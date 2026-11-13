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Singapur acusa a un quinto implicado en el caso de los servidores con chips de Nvidia enviados a Malasia

Shi Bingzhe, de nacionalidad china según The Straits Times, enfrenta 41 cargos de lavado de dinero, junto con dos empresas que dirigía, y la fiscalía pidió que use tobillera electrónica

La policía de Singapur acusó a Shi Bingzhe y a dos empresas que dirigía por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de 917 servidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
La policía de Singapur acusó a Shi Bingzhe y a dos empresas que dirigía por presunto lavado de dinero relacionado con la compra de 917 servidores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
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La policía de Singapur acusó el 13 de noviembre a Shi Bingzhe, el quinto individuo imputado en el caso de los servidores con posibles chips de Nvidia enviados a Malasia, y a dos empresas que él dirigía. Les atribuye haber adquirido 917 servidores de Aperia International, una compañía ya acusada de fraude.

Según el comunicado policial, Shi era director de Superphi y director de operaciones de NJ Global Financial. Entre mayo de 2024 y febrero de 2025, ambas firmas compraron los equipos en 41 transacciones, con motivos razonables para saber que representaban beneficios de un delito, el fraude por falsa declaración.

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Shi enfrenta 41 cargos de lavado de dinero, uno por operación, por haber consentido los hechos como directivo. Superphi responde por seis cargos y NJ Global por 35. Cada cargo contra Shi prevé hasta 10 años de cárcel, una multa de hasta SGD 500.000, o ambas penas.

Los equipos adquiridos a Aperia International habrían sido parte de una operación para ocultar el destino final de servidores que podían contener chips avanzados de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los equipos adquiridos a Aperia International habrían sido parte de una operación para ocultar el destino final de servidores que podían contener chips avanzados de Nvidia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las empresas arriesgan una multa de hasta SGD 1 millón por cargo, o el doble del valor de los beneficios criminales si esa cifra es mayor.

The Straits Times informó que Shi, de 34 años, es de nacionalidad china. Su defensa pidió aplazar la audiencia para recibir instrucciones. La fiscalía propuso una fianza de SGD 300.000 y pidió que use una tobillera electrónica, por la gravedad de los delitos.

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Cinco personas y seis empresas acusadas hasta ahora

Con Shi suman cinco individuos y seis compañías acusados en este caso, según la policía. Los otros cuatro son Alan Wei Zhaolun, director ejecutivo del Grupo Aperia; Jenny Lim, su directora financiera; Aaron Woon Guo Jie, jefe de ventas; y Li Ming, controlador de la empresa Luxuriate Your Life.

Wei, Woon y Li fueron acusados por primera vez en febrero de 2025. Lim lo fue en abril de 2026. En julio, la justicia acusó a cuatro empresas, entre ellas Aperia International, por falsa declaración. La policía lo describió como la primera vez que se procesaba a sociedades en esta investigación.

Los cargos por fraude sostienen que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, Wei, Lim y Woon aseguraron a los proveedores Dell, Super Micro Computer y Asus que una empresa del Grupo Aperia sería la usuaria final de los servidores.

Cinco personas y seis compañías enfrentan cargos en Singapur por un caso de presunto fraude en la adquisición de servidores tecnológicos que habrían sido enviados a Malasia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Cinco personas y seis compañías enfrentan cargos en Singapur por un caso de presunto fraude en la adquisición de servidores tecnológicos que habrían sido enviados a Malasia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La policía emitió una orden que impide vender una mansión valorada en unos SGD 55 millones y embargó cerca de SGD 1 millón en cuentas bancarias. The Business Times informó que a Wei se le atribuye haber usado más de SGD 38 millones de ganancias ilícitas para comprarla. Su abogado calificó los cargos de “equivocados”, según Mothership.

Una investigación de Estados Unidos sobre DeepSeek dio origen al caso

The Straits Times señaló que el caso salió a la luz tras una investigación estadounidense sobre si la empresa china de IA DeepSeek había esquivado las restricciones a la venta de chips avanzados de Nvidia mediante terceros en otros países, incluido Singapur. Las autoridades dijeron que la pesquisa partió de una denuncia anónima.

En marzo de 2025, el ministro del Interior, K Shanmugam, afirmó que los servidores, provistos por Dell y Super Micro a empresas de Singapur, podían contener chips de Nvidia y luego se enviaron a Malasia. “La pregunta es si Malasia fue el destino final o si desde allí fueron a otro lugar”, dijo, según Mothership, y agregó que no se sabía con certeza.

La investigación comenzó tras las sospechas de que chips de Nvidia destinados a otros mercados podrían haber llegado a China mediante intermediarios y operaciones comerciales en terceros países. REUTERS/Ann Wang/File Photo
La investigación comenzó tras las sospechas de que chips de Nvidia destinados a otros mercados podrían haber llegado a China mediante intermediarios y operaciones comerciales en terceros países. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Singapur sostiene que no aplica controles de exportación que otros países imponen por su cuenta, pero que actúa contra quienes cometen fraude, según informó Reuters a través de CNA. Los casos de Shi y las dos empresas volverán a la corte el 4 de enero de 2027, según The Straits Times.

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