el favorito interno de Amazon MGM Studios para encabezar la próxima entrega de 007. Durante semanas, O’Connor figuró entre los principales candidatos a suceder a Daniel Craig como James Bond. Las pruebas de cámara para el papel se realizaron el mes pasado en los estudios Bray, en Berkshire, con el actor compitiendo directamente contra Callum Turner y Jack Lowden.

Josh O’Connor no continuará en la carrera para ser el próximo James Bond: el actor rechazó la oferta de Amazon MGM Studios tras participar en las pruebas de cámara del mes pasado, según confirmó una fuente al Daily Mail. La decisión llega después de que el propio actor expresara dudas públicas sobre sus posibilidades de quedarse con el papel. El estudio no habría quedado insatisfecho con su desempeño en la audición. Según trascendió, O’Connor permanece en carrera a pesar de no haber alcanzado el resultado que Amazon esperaba del candidato final.

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El propio O’Connor había dejado entrever que el papel se le escapaba de las manos. Durante una función de la obra teatral Golden Boy del National Theatre, consultado sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo espía británico, respondió: “No, no, no. Veremos, pero lo dudo”. El actor agregó que tiene un proyecto en enero, pero que después se tomará “un tiempo de descanso” en 2027, una declaración que varios medios interpretaron como una señal de que la decisión ya estaba tomada. Pese a esto, O’Connor reconoció que ser considerado para un papel de esa magnitud resulta “extraordinario”.

Robert Pattinson en 'Tenet'
Robert Pattinson en 'Tenet'

Pattinson gana terreno en las negociaciones internas

Mientras O’Connor se retiraba de la contienda, Robert Pattinson ganó peso como el nombre más fuerte dentro de las negociaciones de Amazon. Según un reporte del periodista Matt Belloni, publicado en su newsletter What I’m Hearing de Puck News, las conversaciones con el actor habrían sido “complicadas”. De acuerdo con Belloni, Pattinson aceptó comprometerse únicamente a tres películas de la saga 007, mientras que el resto de los candidatos se mostraron dispuestos a firmar contratos por cuatro entregas. Esa diferencia en las condiciones habría demorado el cierre del acuerdo entre el estudio y el actor. El periodista Jeff Sneider sostuvo, según el mismo reporte, que elegir a Pattinson para el papel del espía “tiene más sentido financiero” para Amazon, dado que el actor ya está acostumbrado a la presión de encabezar una gran franquicia cinematográfica.

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La demora en cerrar un acuerdo con Pattinson estaría vinculada, según Belloni, a las dudas sobre el futuro del universo de DC y la continuidad del actor como Batman tras el estreno de The Batman Part II, previsto para 2028. Ese papel seguiría siendo la prioridad número uno del actor por encima de Bond. Los productores de la gestión anterior de la saga ya habían seguido de cerca a Pattinson, aunque tras su elección para interpretar a Batman, bajo la dirección de Matt Reeves, se habrían mostrado escépticos sobre la posibilidad de que se convirtiera en el sucesor de Craig.

Mientras se definen los detalles del acuerdo con Pattinson, Callum Turner continúa moviéndose para liberar su agenda. El actor dejó recientemente la empresa de producción que había fundado junto a su esposa, Dua Lipa, un gesto que varios medios interpretaron como una señal de que apunta de lleno al papel de 007. Turner también fue visto filmando un comercial para la marca de whisky Johnnie Walker Blue Label, en el que reemplazó el clásico martini de Bond por una copa de la bebida escocesa. El rodaje se produjo poco después de su regreso a Nueva York, donde continúa filmando la comedia romántica One Night Only. Según las últimas cuotas de la casa de apuestas William Hill, Pattinson pasó de 16 a 1 a 3 a 1 desde el fin de semana, mientras que O’Connor se movió de 9 a 1 a 5 a 2. Turner se mantiene como favorito del mercado con una cuota de 11 a 10. Jack Lowden, por su parte, también permanece entre los candidatos pese a no haber convencido del todo al estudio en sus pruebas de cámara, de acuerdo con el reporte de Belloni.

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