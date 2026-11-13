La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

Una vista satelital muestra un panorama de los túneles en el complejo nuclear de Isfahán, en Isfahán, Irán, el 26 de junio de 2026 (Vantor/Handout via REUTERS)

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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió este viernes que más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido en Irán siguen en paradero desconocido y exigió con “máxima urgencia” que Teherán permita el retorno de sus inspectores a las instalaciones nucleares del país.

En un informe técnico emitido en Viena con motivo de la próxima reunión de la Junta de Gobernadores, el organismo nuclear de la ONU señaló que la falta de acceso a las instalaciones y la negativa iraní a brindar información sobre esos materiales —con posible uso militar— constituye “un motivo de grave preocupación”.

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La situación se agravó tras los ataques militares que Israel, con participación de Estados Unidos, lanzó en junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, dando inicio a un conflicto de 12 días. Las mismas instalaciones volvieron a ser alcanzadas en la actual guerra, desatada el 28 de febrero.

El logo del OIEA frente a la sede de la agencia en Viena, Austria (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El organismo pide a Irán medidas graduales para restaurar las inspecciones

Ante el estancamiento, el director general del OIEA instó a Irán a considerar “medidas técnicas y graduales que permitan crear las condiciones necesarias para el regreso de los inspectores del organismo al país”.

Según el informe, “esos pasos graduales podrían allanar el camino para la aplicación normal de las salvaguardias en Irán y contribuir al mismo tiempo a crear un clima de confianza propicio para un acuerdo más amplio”.

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Previo a los bombardeos de junio de 2025, el OIEA calculaba que Irán poseía aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, una concentración cercana al 90% requerido para fabricar una bomba atómica y muy superior al límite del 3,67% establecido por el acuerdo nuclear de 2015, actualmente sin vigencia.

Con ese volumen, la República Islámica habría tenido capacidad para producir hasta una decena de artefactos nucleares, aunque Irán niega de forma reiterada tener esa intención. Desde entonces, el destino de esas reservas sigue siendo incierto.

Previo a los bombardeos de junio de 2025, el OIEA calculaba que Irán poseía aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido al 60% (2026 PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS)

El OIEA también desconoce el estado de una nueva instalación en Isfahán

El organismo advirtió además que sus inspectores ignoran la ubicación exacta de una nueva instalación de enriquecimiento de uranio en Isfahán, en el centro de Irán, anunciada en junio de 2025.

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El OIEA se mostró “cada vez más preocupado” porque las autoridades iraníes no han permitido examinar el cuestionario sobre el diseño de esa planta.

“No saben lo que es, no saben en qué estado estaba, ni saben cuándo empezó, no saben nada”, declaró una fuente diplomática conocedora del trabajo del organismo.

La falta de cooperación deja al organismo sin posibilidad de confirmar si Irán suspendió todas las actividades de enriquecimiento de uranio, incluidas las de investigación y desarrollo, ni si reanudó proyectos de agua pesada, proceso del que puede extraerse plutonio, otra sustancia apta para la fabricación de armas atómicas. Tampoco conoce el volumen actual de las existencias de uranio ni los inventarios de centrifugadoras y equipos conexos.

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La Junta de Gobernadores abordará el programa nuclear iraní la semana próxima

Los 35 países que integran la Junta de Gobernadores del OIEA se reunirán a partir del próximo miércoles en su sesión de invierno. El programa nuclear de Irán volverá a ser el eje central del debate, aunque la agenda también incluirá la situación nuclear en Ucrania.