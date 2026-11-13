El Servicio Postal de Estados Unidos fija un recargo permanente por el aumento de los costos de combustible

El Servicio Postal de Estados Unidos aplicará un incremento del 11 % en tarifas seleccionadas a partir del 17 de enero de 2027 (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) aplicará desde el 17 de enero de 2027 un incremento total de 11 % en tarifas postales seleccionadas, tras convertir en permanente el recargo temporal vinculado al precio de los combustibles e incorporar una nueva suba del 3 %.

La decisión fue aprobada por la Junta de Gobernadores de la entidad y afecta a determinados precios de envío y franqueo. La medida llega en un contexto de encarecimiento del diésel y de dificultades financieras sostenidas para la agencia federal independiente.

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La información fue difundida por CBS News, que citó un comunicado de USPS sobre el cambio tarifario. La organización precisó que el ajuste busca generar ingresos adicionales mientras continúa con su estrategia para reducir gastos y mejorar su situación económica.

El recargo temporal del 8 % continuará desde enero de 2027

La Junta de Gobernadores fijó de forma permanente el recargo del 8 % por combustible y añadió una suba general del 3 %(REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

El componente principal de la modificación consiste en volver permanente un recargo del 8 % por combustible que USPS había establecido de forma transitoria en abril de 2026. A ese porcentaje se añadirá un aumento general del 3 %, por lo que el efecto conjunto ascenderá a 11 % en las tarifas alcanzadas.

La Junta de Gobernadores sostuvo que los nuevos precios permitirán conservar la competitividad del servicio postal y, a la vez, aportar recursos necesarios para la institución. “Los gobernadores de USPS consideran que estas nuevas tarifas mantendrán competitivo al Servicio Postal y proporcionarán ingresos muy necesarios”, indicó la agencia en la declaración recogida por CBS News.

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El Servicio Postal de Estados Unidos aclaró que revisará el recargo en julio de 2027. Esa evaluación tomará como referencia los precios de los combustibles durante los primeros seis meses del año, por lo que el porcentaje podría ser revisado posteriormente.

La medida no implica que todos los productos postales tengan exactamente el mismo ajuste. USPS presentó el anuncio como una actualización para categorías específicas de sus servicios, cuya estructura de precios estará vigente a partir de la fecha anunciada.

Los envíos nacionales e internacionales tendrán incrementos diferenciados

Las tarifas de paquetería y correspondencia internacional registrarán un aumento promedio del 7,9 % (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Además del recargo ligado al combustible, USPS anticipó aumentos en varias alternativas de paquetería. Los servicios domésticos tendrán una suba promedio de 5,9 %, de acuerdo con los datos difundidos por la entidad postal.

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Entre los productos incluidos figuran Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select. Se trata de servicios utilizados para despachos urgentes, paquetes convencionales y envíos comerciales dentro de Estados Unidos.

Las tarifas internacionales, en tanto, crecerán un promedio de 7,9 %. El ajuste abarcará Priority Mail Express International, Priority Mail International, First-Class Package International Service e International Priority Airmail, detalló la agencia.

La suba diferenciada entre servicios responde a los costos operativos de cada segmento, aunque USPS no difundió en el comunicado el nuevo valor individual de cada envío. Los usuarios deberán consultar las tablas tarifarias de la institución cuando se acerque la entrada en vigor de los cambios.

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El alza del diésel y las pérdidas financieras explican la decisión

El encarecimiento del combustible aparece como uno de los factores centrales de la decisión. El precio promedio nacional del diésel alcanzó USD 6,10 por galón, equivalente a unos USD 1,61 por litro, el 12 de noviembre de 2026, informó la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), citada por CBS News.

Esa cifra representa un aumento frente a los USD 3,76 por galón registrados un año antes. El medio estadounidense relacionó el salto de los precios con los mayores costos internacionales del petróleo a raíz de la guerra en Irán.

USPS también enfrenta una caída estructural en el volumen de correspondencia tradicional y elevados costos de funcionamiento. La agencia comunicó el 10 de noviembre una pérdida de USD 6.500 millones durante el año fiscal 2026, menor a los USD 9.000 millones registrados en el período anterior.

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Para afrontar esa situación, el organismo puso en marcha un plan a diez años destinado a reducir gastos y recuperar la rentabilidad. El nuevo esquema tarifario forma parte de esa estrategia, mientras la Junta de Gobernadores prevé revisar en julio el impacto de la evolución del combustible sobre los costos del sistema postal.