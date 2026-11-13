La interna demócrata en el Senado de EEUU: Van Hollen desafiará a Schumer por el liderazgo de la bancada

El senador estadounidense Chris Van Hollen (D-MD) dirige una rueda de prensa (REUTERS/Elizabeth Frantz/Archivo)

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El senador demócrata Chris Van Hollen anunció el jueves que competirá contra Chuck Schumer por el liderazgo de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, después de que el partido recuperó el control de la Cámara en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Van Hollen, de 67 años y representante de Maryland, planteó que los resultados electorales exigen un cambio en la conducción partidaria. “En estas elecciones, los estadounidenses nos pidieron que reformáramos una economía manipulada en contra de los trabajadores y alimentada por la corrupción política. Para lograrlo, necesitamos un nuevo liderazgo”, escribió en X.

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“Por eso me presento como candidato a líder de la mayoría en el Senado”, anunció el senador, cuya postulación abre la primera disputa pública por la conducción demócrata de la cámara alta en décadas.

Los demócratas ganaron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes tras imponerse a los republicanos del presidente Donald Trump. El nuevo Congreso asumirá el 3 de enero de 2027. El partido tendrá al menos 54 bancas en el Senado de 100 escaños, aunque todavía permanece sin definición una contienda electoral en Alaska.

El líder demócrata en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer, el 4 de noviembre de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Schumer, de 75 años, lidera a los demócratas en el Senado desde hace años y enfrenta reclamos internos para que deje el cargo tras el resultado electoral. Van Hollen se convirtió en el primer senador que formalizó una candidatura para desplazarlo.

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El senador independiente Bernie Sanders, que integra el bloque demócrata, anticipó esta semana que no respaldará la continuidad de Schumer. El senador electo por Michigan Abdul El-Sayed también expresó su apoyo a Van Hollen.

Schumer respondió que recibe con interés el debate sobre el futuro del partido, aunque afirmó que conserva el respaldo suficiente para continuar en el puesto. “Acojo con satisfacción cualquier debate sobre el futuro de nuestro grupo parlamentario y el importante trabajo que tenemos por delante. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos: 55 escaños y sumando es un resultado increíble, y tengo los votos necesarios para seguir como líder demócrata”, escribió en X.

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“Espero con interés liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir con el pueblo estadounidense”, agregó. La elección interna se realizará a puertas cerradas y mediante voto secreto a comienzos de diciembre.

Vista general del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D. C., EE. UU., 11 de noviembre de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Scott Colom gana en Mississippi y se convierte en su primer senador afroamericano en 146 años

El demócrata Scott Colom derrotó a la senadora republicana Cindy Hyde-Smith en Mississippi y se convertirá en el primer senador afroamericano elegido por ese estado desde la Reconstrucción, tras la Guerra Civil de Estados Unidos.

Con el 99% de los votos previstos contabilizados, Colom obtuvo 49,2% de los sufragios frente al 48,7% de Hyde-Smith, una diferencia de cerca de 4.700 votos. La elección rompe una racha de 79 años sin triunfos demócratas en una contienda senatorial de Mississippi, que no elegía a un integrante de ese partido desde 1947.

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Hyde-Smith, de 67 años, llamó a Colom para reconocer su derrota, según informó un portavoz de su campaña. Más tarde, difundió un video en el que afirmó: “Aunque este no es el resultado por el que trabajamos ni el que esperábamos, respeto la decisión de los votantes de Mississippi”.

El demócrata Scott Colom saluda a sus seguidores (Lauren Witte/USA Today Network vía REUTERS)

Colom, de 43 años, era fiscal de distrito en cuatro condados del norte de Mississippi, cerca de la frontera con Alabama. Su victoria representa el octavo escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en el Senado en las legislativas de noviembre.

Mississippi no dispone de un mecanismo para solicitar o activar un recuento en una elección cerrada, según informó la Secretaría de Estado a ABC News. La fecha límite para certificar los resultados es este viernes 13 de noviembre.

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(Con información de AFP)