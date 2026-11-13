Estados Unidos

El edificio de Flatbush acumulaba 98 infracciones abiertas antes del derrumbe

El colapso en Brooklyn dejó ocho muertos, incluidos dos niños, mientras las autoridades investigan al propietario y las obras realizadas en el predio vecino

Un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Las tomas aéreas registran los restos de la estructura desplomada, maquinaria pesada en un terreno contiguo y las paredes internas expuestas de una edificación vecina. El hecho provocó la muerte de al menos seis personas y lesiones en otras 19, registrándose también la presencia de vehículos de emergencia en las calles aledañas (X/@NYCCatharsis)

Guardar

El inmueble de 1321 Flatbush Avenue, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, tenía 98 infracciones abiertas antes del derrumbe que dejó ocho personas muertas, entre ellas dos niños. Las autoridades todavía no determinaron la causa del colapso y mantienen una investigación sobre el estado de la propiedad y las obras realizadas en el terreno vecino.

CBS News New York informó que los registros municipales incluían faltas relacionadas con filtraciones, presencia de chinches y otras condiciones de mantenimiento. La construcción quedó reducida a escombros tras el incidente, ocurrido en el barrio de Flatbush.

PUBLICIDAD

La propiedad pertenece a Isolag Realty Corporation, cuya representación registrada figura a nombre de Olufemi Falade. El defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, indicó que su oficina también revisa los antecedentes del dueño ante posibles responsabilidades.

Estamos investigando informaciones preocupantes que recibimos sobre la propiedad y su propietario, que pudo haber actuado con negligencia”, afirmó Williams, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio estadounidense. El funcionario añadió que Falade pudo haber integrado la lista de propietarios con peores antecedentes de la ciudad en años recientes.

El propietario ya había enfrentado acusaciones por problemas habitacionales

La propiedad acumulaba 98 infracciones abiertas ante las autoridades locales por filtraciones, chinches y problemas de mantenimiento (REUTERS/Angelina Katsanis)
La propiedad acumulaba 98 infracciones abiertas ante las autoridades locales por filtraciones, chinches y problemas de mantenimiento (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los cuestionamientos contra Falade no son nuevos. En 2006, la ciudad de Nueva York lo llevó a los tribunales tras acusarlo de no resolver deficiencias en algunos de sus edificios, tal como recordó CBS News New York. Un juez lo declaró en desacato civil y le impuso una condena de 12 días de cárcel.

PUBLICIDAD

Ese antecedente volvió a tomar relevancia mientras el Departamento de Edificios de Nueva York examina las circunstancias del derrumbe. La investigación abarca tanto al propietario del edificio caído como a los contratistas que participaron en las tareas de construcción cercanas.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que se establecerán responsabilidades si las pesquisas detectan incumplimientos. “Si alguna persona o entidad tiene responsabilidad por lo ocurrido, le exigiremos que responda plenamente por ello”, expresó el alcalde el jueves, en declaraciones difundidas por la cadena local.

Las autoridades no precisaron todavía si las infracciones acumuladas en el edificio guardan relación directa con el derrumbe. La determinación dependerá de los peritajes técnicos y de la revisión de documentación, imágenes y testimonios que recopila el organismo municipal.

La ciudad había paralizado una demolición en el predio lindero

El colapso del inmueble en Flatbush Avenue en Brooklyn causó la muerte de ocho personas, entre ellas dos niños (REUTERS/Angelina Katsanis)
El colapso del inmueble en Flatbush Avenue en Brooklyn causó la muerte de ocho personas, entre ellas dos niños (REUTERS/Angelina Katsanis)

El Departamento de Edificios había ordenado en marzo la suspensión de los trabajos de demolición en el lote contiguo al inmueble de Flatbush. La medida respondió a la falta de protecciones elevadas, como coberturas o redes, para resguardar a las propiedades vecinas y ubicadas detrás de la obra.

Los inspectores detectaron que las tareas se reanudaron pese a esa orden, por lo que emitieron una infracción adicional en abril. Sin embargo, un portavoz del organismo aseguró que los problemas fueron corregidos y que la restricción fue levantada en mayo.

La empresa contratista encargada de esa demolición sostuvo, mediante un correo electrónico enviado a CBS News New York, que había terminado su participación meses antes del derrumbe. También señaló que no intervino en la excavación que se realizaba el miércoles, cuando se produjo la tragedia.

