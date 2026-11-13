Estados Unidos aún no determinó si la presunta amante del ex CEO de Nvidia es una espía china

El fiscal general de EE. UU., Todd Blanche, ofrece una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington D. C. (EE. UU.), el 12 de noviembre de 2026 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó el jueves que el Departamento de Justicia aún no determinó si Alice Huang, vinculada públicamente con el fundador de Nvidia, Jensen Huang, actuó como agente de inteligencia de China.

“Ni el Departamento de Justicia, ni yo, ni el director del FBI, Kash Patel, hemos llegado a ninguna conclusión sobre quién es ella realmente”, afirmó Blanche durante una conferencia de prensa. El fiscal añadió que su departamento investiga “el asunto”.

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El fiscal, quien asumió como fiscal general el 10 de agosto de 2026, evitó profundizar sobre la identidad, los vínculos o las actividades atribuidas a Alice Huang.

La declaración se produjo después de que la junta directiva de Nvidia anunciara una investigación independiente ante informaciones que apuntan a un presunto intento de inteligencia extranjera contra Jensen Huang. La compañía sostuvo que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional o sus secretos corporativos hubieran sufrido una vulneración, aunque indicó que revisaría toda la información disponible.

La controversia derivó en la salida de Huang de la dirección de la empresa. Nvidia comunicó el jueves que su fundador renunció de forma inmediata a los cargos de presidente, director ejecutivo e integrante de la junta, tras 33 años al frente de la compañía. La empresa también difundió el 8 de noviembre un mensaje de Jensen Huang en el que reconoció una infidelidad y pidió disculpas a su familia y a los empleados.

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La supuesta amante china del CEO de Nvidia, Alice Huang (CTI vía REUTERS TV)

La salida de Jensen Huang provocó una caída de hasta 13% en las acciones de la compañía y borró cerca de USD 450.000 millones de su valor bursátil desde el fin de semana pasado.

La directora financiera, Colette Kress, asumirá como directora ejecutiva interina de Nvidia mientras el consejo de administración busca un sucesor interno o externo. El consejo designó como presidente a Harvey Jones, ex director ejecutivo de la firma de software para diseño de chips Synopsys. La compañía sostuvo que espera que sus operaciones y su hoja de ruta de productos “continúen sin interrupción”.

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Huang ocupó un lugar central durante el avance de la inteligencia artificial que siguió al lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en 2022. Los procesadores de Nvidia, desarrollados en un principio para gráficos de videojuegos, pasaron a ser parte de la infraestructura necesaria para entrenar modelos de IA. También mantuvo una relación cercana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien asesoró de manera informal sobre inteligencia artificial. El ex director de Nvidia dedicó años a cuestionar las restricciones estadounidenses sobre la venta de chips avanzados de IA a China.

Huang ocupó un lugar central durante el avance de la inteligencia artificial que siguió al lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en 2022 (REUTERS/Manami Yamada/Archivo)

Tras el anuncio de la dimisión, las acciones de Nvidia llegaron a perder 13%, aunque luego recortaron el descenso hasta cerca de 4%. La reducción del valor de mercado de la empresa desde el fin de semana se ubicó alrededor de los USD 450.000 millones. Dan Ives, del banco de inversión Yorkville Ives, calificó la jornada como “un día oscuro para Nvidia y la industria tecnológica estadounidense”. A la vez, sostuvo que la junta actuó de forma necesaria al “quitarse la tirita de golpe y llevar a Nvidia a su siguiente capítulo sin él”.

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Kress se incorporó a Nvidia en 2013, después de casi 25 años de carrera en compañías como Cisco y Microsoft. Permanecerá al frente de la compañía durante el proceso de sucesión.

Desde Washington, Trump propuso que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, ocupe el cargo. “¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!”, escribió el mandatario en Truth Social.

El mandatario agregó: “Tim Cook tomó muchas de estas brillantes ideas, diseños y demás aportaciones de Jobs y otros, y las convirtió en una de las grandes empresas del mundo en un plazo relativamente corto. Creo que Tim Cook sería un excelente candidato para dirigir Nvidia”.

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(Con información de EFE y AFP)