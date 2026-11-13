El edificio de Flatbush acumulaba 98 infracciones abiertas antes del derrumbe

Un edificio de tres pisos colapsó en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Las tomas aéreas registran los restos de la estructura desplomada, maquinaria pesada en un terreno contiguo y las paredes internas expuestas de una edificación vecina. El hecho provocó la muerte de al menos seis personas y lesiones en otras 19, registrándose también la presencia de vehículos de emergencia en las calles aledañas (X/@NYCCatharsis)

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El inmueble de 1321 Flatbush Avenue, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, tenía 98 infracciones abiertas antes del derrumbe que dejó ocho personas muertas, entre ellas dos niños. Las autoridades todavía no determinaron la causa del colapso y mantienen una investigación sobre el estado de la propiedad y las obras realizadas en el terreno vecino.

CBS News New York informó que los registros municipales incluían faltas relacionadas con filtraciones, presencia de chinches y otras condiciones de mantenimiento. La construcción quedó reducida a escombros tras el incidente, ocurrido en el barrio de Flatbush.

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La propiedad pertenece a Isolag Realty Corporation, cuya representación registrada figura a nombre de Olufemi Falade. El defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, indicó que su oficina también revisa los antecedentes del dueño ante posibles responsabilidades.

“Estamos investigando informaciones preocupantes que recibimos sobre la propiedad y su propietario, que pudo haber actuado con negligencia”, afirmó Williams, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio estadounidense. El funcionario añadió que Falade pudo haber integrado la lista de propietarios con peores antecedentes de la ciudad en años recientes.

El propietario ya había enfrentado acusaciones por problemas habitacionales

La propiedad acumulaba 98 infracciones abiertas ante las autoridades locales por filtraciones, chinches y problemas de mantenimiento (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los cuestionamientos contra Falade no son nuevos. En 2006, la ciudad de Nueva York lo llevó a los tribunales tras acusarlo de no resolver deficiencias en algunos de sus edificios, tal como recordó CBS News New York. Un juez lo declaró en desacato civil y le impuso una condena de 12 días de cárcel.

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Ese antecedente volvió a tomar relevancia mientras el Departamento de Edificios de Nueva York examina las circunstancias del derrumbe. La investigación abarca tanto al propietario del edificio caído como a los contratistas que participaron en las tareas de construcción cercanas.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que se establecerán responsabilidades si las pesquisas detectan incumplimientos. “Si alguna persona o entidad tiene responsabilidad por lo ocurrido, le exigiremos que responda plenamente por ello”, expresó el alcalde el jueves, en declaraciones difundidas por la cadena local.

Las autoridades no precisaron todavía si las infracciones acumuladas en el edificio guardan relación directa con el derrumbe. La determinación dependerá de los peritajes técnicos y de la revisión de documentación, imágenes y testimonios que recopila el organismo municipal.

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La ciudad había paralizado una demolición en el predio lindero

El colapso del inmueble en Flatbush Avenue en Brooklyn causó la muerte de ocho personas, entre ellas dos niños (REUTERS/Angelina Katsanis)

El Departamento de Edificios había ordenado en marzo la suspensión de los trabajos de demolición en el lote contiguo al inmueble de Flatbush. La medida respondió a la falta de protecciones elevadas, como coberturas o redes, para resguardar a las propiedades vecinas y ubicadas detrás de la obra.

Los inspectores detectaron que las tareas se reanudaron pese a esa orden, por lo que emitieron una infracción adicional en abril. Sin embargo, un portavoz del organismo aseguró que los problemas fueron corregidos y que la restricción fue levantada en mayo.

La empresa contratista encargada de esa demolición sostuvo, mediante un correo electrónico enviado a CBS News New York, que había terminado su participación meses antes del derrumbe. También señaló que no intervino en la excavación que se realizaba el miércoles, cuando se produjo la tragedia.

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El comisionado del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, señaló que los investigadores analizarán todo el material disponible. “Revisaremos fotografías, videos e información aportada por cualquier persona que pueda compartirla”, declaró el funcionario.

Inspectores revisan cerca de 100 obras vinculadas a las empresas investigadas

El alcalde Zohran Mamdani ordenó la inspección de cerca de 100 obras vinculadas a las empresas involucradas en el predio (REUTERS/Angelina Katsanis)

Los planos presentados ante los registros de zonificación indicaban que los desarrolladores buscaban levantar un edificio residencial de nueve pisos en el lote vecino. No obstante, la ciudad solo había aprobado hasta ahora un proyecto de tres niveles.

Mamdani afirmó que su administración identificó a los contratistas y compañías relacionadas con el sitio de construcción. Esas firmas están vinculadas a cerca de 100 obras en distintos puntos de Nueva York, que ahora serán revisadas por inspectores municipales.

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La ciudad puso en marcha una inspección general de esas propiedades para detectar posibles riesgos. Mientras tanto, la investigación sobre el derrumbe de Brooklyn continúa sin una causa oficial y con la atención puesta en los antecedentes del edificio, su propietario y la actividad constructiva desarrollada a su alrededor.