El comisionado del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, señaló que los investigadores analizarán todo el material disponible. “Revisaremos fotografías, videos e información aportada por cualquier persona que pueda compartirla”, declaró el funcionario.

Inspectores revisan cerca de 100 obras vinculadas a las empresas investigadas

El alcalde Zohran Mamdani ordenó la inspección de cerca de 100 obras vinculadas a las empresas involucradas en el predio (REUTERS/Angelina Katsanis)
El alcalde Zohran Mamdani ordenó la inspección de cerca de 100 obras vinculadas a las empresas involucradas en el predio (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los planos presentados ante los registros de zonificación indicaban que los desarrolladores buscaban levantar un edificio residencial de nueve pisos en el lote vecino. No obstante, la ciudad solo había aprobado hasta ahora un proyecto de tres niveles.

Mamdani afirmó que su administración identificó a los contratistas y compañías relacionadas con el sitio de construcción. Esas firmas están vinculadas a cerca de 100 obras en distintos puntos de Nueva York, que ahora serán revisadas por inspectores municipales.

La ciudad puso en marcha una inspección general de esas propiedades para detectar posibles riesgos. Mientras tanto, la investigación sobre el derrumbe de Brooklyn continúa sin una causa oficial y con la atención puesta en los antecedentes del edificio, su propietario y la actividad constructiva desarrollada a su alrededor.

Temas Relacionados

Nueva YorkBrooklynDerrumbeEDIFICIOEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Finalizaron las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn que dejó ocho muertos

Las autoridades de Nueva York concluyeron la búsqueda entre los escombros del inmueble de Flatbush Avenue, mientras avanza la investigación sobre las causas del colapso que también dejó 18 heridos

Finalizaron las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn que dejó ocho muertos

La interna demócrata en el Senado de EEUU: Van Hollen desafiará a Schumer por el liderazgo de la bancada

El legislador de Maryland, de 67 años, anunció su postulación tras la recuperación partidaria de la cámara alta y sostuvo que los votantes reclamaron reformas económicas, por lo que se necesita un nuevo líder en recinto legislativo

La interna demócrata en el Senado de EEUU: Van Hollen desafiará a Schumer por el liderazgo de la bancada

La Justicia de EEUU condenó a dos años de prisión al hombre que amenazó de muerte a Marco Rubio y Kristi Noem

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que Jon Christopher Enriquez, de 47 años, fue sancionado en una corte federal tras difundir mensajes intimidatorios dirigidos contra los dos funcionarios

La Justicia de EEUU condenó a dos años de prisión al hombre que amenazó de muerte a Marco Rubio y Kristi Noem

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, comparecerá ante el Senado por el escándalo de Nvidia

La convocatoria se produce en medio de una presión bipartidista para que la administración de Donald Trump aclare qué sabía sobre los presuntos vínculos de Jensen Huang, ex director ejecutivo de Nvidia, con una supuesta espía china

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, comparecerá ante el Senado por el escándalo de Nvidia

Estados Unidos aún no determinó si la presunta amante del ex CEO de Nvidia es una espía china

“Ni el Departamento de Justicia, ni yo, ni el director del FBI, Kash Patel, hemos llegado a ninguna conclusión sobre quién es ella realmente”, afirmó el fiscal general Todd Blanche

Estados Unidos aún no determinó si la presunta amante del ex CEO de Nvidia es una espía china

TECNO

Más de la mitad de los usuarios de streaming prefiere concentrar sus servicios en un solo lugar, según una encuesta

Más de la mitad de los usuarios de streaming prefiere concentrar sus servicios en un solo lugar, según una encuesta

La plataforma de predicciones Kalshi negocia una inversión que la valuaría en USD 65.000 millones

Singapur acusa a un quinto implicado en el caso de los servidores con chips de Nvidia enviados a Malasia

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 13 de noviembre

Estados Unidos usará IA en todo su espacio aéreo para reordenar vuelos y reducir demoras

ENTRETENIMIENTO

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

U2 lanza su nuevo disco y así suena la canción dedicada a Rosalía: “Con tu baile aprendemos a rezar”

Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

“¿Pediré disculpas? No”: la respuesta de AnnaSophia Robb sobre el impacto de Un puente hacia Terabithia en los niños

MUNDO

Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

Von der Leyen dijo que Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa de negociaciones con Rusia

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China